Společnost Vodafone Czech Republic byla jednou z těch, které pružně reagovaly na nové potřeby podnikatelů a snažily se jim prostřednictvím nejmodernějších technologií pomoci překonat nástrahy, které přinesly dvě vlny koronavirové epidemie. Je dlouhodobým titulárním partnerem soutěže Firma roku. Na otázky odpovídal viceprezident pro firemní zákazníky společnosti Jonathan Rutherford.

V čem byl vzhledem k vnějším okolnostem letošní ročník podnikatelských soutěží odlišný?

Jsem si jistý, že nikdo z nás neočekával, že rok 2020 dopadne takto. Optimismus a naději ze začátku nového roku rychle vystřídala globální zdravotní krize, která zasáhla tolik rodin. Byli jsme svědky toho, jak podnikatelé a firmy bojují o své živobytí a zároveň se musí přizpůsobit situaci. Společnosti se začaly digitalizovat, musely přijmout mnohá opatření, aby zajistily maximální bezpečnost zaměstnanců a zákazníků. Firmy své podnikání musely více zaměřit na domácí trh.

Vodafone jako dlouhodobý hrdý partner Firmy roku chtěl i nadále oceňovat podnikatele, kteří dělají skvělé věci, a dopřát jim, aby o nich celá země věděla. I my jsme v letošním roce reagovali na změny a skloubili jsme on-line události s těmi fyzickými, přičemž prioritou bylo zachování zdraví a bezpečnosti našich zákazníků.

Jak konkrétně jste reagovali?

Spustili jsme mnoho iniciativ, jejichž cílem je pomoc celé společnosti. Podpořili jsme řadu projektů ve veřejném sektoru, například jsme zdarma poskytli připojení k internetu, tablety či jejich příslušenství ohroženým skupinám, jako jsou senioři, lidé v pečovatelských domech, sociálně znevýhodněné rodiny a lidé bez domova.

Se spuštěním nové služby Vodafone TV jsme umožnili rodinám sledovat nejoblíbenější dětské kanály zdarma, aby se děti zabavily během karantény. Pro firmy jsme spustili balíček digitálních nástrojů, abychom usnadnili spolupráci použitím Microsoft Teams a Office365, zabezpečených mobilních zařízení, neomezených mobilních dat a pevného internetu. Zároveň jsme spustili nejrychlejší gigabitové širokopásmové připojení a přinesli novou síťovou službu SD-WAN, abychom všichni mohli zůstat ve spojení.

Dají se nyní přes všechny komplikace najít pro podnikatele nějaká pozitiva?

Přestože jde o velmi obtížné období, myslím si, že je důležité, aby podnikatelé stále mysleli na to, čeho už dosáhli a čemu se díky této situaci přiučili. Mnoho firem hledá nové způsoby, jak více pracovat digitálně, a tím pádem rychleji a efektivněji. Celá země objevila nové cesty, jak fungovat, ať už jde o práci z domova nebo o on-line výuku dětí. Naučili jsme se více používat technologie.

V letošním ročníku se mezi firmami jasně projevila potřeba co nejtěsnějšího kontaktu s celosvětovým technologickým pokrokem. Je to správná cesta?

Obecně vzato si myslím, že ano. Je to krok, který přináší mnohá pozitiva, ať už nové způsoby práce nebo digitální nástroje. Pro jednotlivce to přináší větší flexibilitu, odkud a jak pracují, a v mnoha případech i vyšší produktivitu. Ve firmách teď mají možnosti lépe zapojit svůj talent a přehodnotit provozní náklady.

Zároveň je ale třeba si uvědomit, že tato pozitiva se vyvinula z velmi obtížné situace. Práce z domova s sebou přináší nutnost balancovat rodinný život i práci na jednom místě a to je fyzicky i psychicky náročné. Pro rodiny je extrémně složité zvládnout výuku a práci v jednom bytě. Myslím, že jako firmy na to musíme myslet a neustále mluvit o tom, jak své lidi co nejlépe podpořit.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Firmy a živnostníci.