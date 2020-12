Teprve minulý čtvrtek začala platit mírnější opatření proti šíření koronaviru, odpovídající třetímu stupni protiepidemického systému PES. Jeho rizikové skóre ale včera stouplo o sedm bodů na 64, což spadá do čtvrtého stupně. "Podle čísel v dalších dnech se rozhodneme, jak dál. V pondělí zasedá vláda a jistě to bude jedno z hlavních témat," uvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). O víkendu opakovaně vyzval lidi, aby se chovali odpovědně a dodržovali omezení, jinak hrozí zpřísnění restrikcí. To by mimo jiné znamenalo opětovné uzavření restaurací či části obchodů (na snímku). Dostane-li se index PES do nižšího či vyššího pásma, neznamená to automaticky změnu opatření. Pro zlepšení musí v daném pásmu vydržet sedm dní, pro zhoršení tři dny. Vždy ale o změně musí rozhodnout vláda.