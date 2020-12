Japonská automobilka Toyota včera na trh uvedla druhou generaci svého vodíkového vozu Mirai. Má o 30 procent delší dojezd než první sériově vyráběný vůz Toyoty na vodík. "Nový vůz Mirai poslouží jako nový výchozí bod k vytvoření budoucí společnosti založené na vodíku," uvedla Toyota. Po započtení vládní podpory bude auto stát kolem pěti milionů japonských jenů (přes jeden milion korun), tedy zhruba stejně jako jeho předchůdce. Do konce letošního září Toyota prodala jen 11 100 vozů Mirai předchozí generace. Na trh je přitom uvedla před šesti lety. Malý zájem je způsoben například nedostatkem čerpacích stanic. To by delší dojezd nové Toyoty mohl částečně řešit. Nově má být 400 mil, tedy skoro 650 kilometrů. Vodíková auta jsou elektromobily, kterým elektřinu dodává palivový článek, v němž se vodík mísí se vzduchem. Většina automobilek sází na elektromobily, které čerpají energii z akumulátorů.