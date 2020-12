Společnost oznámila, že obchod zahrnuje legendární skladby ze 60. let jako Blowin' in the Wind a Like a Rolling Stone i pozdější hity Knockin' On Heaven's Door či Tangled up in Blue. Dylan v květnu oslavil 79. narozeniny. Je stále aktivní, letos mu vyšla deska s názvem Rough and Rowdy Ways. Je to už jeho 39. studiové album. Po celém světě se prodalo více než 125 milionů Dylanových desek. Podmínky obchodu nebyly oficiálně zveřejněny, podle New York Times zaplatila UMG Dylanovi více než 300 milionů dolarů (více než 6,5 miliardy korun).