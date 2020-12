Celý spor o daních by se dal použít jako školní cvičení ve zdrobnělinách a řeckých předponách. Původně měly daňové změny zatnout rozpočtovou sekyrku. Z ní se stala sekera. Později skokově gigasekera. A nyní to vypadá na konsenzuální megasekeru. Bylo by to docela roztomilé, kdyby cvičení neprovozovali lidé, které jsme si zvolili, aby se zodpovědně starali o budoucnost naší země. Takhle je to katastrofa.

Projděme si příběh postupně. Nejdříve si vláda ANO a ČSSD napsala do programového prohlášení, že chce zrušit superhrubou mzdu, s tím, že faktická sazba daně z příjmu klesne z 20,1 na 19 procent. Znamenalo by to zvýšení schodku veřejných financí zhruba o 35 miliard korun. V kontextu konjunktury roku 2017, kdy to vypadalo, že tráva bude už jen zelenější, nic proti ničemu. Prostě taková sekyrka, která potěší zaměstnance a rozpočtu moc neuškodí. Tehdy se ještě choval Andrej Babiš racionálně. Když ODS chtěla, aby šly daně z příjmů dolů víc, na 15 procent, začal vykřikovat, že to tedy ani náhodou, protože by to poslalo Česko "do kopru".