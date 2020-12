A máme tu první letošní ročenku, na konci každého roku velmi oblíbený žánr. Ten letošní byl jistě jeden z těch vůbec nejpodivnějších. Naprostá většina z nás ho prožila dramaticky, a mnohým covid-19 dokonce zničil život nebo živobytí. Podivné bylo i to, jak zmateně se s ním potýkal stát pod vedením miliardáře, nejvíce dotovaného obmyšleného velkopotravináře, velkozemědělce a mediálního magnáta Andreje Babiše. A kdo jiný než on by nás tím rokem měl provést.

Naštěstí/bohužel tu máme jeho Facebook. Pro Babiše fakticky důležitější médium než vydavatelství Mafra, které si před sedmi lety koupil, aby noviny "psaly pravdu". Jeho profil sleduje 265 238 lidí a jediný, kdo tu hlídá pravdu, je pan Marek Prchal. Takže nikdo. Naprosto bez starostí (a také beze studu) se tu dají plácat nesmysly, dá se tu beztrestně lhát, dají se tu kroutit fakta do neskutečných tvarů a taky se to tu všechno zhusta a úspěšně dělá. Po celý rok tu Andrej Babiš ovlivňoval chování desítek tisíců lidí, kterým měl a mohl tímhle přímým komunikačním nástrojem předávat informace o koronaviru a epidemii. A jak toho využil?