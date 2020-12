Pohyb je červenou nití příběhu, který už déle než jedno století píše společnost Parker Hannifin. Dnes její produkty a technologie najdete prakticky všude. V zemědělství, při výrobě potravin, při vývoji léků, ve strojích a zařízeních pro těžební průmysl, v dopravě, letectví nebo při úpravě vody. Jen je většinou nevidíte, protože jsou schovány uvnitř velkých strojů, kterým umožňují "dávat věci do pohybu".

Čeští představitelé společnosti Parker Hannifin přemýšlí nejen o hydraulice, pneumatice, elektromechanice, filtraci nebo řízení procesů, ale především o tom, jak udržet firmu v plném běhu i v dobách pandemie a jak akcelerovat vlastní společnost pomocí vývoje, digitalizace a automatizace.

Tradice českého průmyslu

Společnost patří dlouhá desetiletí mezi nejzásadnější světové technologické inovátory. Po celém světě má dnes 320 výrobních podniků, ročně dosahuje obratu kolem 14 miliard dolarů a jen v regionu EMEA zaměstnává 13 tisíc lidí. V Česku působí už třicátým rokem − v Chomutově a Sadské má klíčové výrobní závody a v Praze obchodní pobočku, která zajišťuje prodeje a systémová řešení po celé republice i na Slovensku.

Těží přitom z letité tradice tuzemského průmyslu a tradičně šikovných českých inovátorů. "Vývoj nových technologií je naprosto klíčový pro úspěch podniku. Současně do firmy přicházejí inovace a skvělé technologie s novými akvizicemi, které Parker Hannifin realizoval, například Lord, Clarcor, Exotic Metals a další. Ty posouvají firmu dále kupředu," říká Michal Grundfest, který z České republiky zodpovídá za zákaznický servis v regionu EMEA. "Řízení pohybu je komplexní obor sdružující řadu technologií, které musí pracovat pospolu. Jsem přesvědčen, že budoucnost je v integraci těchto technologií tak, aby se maximálně využilo jejich výhod. Například hydraulika umožňuje největší koncentraci síly v prostoru, takže její místo je zatím nezastupitelné, nicméně její řízení a automatika je lépe zajištěna elektronickými systémy. Skvěle je to využito v mobilní stavební technice nebo v leteckém průmyslu. Z hlediska dopadů na životní prostředí preferujeme elektrické technologie, které také jasně vedou v robotice. Filtrační technologie a materiálová věda mají skvělou pozici a budoucnost, protože procházejí napříč všemi technologickými obory," doplňuje muž, který ve firmě Parker Hannifin působí už od roku 2003.

Není cesty zpět

Přesto, že vývoj klíčových technologických inovací probíhá zejména ve Spojených státech nebo v Německu, i ve výrobních závodech v Chomutově nebo Sadské se neustále něco mění. Ať už jde o produkty, automatizované procesy nebo digitalizaci obchodních a komerčních aktivit. Jejich tempo samozřejmě ještě umocnila letošní vlna pandemie.

"K vývoji produktů přispívají i naše zkušenosti. V poslední době se často objevují aplikace spojené s elektromobilitou a razantním rozvojem infotainmentu nebo systémy aktivní bezpečnosti, tedy radary a lidary, v tradičních i elektrických vozech," říká Richard Stejskal, manažer výrobního závodu v Sadské. "Základní vývoj probíhá vždy v mateřské lokaci jednotlivých divizí. Na naší úrovni se jedná zejména o spoluúčast při DFMA − Design for Manufacturing and Assembly −, a to zejména z důvodu minimalizace výrobních nákladů," doplňuje manažer chomutovského závodu Michal Kupec.

"Naštěstí digitalizaci a automatizaci zavádíme dlouhodobě, proto nás nezaskočila. Jen v tuhle chvíli máme rozjeté projekty na automatizaci interní materiálové logistiky s využitím pokročilé Autonomous Mobile Robot technologie, takzvané AMR, projekt na sběr dat z výrobních linek MES a samozřejmostí je také aktivní využívání platformy Power BI pro analýzu dostupných dat. Do výroby jsme pak instalovali linku pro nanášení těsnicí elektricky vodivé pasty a termogelu či dispenzní linku − kterou už bude řídit autonomní kamerový systém," shodují se Michal Kupec a Richard Stejskal.

Digitalizace se ovšem dotkla i samotného řízení společnosti a komunikace s lidmi. "Pandemie nás donutila na mnoha místech nahrazovat přímý lidský kontakt videem. A to v míře, která pro většinu z nás byla ještě před rokem nepředstavitelná. Je jasné, že to je momentální extrém, ale cesta úplného návratu podle mě není," uzavírá Michal Grundfest. Tak trochu symbolicky, protože v Parker Hannifin dlouhodobě vědí, že řídit pohyb je opravdu těžká disciplína.

Článek byl publikován v komerční příloze HN České strojírenství.