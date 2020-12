Lasvit, Hlavní město Praha

Vítězná společnost Lasvit navrhuje a vyrábí světelné instalace na zakázku, ale také kolekce svítidel, nápojového a dekorativního skla. Už více než 2000 jejích světelných instalací zdobí hotely, soukromé rezidence a další komerční i nekomerční prostory po celém světě. "Chtěli jsme propojit české sklářství se špičkovým designem a dělat to co nikdo jiný," říká HR ředitel Jakub Vykoukal. Milníkem bylo dokončení doposud největšího projektu křišťálových draků na ostrově Saipan, se kterými firma usiluje o zápis do Guinessovy knihy rekordů. Cíl Lasvitu je už od založení stejný, a to stát se nejúspěšnějšími a nejinspirativnějšími skláři na světě.

Výherci v krajích: Hlavní město Praha 1. místo Lasvit (Praha 7)

2. místo Frutisimo (Praha 9)

3. místo BOVA Březnice (Praha 1) Jihočeský kraj 1. místo API CZ (Slapy u Tábora)

2. místo Pekařství Cais (Vlachovo Březí)

3. místo Kubák, tkalcovna (Strmilov) Jihomoravský kraj 1. místo S.A.B. Aerospace (Brno)

2. místo Acam Solution (Břeclav)

3. místo MCAE Systems (Kuřim) Karlovarský kraj 1. místo Heinz-Clas Decor (Hranice)

2. místo Lux Lighting (Chodov)

3. místo RVS Chodov (Chodov) Královéhradecký kraj 1. místo LabMediaServis (Jaroměř)

2. místo IDC − FOOD (Holohlavy)

3. místo Propagační podnik Hradec Králové (Hradec Králové) Liberecký kraj 1. místo TITAN-MULTIPLAST (Smržovka)

2. místo EcoGlass (Jablonec nad Nisou)

3. místo Petit Lulu (Jablonec nad Nisou) Moravskoslezský kraj 1. místo WORKOUT CLUB PARKS (Ostrava)

2. místo mcePharma (Bílovec)

3. místo Presshydraulika (Opava) Olomoucký kraj 1. místo Tilak (Šumperk)

2. místo Designfoods (Zábřeh)

3. místo Flenexa plus (Přáslavice) Pardubický kraj 1. místo Mikroelektronika (Vysoké Mýto)

2. místo DAKO-CZ (Třemošnice)

3. místo SUMO (Pardubice) Plzeňský kraj 1. místo Kolorky.cz (Stříbro)

2. místo Meclovská zemědělská (Horšovský Týn)

3. místo RTsoft (Plzeň) Středočeský kraj 1. místo BEZNOSKA (Kladno)

2. místo Santiago chemikálie (Kralupy nad Vltavou)

3. místo Cetin CZ (Kostelec n. Černými lesy) Ústecký kraj 1. místo Edhance (Teplice)

2. místo JEZTE S NÁMI (Most)

3. místo ADLER Czech (Ústí nad Labem) Kraj Vysočina 1. místo Amylon (Havlíčkův Brod)

2. místo ThePay.cz (Jihlava)

3. místo VODASERVIS (Žďár nad Sázavou) Zlínský kraj 1. místo Vasky Trade (Lhota)

2. místo VW WACHAL (Kroměříž)

3. místo Crystal brothers ateliers (Valašské Meziříčí)

TITAN-MULTIPLAST, Liberecký kraj

Portfolio výrobků a služeb firmy je diverzifikované mezi trhy stavebnictví, průmyslu a strojírenství, automotive, reklamy a designu. Stala se silnou na velkoobchodním trhu s plastovými polotovary. Disponuje 30 kvalitními a přesnými technologiemi na obrábění a zpracování plastů. "Za největší úspěch považuji tisíce spokojených zákazníků, tisíce realizovaných referenčních projektů a sestavení kvalitního týmu 140 profesionálů, kteří dokážou táhnout za jeden provaz," říká jednatel Lukáš Horn. Během prvních dní pandemie vymysleli a rozjeli program covid-19 přepážek, ochranných obličejových štítů a dalších produktů.

