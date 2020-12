Martin Borovka, předseda představenstva a generální ředitel EUROVIA CS

Stejně jako se stavby musí opřít o pevné základy, tak jsou pro úspěšné podnikání základem kvalitní a spokojení zaměstnanci. Kromě toho je také vlastností úspěšných podnikatelů schopnost včasně a kreativně reagovat na nové trendy, situace a potřeby zákazníků. Otevřít se novým příležitostem, nebát se jít do určitého rizika a najít si své místo na trhu. I přesto, že je nyní většina odvětví v ohrožení, úspěch je založený na správném načasování a dávce odvahy.

Daniel Jiřička, předseda představenstva a generální ředitel ÚJV Řež

Charakterizovat úspěšné podnikání bez vazby na konkrétní oblast nebo obor je celkem obtížné, ale některé společné momenty se asi najít dají. Myslím si, že začátky velkých firem i úspěšných živnostníků jsou vždycky spojené s velkým osobním nasazením jejich zakladatelů, jejich silnou vizí, schopností zdravě riskovat a nadchnout pro svou věc i ostatní − ať už zaměstnance nebo zákazníky. Jak potom slibně rozběhnuté podnikání udržet a rozvinout, to je zase trochu jiná disciplína. V tomhle "druhém" kole vidím jako nejdůležitější nastavit a držet si rozumné ekonomické ukazatele, bedlivě sledovat konkurenci a hlavně se pořád intenzivně vzdělávat. Udržet krok s technologiemi je dneska základ pro udržení všech typů podnikání − od pečení řemeslného chleba až po výrobu vodíkových letadel.

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR

Vnímání úspěchu v podnikání je velmi subjektivní a závisí na mnoha faktorech. Pro velkou výrobní strojírenskou firmu je úspěchem, pokud se svými výrobky prorazí na zajímavý a perspektivní zahraniční trh. Pro menšího podnikatele může být stejně tak silným úspěchem uznání od zákazníků a obchodních partnerů i to, že se k němu lidé s důvěrou vracejí. Úspěch v podnikání tak nemusí být čistě otázkou ekonomických výsledků. V posledních měsících považuji nicméně za úspěšné a hodné obdivu všechny podnikatele, kteří i přes nepřízeň pandemie a vládních opatření dělají vše, co je v jejich silách, aby uspěli a udrželi své podnikání. Není to lehké a právě teď si české firmy zaslouží uznání více než kdy jindy.

Jan Hadrava, ředitel strategického poradenství PwC

Většina lidí vnímá úspěšné podnikání jako schopnost firmy vydělat peníze. A ono to tak v konečném důsledku asi i bude − v dnešní materiální, uspěchané době jsme si zvykli vše na peníze přepočítávat, od hodnoty hmotných statků a služeb, času až po "porovnávání úspěšnosti". Na druhou stranu, úspěch nepřichází sám a jen proto, že ho někdo "chce". Úspěch je schopnost splnit něčí potřebu či touhu. Úspěch není jednorázový. A nejedná se o šťastnou náhodu, i když ta může u počátku podnikání stát. Úspěch je úspěchem, pokud je dlouhodobý, pokud je založen na schopnostech, tvrdé práci, vytrvalosti − a ano, někdy troše štěstí.

Patrik Reichl, generální ředitel agentury CzechInvest

Nyní je to více než kdykoli předtím flexibilita podnikatele, schopnost rychle se přizpůsobit měnícím se podmínkám a využít situaci. Podle průzkumů mezi našimi klienty pandemie příliš nepoškozuje softwarové společnosti, často jim spíše svědčí. Nenahrává pak klasickým výrobním firmám, které mnohdy teprve čeká zavádění prvků automatizace a digitalizace a které se zatím pohybují spíše v off-line prostředí. Jedno je jisté − nové technologie a inovace jsou téměř nevyhnutelné.

Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR

Za úspěšným podnikáním stojí silná osobnost. Pracovitá, s vizí a odhodláním se ve svém oboru neustále hnát dopředu. Pokud navíc své podnikání rozvine natolik, že se rozhodne na palubu přibrat další lidi, měla by je umět nadchnout a motivovat. Letošek je jen důkazem toho, že k podnikání je klíčová odvaha a vůle překonávat překážky, které s sebou tato nejistá disciplína přináší.

