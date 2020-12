Zcela novou kategorií je letos Moneta Živnostník roku Srdcař, která oceňuje mezi živnostníky toho z nich, který překonal v podnikání problémy nebo nejrůznější nástrahy, a přece to nevzdal a pracuje dál. Vše podstatné nám o této kategorii pověděla Zuzana Filipová, ředitelka komunikace a CSR společnosti Moneta Money Bank, která za vyhlašováním Srdcaře stojí.

Úplně poprvé byla letos vyhlášena kategorie Srdcař. Co bylo z vašeho pohledu důvodem pro její zařazení?

Od doby, kdy se Moneta stala titulárním partnerem Živnostníka roku, jsme si nemohli nevšimnout vlastnosti, jež spojuje všechny ty, kteří se do této soutěže přihlásili. Totiž že do své práce vkládají jednu obrovskou přidanou hodnotu: dělají ji s láskou, dávají do ní srdce. Tato pomyslná červená nit se vine příběhy, nad kterými občas zůstává rozum stát. Jsou to příběhy lidí, kteří se občas museli porvat s nepřízní osudu, kteří to ale nevzdali, vstali a šli dál. A právě k nim míří tato kategorie. Právě těmto lidem bychom rádi vzdali hold. Jsou to lidé, kteří se možná nakonec živnostníkem roku nestanou, ale jejich příběh jasně ukazuje, že do svého podnikání dávají své srdce a také ho v něm kus nechávají.

Myslíte si, že "srdcový přístup" ke své živnosti je spojen spíše se starší generací, nebo se nadšení pro vlastní práci uplatňuje i mezi mladšími živnostníky?

Zápal pro věc jde napříč generacemi. Živnostníci mají oproti zaměstnancům jednu velikou výhodu: většinu z nich totiž jejich podnikání baví, vybrali si ho dobrovolně. A pokud se živíte něčím, co vás baví, je to na té práci vidět.

Vzpomínám na loňského živnostníka roku Augustina Krystyníka. Pokračuje v živnosti, kterou v roce 1935 založil jeho otec, je to vůbec poslední řemeslem vyučený kolář v Česku. Vyprávěl mi, že se k němu aktuálně chodí "učit" dva dvacetiletí mladíci. Předává jim své znalosti a doufá, že je řemeslo nadchne natolik, že u něj nakonec zůstanou, ačkoliv mají úplně jiné vzdělání. To je pro mne ukázkový příklad "srdcařiny" a jejího předávání další generaci. I letos máme v každém z krajských vítězů srdcaře s velkým S a příběhy, které až dojímají.

Do jaké míry podle vás "srdcařství" stojí také za samotným úspěchem?

Z hlediska rozumu samozřejmě není "srdcařina" stoprocentním strůjcem úspěchu. O něm rozhoduje mnoho dalších faktorů. Pokud ale něco děláte od srdce, tak je to ve výsledku vždy jasně poznat. Opravdovost nezná faleš. A proto vašemu úspěchu nikdy neuškodí.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Firmy a živnostníci.