Heinz-Glas Decor, Karlovarský kraj

"Naše brány v Hranicích každý den opouští až 600 tisíc flakonů pro naše nejprestižnější zákazníky z celého světa," uvádí jednatel Pavel Isteník. Mezi ně patří L'Oréal, Yves Rocher, Chanel, Yves Saint Laurent a mnoho dalších. Společnost aktuálně zaměstnává kolem 380 zaměstnanců, většina jich je z Hranicka a Ašska. Od roku 2017 se významně zaměřuje na digitalizaci a automatizaci výrobních procesů. Další investice budou směřovat do výstavby nových výrobních prostor, do pořízení nejmodernějších technologií a do automatizace výrobních procesů. Loni firma investovala do modernizace závodu zhruba 165 milionů korun.

Beznoska, Středočeský kraj

Firma byla založená v roce 1992, nicméně její zakladatel pracoval v oboru již od 70. let. Společnost má přes sto zaměstnanců. V Česku a na Slovensku prodávají produkty výhradně zaměstnanci firmy, v zahraničí má pečlivě vybranou distribuční síť. Odlišuje se ochotou a schopností rychle reagovat na požadavky zákazníka. Vlastní revoluční nanolinku, která vytváří povrch v rozlišení nanometrů, který je tak lépe přijímaný kostní tkání. Zákazníky jsou nemocnice či lékaři. "Nejsme ani největší ani nejlevnější, proto je pro nás nejdůležitější poskytnout dokonalý servis a kvalitu," říká marketingový ředitel Pavel Milata.

Vasky Trade, Zlínský kraj

Vasky navazují na zlínskou obuvnickou tradici a prodávají kvalitní českou ručně vyráběnou obuv. "V praxi naše podnikání vypadá tak, že propojujeme tradiční výrobu s aktuálními trendy. Našim zákazníkům jsme představili už více než sto párů bot a 30 doplňků," říká jednatel Václav Staněk. Za dobu fungování prodala firma 30 tisíc párů a stále si drží kvalitu, kterou si na začátku vytyčila. S tím je spojený také trojnásobný meziroční růst, který si drží po celou dobu fungování. Snaží se jít vlastní cestou, přestože spousta dnešních značek se uchyluje k výrobě v zemích, kde jsou výrobní náklady značně nižší.

Kolorky.cz, Plzeňský kraj

"Vyrábím jednorázové plenky, které jsou šetrné k pokožce miminek i životnímu prostředí," říká zakladatelka firmy Kolorky.cz Jana Chladová. Pro Kolorky je typický design, který se má líbit nejen dětem, ale i rodičům. Firma funguje on-line, plenky prodává přes vlastní e-shop, ale i velkoodběratelům. Prodává v Česku a na Slovensku, ale i v Maďarsku, Polsku a ve Slovinsku. Společnost byla první, kdo do Česka přinesl koncept barevných designových plenek. Zakládá si na komunikaci se zákazníky a osobním přístupu. Aktuálně zavedla novinku, která doplnila sortiment o kalhotkové plenky.

S.A.B. Aerospace, Jihomoravský kraj

"Děláme čistě kosmický průmysl. Od vývoje, kde začínáme na bílém papíře, přes prototyp až po montáž a testování," říká ředitel firmy Petr Kapoun. Společnost je součástí mezinárodního týmu, který pracuje mimo jiné na teleskopu Plato. Jde o rozsáhlý vědecký projekt, první svého druhu v Česku, který má za úkol zkoumat exoplanety. Motivací pro podnikání bylo posílit kosmický průmysl v Česku. Společnosti se daří získávat projekty, které mají velký ekonomický, ale hlavně i vědecký přínos. Zlevňuje přístup do vesmíru, takže svůj satelit mohou stavět i univerzity a menší firmy. Je také součástí vědeckých misí na Mezinárodní vesmírnou stanici ISS.

Edhance, Ústecký kraj

Společnost vytváří digitální výukové materiály. Cílem je modernizovat výuku, vzdělávat mladou generaci a bořit bariéru mezi učiteli a moderními technologiemi. "Naše webová platforma a digitální interaktivní aplikace či cvičení jsou primárně vytvořeny pro médium takzvaných chytrých tabulí, ale jsou navrženy tak, aby se přizpůsobily jakémukoliv počítačovému softwaru a rozlišení," uvádí spoluzakladatel Lukáš Rejchrt. Nyní se firma zaměřuje na témata finanční a mediální gramotnosti nebo volby budoucího povolání. Za dobu svého působení firma oslovila více než 140 tisíc dětí a více než pět tisíc pedagogů.

