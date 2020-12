◼ ČESKO

Schillerová se kvůli balíčku chystá k Zemanovi

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) se chystá po projednání daňového balíčku Senátem, tedy po 10. prosinci, o prosazených úpravách jednat s prezidentem Milošem Zemanem. Prezident avizoval, že zákon vetuje. Ministryně v pořadu televize Prima Partie také řekla, že dál jedná o podpoře rozpočtu, pro který menšinový kabinet dosud nemá podporu. Podle informací ČTK pozvali Schillerovou komunisté na páteční zasedání svého výkonného výboru.

◼ NĚMECKO

Lufthansu letos opustí 29 tisíc lidí

V německé letecké společnosti Lufthansa do konce roku kvůli pandemii covidu-19 zanikne celkem 29 tisíc pracovních míst. Informace listu Bild am Sonntag potvrdila mluvčí podniku. Lufthansa by v důsledku toho měla na konci roku zaměstnávat 109 tisíc lidí. V příštím roce by pak měla zrušit dalších 10 tisíc míst. Propouštění kvůli dopadům krize v leteckém byznysu tak je rozsáhlejší, než firma předpokládala v létě.

◼ ČESKO

Lyžařské areály se otevřou 18. prosince

O šest dní dříve, než se původně zvažovalo, v pátek 18. prosince, otevřou lyžařské areály v Česku. Uvedl to ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Důvodem je podle něj fakt, aby lidé mohli na hory vyrazit s předstihem před vánočními svátky. Jaká opatření bude nutné v areálech dodržovat, rozhodne dnes vláda. Původně premiér Andrej Babiš (ANO) mluvil o otevření areálů k 24. prosinci jako v sousedním Rakousku.

◼ ČESKO

Vláda projedná testování návštěv přímo v domovech

Vláda bude podle hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše (ANO) dnes jednat o tom, že testovat návštěvy na covid-19 budou domovy pro seniory povinně přímo na místě. Řekl to v pořadu ČT Otázky Václava Moravce. Dosud mohly žádat, aby si lidé zajistili test odjinud. Návštěvy jsou od pátku povolené lidem, kteří budou mít respirátor a negativní test. Někteří hejtmani včetně Holiše ale uvedli, že domovy sociálních služeb na testování návštěv nejsou připraveny.

"

Očekáváme, že Australian Open bude. Samozřejmě bude povinná karanténa.

Steve Simon