Razantní vstup společností Airbnb a DoorDash na burzu oživuje vzpomínky na dot-com horečku z konce 90. let. Airbnb koncem týdne zabodovalo, cena jeho akcií se hned po uvedení na burzu Nasdaq více než zdvojnásobila a hodnota firmy do večera dosáhla 86 miliard dolarů. Zájem připomíná právě dobu, kdy investoři nakupovali akcie nováčků spojených s internetem, kteří měli v názvu firmy příponu .com.

Teď jsou středem pozornosti cenné papíry technologických firem, především internetových obchodů, tvůrců softwaru, provozovatelů aplikací pro spotřebitele či těch, kdo analyzují velké objemy dat.