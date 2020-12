Společnost Energoaqua, která provozuje v Rožnově pod Radhoštěm čističku odpadních vod, přiznala odpovědnost za středeční znečištění řeky Bečvy. Firma připustila, že kvůli potížím s podniky, pro které vody upravuje, má na svědomí i úniky pěny z konce listopadu a z konce října. Popírá však, že by prostřednictvím 15 kilometrů dlouhého kanálu, který vede z jejího areálu do Bečvy, odcházely do řeky kyanidy či jiné život ohrožující jedy, které způsobily ekologickou katastrofu v druhé půlce září. Nic takového dosud nezjistily ani úřady, které v kanálu našly pouze netoxický nikl a dusitany. Úřady firmu dále prověřují, zaměstnance vyslýchala i policie. Ta navíc musí šetřit úterní smrt vedoucího čistírny, který zřejmě spáchal kvůli osobním problémům i pracovnímu tlaku sebevraždu.

