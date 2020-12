Sklárna Lasvit pojala tradiční české řemeslo − sklářství − novou a moderní formou. Její lustry jsou tak nápadité, že připomínají spíše světelná umělecká díla, a jsou nezaměnitelné. I proto novoborský Lasvit zvítězil v celorepublikovém kole soutěže Vodafone Firma roku 2020.

Lasvit porotu zaujal také tím, že pracuje se známými designéry a špičkovými českými skláři. "Používá zajímavá technická řešení a jeho produkty obdivuje široká i odborná veřejnost," říká Petr Lutonský, projektový ředitel pořádající agentury Communa.

Jako nejlepšího podnikatele v soutěži Moneta Živnostník roku 2020 odborná porota vybrala Kamila Kubláka z Fryčovic na Ostravsku. "Se svým farmářským obchodem je přesně tím typem zemědělce, které bychom chtěli mít po celé republice. Postavil moderní obchod, prodává v něm produkty nejen ze své, ale i z dalších farem a daří se mu. Farmářský obchod v jeho pojetí není módní obchůdek v centru města s trendy produkty úzkého zaměření. Je to moderní samoobsluha se širokým sortimentem v té nejlepší kvalitě a za odpovídající ceny," zdůvodňuje Lutonský.

Vodafone Firma roku 2020 1. Lasvit (Hlavní město Praha)

2. Tilak (Olomoucký kraj)

3. TITAN–MULTIPLAST (Liberecký kraj)

Do soutěží Vodafone Firma roku a Moneta Živnostník roku, jejichž vyhlašovatelem jsou Hospodářské noviny, se každoročně hlásí zhruba pět tisíc firem a živnostníků. Porota z vítězů krajských kol vybírá účastníky celostátního finále.

Menší zaniknou, větší posílí

Letošní 15. ročník byl výjimečný v tom, že byl poznamenaný pandemickou krizí. "Účastníci si příliš nestěžují na to, s čím se potýkají. Jsou zvyklí problémům čelit," zamýšlí se Lutonský.

I přes potíže spojené s pandemií se i letos sešlo mnoho pozitivních podnikatelských příběhů, o soutěž mají podnikatelé dlouhodobě velký zájem. Celková nálada mezi podnikateli je ale podle Lutonského poznamenána velkou mírou nejistoty a nutností vydávat se na dosud neprozkoumaná území. Mnoho firem i živnostníků se chtě nechtě musí přesunout do on-line světa a zajistit si k tomu potřebné technologie.

"Obchodování se ve větší míře bude odehrávat prostřednictvím internetu. Zanikne spousta menších podniků a naopak posílí ty silnější. Budou se více využívat moderní technologie a věřím, že se zefektivní některé procesy," doufá Lutonský.

Dodává, že velkou ránu dostanou především ti, kteří podnikají v oblasti cestovního ruchu a pohostinství, a obecně všechny obory, kde digitalizace není možná.

Moneta Živnostník roku 2020 1. Kamil Kublák (Moravskoslezský kraj)

2. Karel Giebisch (Olomoucký kraj)

3. Zdeněk Oravec (Ústecký kraj)

Přežít skoro válečný stav

Sami podnikatelé hodnotí rok 2020 jako ten vůbec nejtěžší v novodobé historii Česka. Neexistuje totiž obor, který by koronavirus alespoň zprostředkovaně nezasáhl. "Od začátku pandemie v březnu jsme proto intenzivně jednali s vládou, aby živnostníkům pomohla dostat se z nejhoršího. Podle posledních dat se zdá, že má naše země i ekonomika to nejhorší za sebou. Je nicméně nezbytné být i nadále v pozoru. Další prohloubení krize by mohlo být zejména pro některá odvětví už likvidační," upozorňuje Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory.

Přesto ale i pandemie přinesla do byznysového světa pár pozitiv. Firmy podle Dlouhého už na jaře prokázaly obrovskou flexibilitu, byly schopné rychle svou výrobu přizpůsobit aktuální situaci a navzájem si velmi pomáhaly. Navíc se prokázala velká finanční zodpovědnost tuzemských firem, když mnoho z nich dokázalo hospodářský propad srovnat díky vlastním rezervám.

"Kromě státní finanční pomoci je pro ně důležité i odborné uznání. Letošní soutěže Firma a Živnostník roku budou ve velkém odrážet to, jak dobře se naše firmy a živnostníci vyrovnali se skoro válečným stavem," shrnuje Dlouhý.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Firmy a živnostníci.