Mikroelektronika, Pardubický kraj

Společnost se věnuje systémům pro platbu jízdného a návazných řešení, jako je kontrola vstupu do vozidel na zastávkách, řízení informačních systémů a sledování polohy vozidel. "Jsme schopni vyvinout a vlastními silami vyrobit prakticky libovolné elektromechanické zařízení a potom dodat jako komplexní systém zahrnující vybavení vozidel, stanic a nezbytné další infrastruktury zákazníkům kdekoli na světě," říká marketingový manažer Luboš Novotný. Za největší úspěch firma považuje po mnohaletém úsilí vybavení města Santiaga de Chile validátory.

Amylon, Kraj Vysočina

Amylon je potravinářská společnost se dvěma výrobními provozy. V Havlíčkově Brodu se vyrábí pšeničný škrob, ze kterého se dále produkují glukózové a maltózové sirupy. Provoz Ronov nad Sázavou je určen pro výrobu balených potravinářských směsí, zejména pudinků, bramborových knedlíků a těst. Výrobky se prodávají na českém i zahraničním trhu. "Hlavní motivací pro podnikání bylo, že jsme s kolegou, se kterým jsme Amylon privatizovali, ve škrobárenství pracovali a chtěli jsme ho zachovat na Vysočině, což se stále daří," říká ředitel Vladimír Zeman.

API CZ, Jihočeský kraj

"Věnujeme se úpravám vozidel pro tělesně postižené. Naší prioritou je spokojený zákazník," říká zakladatel Miroslav Bartoš. V současnosti patří mezi přední evropské úpravce vozidel, zájem o služby neustále roste. Logickým krokem v podnikání je úzká spolupráce s handicapovanými lidmi. Tím reagují na skutečné potřeby a usměrňují a obohacují vývoj a výzkum. Prvotní motivace zakladatele firmy byla pomoc kamarádovi po mozkové mrtvici, aby mohl znovu řídit vůz. Jako konstruktér uvedl na trh jeden ze svých prvních patentů, a to sklopnou rampu pro převoz vozíčkáře.

LabMediaServis, Královéhradecký kraj

"Naším prvotním posláním byla výroba kultivačních médií pro mikrobiologické laboratoře. Později jsme sortiment na základě poptávky trhu rozšířili o média dodávaná pro hygienické laboratoře," říká Michal Krejčí, ředitel strategie a inovací. Ve spolupráci s Výzkumným veterinárním ústavem v Brně začali vyvíjet diagnostický set, který je určený k rychlé diagnostice původců zánětů mléčných žláz u skotu přímo na farmě. Díky včasné diagnostice není nutné vždy nasazovat léčbu antibiotiky. Test je výrobkem ochráněným patentem a je o něj velký zájem i v zahraničí.

Workout Club Parks, Moravskoslezský kraj

"Vyrobili jsme více než 250 hřišť na míru, tisíce produktů pro domácí cvičení a patříme mezi největší výrobce workoutových hřišť v Evropě," říká jednatel firmy Jan Kokáš. Originální produkty sami navrhují, vyrábí a realizují díky vlastnímu odbornému týmu. Mezi priority patří vzdělávání a motivace dětí i dospělých ke zdravému a zábavnému cvičení s vlastní vahou. Kromě kvality, originálního designu a flexibility produktů se od konkurence výrazně liší přístupem k podnikání. Hodně se věnují komunitě a projektům, které zvyšují motivaci k pohybu a ke zdravému životnímu stylu.

Tilak, Olomoucký kraj

"Půjčil jsem si od mámy kufříkový šicí stroj a ušil jsem si péřový spací pytel, protože jsem na horách neměl v čem spát. Pak jsem ušil další kamarádovi a pak jeho kamarádovi," říká zakladatel firmy Roman Kamler. Sám takto ušil možná tisíc spacáků. Pak začal zaměstnávat. Dnes společnost zaznamenává úspěchy třeba na japonském trhu. Mnohaletá je spolupráce s horskou službou. Má jako jediná outdoorová firma v Česku licenci od firmy Gore a vyrábí z materiálu Gore-Tex pod vlastní značkou. Vše vyrábí ve vlastní fabrice v Šumperku. Co vyrobí, to také umí opravit, i na bundě deset let staré.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Firmy a živnostníci.