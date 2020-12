Ministr zdravotnictví Jan Blatný prohlásil, že požaduje milionové postihy pro hospodské, kteří nerespektují zavíračku ve 22:00. Je jasné, že ujel. Ministr něco takového nemůže "požadovat". Postihy vyplývají ze zákona, jejich výše je na posouzení správních orgánů. Myslí to Blatný tak, že pokud úředník zhodnotí provinění jinak než vrchnost, bude mít problémy? To je v právním státě nepřijatelné.

Dá se pochopit, že Blatnému ujíždějí nervy. Souhlasil s otevřením podniků, když denně přibývají tisíce nakažených a skóre PES balancuje na hranici, kdy by se hospody a obchody měly zase zavřít. Exministr Roman Prymula mu usilovně mydlí schody tvrzením, že by opatření nerozvolňoval. Když se stane průšvih, může si být Blatný jistý, že Andrej Babiš vše hodí na něj. Sám ministr v každém druhém tweetu opakuje, že má z vývoje epidemie strach. A tak ve stresu hrozí likvidačními pokutami, uchýlil se k zastrašovaní hospodských i úředníků.

Celé je to symptom toho, jak se vláda v covidové krizi chová. Zná převážně jen represi a odsudky. Jenže situace, kdy některé restaurace nerespektují proticovidová opatření, není jen odsouzeníhodná nezodpovědnost, jak tvrdí Blatný. Je to i projev pudu sebezáchovy. Vláda dopustila, aby se společnost v krizi rozdělila na vítěze a poražené. Části občanů se nestalo vůbec nic, jejich zaměstnání a byznys ohroženy nejsou. Druhá část, drobní obchodníci a hospodští, je ale na pokraji krachu. Kdyby vláda udělala víc pro zmírnění následků krize u nejpostiženější skupiny, nemusel by být odpor k opatřením takový. Jenže vláda jako by to nechápala. Zamítla návrh lidovců na zvýšení kompenzačního příspěvku na 20 tisíc měsíčně s tím, že je to příliš drahé. Současně chce snižovat daně všem, včetně těch, kterých se krize nedotkla. Není divu, že to řada hospodských vnímá jako obrovskou nespravedlnost. A říkají si − když na nás kašle vláda, my budeme kašlat na ni. Notabene když si nemohou být jistí, jestli se jejich podniky zase nezavřou. Snaží se jen přežít.

Toto nemá být obhajoba nedodržování opatření. Jen konstatování, že ministr Blatný a celá vláda by si měli uvědomit, že pracují s živými lidmi, kteří mají rodiny a musí z něčeho žít. Sázka na represi funguje jen omezeně. A čím bude krize delší, tím bude fungovat méně.