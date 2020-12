Pokud budou Maďarsko a Polsko i nadále trvat na svém vetu, pak přistoupíme k radikálnějšímu řešení a schválíme evropský plán obnovy pro 25 členských států (tedy bez těchto zemí), řekl v rozhovoru pro Journal du Dimanche státní tajemník pro evropské záležitosti Clément Beaune. Zopakoval vlastně jen to, o čem se mluvilo už minulý týden v Evropské komisi, kdy se tento okleštěný plán objevil poprvé. Jen připomeňme, že Maďarsko a Polsko odmítají jako podmínku získání unijních peněz dodržování vlády práva. Obě země s ní mají totiž podle unijních orgánů vážný problém, zejména co se týká nezávislých soudů či médií. Politici Maďarska a Polska ale tvrdí, že tato podmínka porušuje unijní smlouvy a zasahuje do jejich vnitřních záležitostí.

Na první pohled se člověk musí přiklonit k názoru Evropy. Polsko a Maďarsko se viditelně vydávají směrem, který s evropským pojetím nezávislosti a práva nemá nic moc společného. Problém je, že jakmile připustíme vyloučení dvou zemí z fondu pomoci, připouštíme vlastně úvahy o dvourychlostní Evropě (což čeští politici ještě nedávno zásadně odmítali) či obecně o vyloučení zemí z unie.

A s tím jako obyvatelé země, jejíž politici velmi často válčí s Bruselem a kde má třeba jednotná měna euro téměř nejnižší podporu z celé sedmadvacítky, bychom souhlasit neměli. Protože i bez ohledu na názor české vlády (nejen té současné), že všechny kroky, které dělá, dělá podstatně lépe než ostatní a než radí komise, Brusel, Frankfurt, by se Česká republika mohla ocitnout mezi zeměmi, jež budou už za okrajem unie. A které tedy nebudou mít nárok třeba na společné peníze, ale například také na společný trh.

Takže bez ohledu na to, co si soukromě myslíme o směřování našich sousedů z Visegrádu, z pragmatického pohledu bychom je měli vlastně podpořit. Protože jestli se dnes mluví o plánu pro 25 zemí bez Polska a Maďarska, příště klidně v té výjimce může být Česko, ať už z jakéhokoliv důvodu. Což není vyhlídka, která by zemi, jež se prezentuje jako srdce Evropy, měla lákat.