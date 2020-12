Německému automobilovému koncernu Volkswagen v listopadu klesl odbyt meziročně o devět procent, v případě Škody Auto činil meziroční propad 17,1 procenta. Uvádí to zpráva koncernu. Pro srovnání, v říjnu činil meziroční pokles za celý koncern 4,9 procenta, v případě Škody to bylo 6,6 procenta. V západní Evropě činil meziroční pokles skupiny VW 13 procent, ve střední a východní Evropě 6,1 procenta a v Číně 6,9 procenta. Letos v listopadu dodala automobilka zákazníkům 899 900 vozů, loni za stejný měsíc to bylo 988 900 aut. Škoda v listopadu předala zákazníkům 90 400 aut oproti loňským 109 000. Celý koncern od začátku roku do listopadu dodal zákazníkům 8,3 milionu vozů, loni za stejné období to bylo 9,9 milionu aut. Meziroční propad je tak 16,5 procenta.