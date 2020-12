Pražský primátor Zdeněk Hřib se dostal jako jediný Čech na seznam 28 nejvlivnějších Evropanů podle webu Politico. V kategorii "snílci" se umístil na deváté pozici (z devíti, v jeho kategorii obsadila první místo vrchní eurokomisařka Ursula von der Leyenová).

Poznámku, že to měl docela snadné, protože jako jediný pirátský primátor hlavního města na kontinentě je už z principu poněkud exotickým zjevem, odvrací po svém: "A proč by mně to mělo vadit? Každý, kdo jde dopředu, je přece tak trochu exot. Jinak by nebyl originální a nestálo by za to se jím zabývat."