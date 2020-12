Zasnoubení již proběhlo, teď ještě doladit předmanželskou smlouvu. Tak nějak lze popsat vyjednávání o koalici mezi STAN a Piráty.

Po vzájemném ujišťování o přátelské dohodě a nadstandardních vztazích nyní přichází na řadu tvrdší vyjednávání. Starostové dle průzkumů výrazně rostou a nelíbí se jim některé dohody, které byly uzavřeny na začátku spolupráce. Třeba ta, že Piráti do parlamentních voleb povedou jedenáct krajů a starostové jen tři. Během podzimu preference STAN atakovaly desetiprocentní hranici a od léta tak stouply o pět procent. Dohoda o rozdělení krajů se tedy podle zjištění HN mění a starostové nově vybírají lídry do čtyř krajů, Piráti do deseti. Strany to ale ještě oficiálně neoznámily, stejně jako jména krajských lídrů.