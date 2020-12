◼ ITÁLIE

Žádné půlnoční na Štědrý den, rozhodla vláda

Itálie kvůli koronaviru přes vánoční a novoroční období (21. prosince − 6. ledna) omezí možnost pohybu a zakáže lidem cestovat mezi regiony. Ještě přísnější má být omezení ve sváteční dny 25. a 26. prosince a 1. ledna, kdy lidé nesmějí opustit domovskou obec. Přes Vánoce bude v platnosti i zákaz nočního vycházení od 22:00 do 5:00, což mimo jiné bude znamenat, že lidé nebudou moci navštívit půlnoční mše na Štědrý den.

◼ ČESKO

Komise rozhodne o uhlí pod tlakem demonstrantů

Česká uhelná komise, zřízená loni jako poradní orgán vlády, by měla dnes vybrat rok, kdy bude v domácích elektrárnách ukončeno spalování uhlí. Varianty jsou tři: 2033, 2038 a 2043. Od poloviny listopadu se konají demonstrace za co nejrychlejší odchod od tohoto zdroje. Včera se od ministerstva životního prostředí protesty přesunuly také před Úřad vlády, ministerstvo průmyslu a obchodu a sídlo polostátního energetického koncernu ČEZ.

◼ ČESKO

O skiareálech v pondělí

Vláda by se v pondělí měla domluvit, zda a odkdy povolí provoz lyžařských středisek. V úvahu přichází 24. prosinec. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček řekl, že k tomu bude vydán manuál s pravidly pro vleky, parkoviště, půjčovny i restaurace a bary.

◼ USA

Komunisté z Číny budou smět přijet pouze na měsíc

Spojené státy omezily platnost cestovních víz pro členy Komunistické strany Číny a jejich rodiny. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa nařídila vydávat je pouze na měsíc, zatímco dosud mohla být jejich platnost až deset let. Podle nových pravidel bude čínským partajníkům umožněn pouze jednorázový vstup do země. Členem KS Číny je nyní asi 92 milionů lidí, nová pravidla by se mohla týkat asi 270 milionů Číňanů.

"

Měl by vystoupit třeba nějaký známý hokejista nebo fotbalista a říct, nechte se očkovat, abychom mohli hrát a vy byste nám mohli přijít fandit.

Ladislav Machala

z Kliniky infekčních nemocí Nemocnice na Bulovce k vakcíně proti covidu

◼ EVROPSKÁ UNIE

EU zvažuje krizový fond bez Maďarska a Polska

V případě pokračování rozpočtové krize, kdy Budapešť a Varšava blokují dohodu o unijních financích, by Evropská komise mohla připravit mimořádný fond koronavirové pomoci bez Maďarska a Polska. Peníze by stejně jako v případě dosud plánovaného fondu obnovy mohly do zemí začít proudit do poloviny příštího roku. Uvedl to vysoce postavený činitel unijní exekutivy, podle něhož je vynechání Budapešti a Varšavy krajní a dočasnou variantou.

◼ ČESKO

Covid mělo na podzim 12 tisíc seniorů v domovech

Koronavirem se v podzimní vlně epidemie nakazilo dosud 12 tisíc klientů domovů pro seniory a další potřebné. Nejvíc z nich se s covidem léčilo v polovině listopadu, a to 5100. Teď nemoc prodělává přes 3500 lidí. Celkem 1794 nakažených klientů zemřelo. Jsou to skoro tři procenta obyvatel zařízení. Údaje zveřejnila Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Nákazu má pomoci odhalit nařízené testování. Domovy musí každých pět dnů vyšetřit klienty i personál.

◼ USA

Facebook bude mazat výmysly o vakcínách

Společnost Facebook oznámila, že začne na svých platformách mazat dezinformace o vakcínách proti covidu-19. Opatření má zasáhnout nepravdivá tvrzení vyvrácená zdravotnickými experty a konspirační teorie kolem očkovacích látek. Jde o další z kroků k potlačení dezinformací na sociálních sítích. Například spekulací, že očkování znamená kontrolu populace nebo má lidem přivodit zdravotní problémy.

◼ SLOVENSKO

Policie zadržela svého bývalého šéfa

Kriminalisté na Slovensku zadrželi bývalého šéfa slovenské policie Milana Lučanského, kterého již ve středu spolu s dalšími představiteli bezpečnostních složek obvinili. Zadržen byl poté, co se dostavil k výslechu po návratu z Chorvatska. Od únorových voleb, které vedly ke změně vlády, proběhlo v zemi několik vln zatýkání představitelů státních institucí i justice. Obviněn byl také spolumajitel finanční skupiny Penta Jaroslav Haščák.

◼ ČESKO

Zastupitelům zůstanou při souběhu funkcí nižší odměny

Uvolnění zastupitelé, kteří jsou zároveň členy Poslanecké sněmovny, Senátu či vlády, budou nadále brát odměny nižší o 60 procent. Ústavní soud zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení částí obecního zřízení, krajského zřízení a zákona o hlavním městě Praze. Právní úprava podle soudu není protiústavní. Omezení souběhu funkcí v samosprávě, zákonodárné a výkonné moci je podle ústavních soudců legitimním cílem. Zákonná úprava tak podporuje dělbu moci.