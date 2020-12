◼ EVROPSKÁ UNIE

Unie se shodla na mazání teroristické propagandy

Úřady zemí Evropské unie budou zřejmě moci nařizovat internetovým platformám, aby do hodiny mazaly příspěvky s teroristickým obsahem. Shodli se na tom zástupci členských států a Evropského parlamentu, kteří podpořili nové nařízení posilující pravomoc zemí v boji proti terorismu. Aby pravidla počítající s vytvořením společného postupu pro celou unii mohla začít platit, musí je ještě schválit zástupci vlád a plénum europarlamentu.

◼ ČESKO

S rušením míst asistentů se nepočítá, peníze budou

Ministerstvo školství nepočítá s rušením míst asistentů pedagoga v příštím roce. Ačkoli návrh státního rozpočtu na rok 2021 snižuje podle úřadu výdaje na asistenty pedagoga jako součást inkluze o 800 milionů korun, celkový rozpočet škol se má zvýšit o 17,3 miliardy. Peníze na asistenty tak školy podle ministerstva mít budou, řekla mluvčí úřadu Aneta Lednová. Na ředitelích škol by podle ní mělo záležet, jak bude fungovat odměňování učitelů za doučování.

◼ ČESKO

Žádné škrty na obranu, žádá Hospodářská komora

Hospodářská komora odmítá škrty ve výdajích na obranu. Vedle toho, že se Armáda ČR výrazně podílí na pomoci obyvatelstvu i firmám při pandemii covidu-19, je nezbytné, aby obrana v příštích letech investovala do moderního vybavení a byla schopná plnit své úkoly i spojenecké závazky. Investice pomohou i českému průmyslu, sdělila komora. O státním rozpočtu bude dnes ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) jednat s KSČM.

◼ ČESKO

Schillerová s Maláčovou se přou o reformu penzí

Současná vláda do voleb na podzim příštího roku žádnou penzijní reformu nepředstaví, řekla v Senátu ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Dodala, že návrhy vláda ještě neprobrala a legislativní lhůty jí nedovolí prosadit zásadní změny, ke kterým je třeba širší shoda. Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) jde návrh reformy penzí správným směrem, v pátek ho představí. Je důležité dodržet programové prohlášení, reagovala.

◼ ČESKO

Poslanci podpořili omezení přístupu k údajům o majetku

Veškerá majetková oznámení politiků by měla být v registru ministerstva spravedlnosti přístupná jen na základě individuální žádosti. Předpokládá to poslanecká novela, kterou v úvodním kole podpořila sněmovna. Stejný režim nyní platí například pro vedoucí úředníky a ředitele bezpečnostních sborů. Předloha reaguje na verdikt Ústavního soudu. Omezila by také nakládání s údaji uvedenými v majetkových oznámeních. Návrh teď posoudí ústavně-právní výbor.