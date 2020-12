V Česku je zhruba 50 000 provo­zovatelů a pilotů dronů. Ti se budou muset k 31. prosinci registrovat na webu Úřadu civilního letectví. Povinné přihlášení se bude nejběžněji týkat dronů nad 250 gramů nebo těch vybavených kamerou. Důvodem jsou nová evropská pravidla pro provoz těchto strojů, jež se týkají i multikoptér a modelů letadel. Včera to na tiskové konferenci na letišti Točná v Praze oznámil ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Drony se budou rozdělovat do tří kategorií: otevřené, specifické a certifikované. Liší se účelem, hmotností a vybavením. Podle toho se liší i míra regulace a požadavky pro jejich provozovatele. Systém registrací spustí Úřad pro civilní letectví 4. prosince. Součástí bude školení a následné otestování dálkově řídících pilotů. To bude pro otevřenou kategorii on‑line, pro zbylé dvě pak osobně na úřadě. Provozovatel získá unikátní identifikační číslo, kterým označí všechny své drony. Dosavadní povolení pro komerční subjekty zůstane v platnosti do konce roku 2021. Zatím zůstanou stejné vymezené prostory, kde je povoleno nebo zakázáno dronům létat. Příští rok se tyto prostory budou upravovat.