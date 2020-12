Světové ekonomické velmoci uznávají nebezpečí plynoucí ze spalování fosilních paliv a chtějí se stát uhlíkově neutrálními. Tím by se nárůst koncentrace hlavního skleníkového plynu v atmosféře zastavil a růst průměrné teploty na zeměkouli by podle modelů a za předpokladu nezměněné aktivity Slunce zůstal v jakž takž únosných mezích. Cíl Evropské unie dosáhnout uhlíkové neutrality nejpozději k roku 2050 je známý. Na stejné lodi jsou po vítězství Joea Bidena v listopadových prezidentských volbách i Spojené státy, dnes největší ekonomika světa. A Čína, která se největší ekonomikou během pár let stane? Dokonce ani ta skleníkové plyny nebagatelizuje a masivně investuje do obnovitelných zdrojů. Na konci září se pekingské politické vedení překvapivě zavázalo drasticky omezit emise CO 2 a uhlíkové neutrality dosáhnout jen 10 let po Evropě a USA.

Článek pro předplatitele Ještě na vás čeká 80 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel. Vedle přístupu k veškerému on-line obsahu HN můžete mít: Mobilní aplikaci HN

Web bez reklam

Odemykání obsahu pro přátele

On-line archiv od roku 1995

a mnoho dalšího... Máte již předplatné? Přihlaste se. Přihlásit se Zajímá vás jen tento článek? Dočtěte si ho za 19 Kč. Vaše e-mailová adresa: * Proč ji potřebujeme? Zadejte prosím platný e-mail. Tento e-mail je již použit. Zadejte jiný nebo se přihlaste Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se. Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Pokračováním nákupu berete na vědomí, že společnost Economia, a.s. bude zpracovávat vaše osobní údaje v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů. Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu: Platba kartou Rychlá online platba Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.