Ostravská firma Vítkovice Heavy Machinery (VHM), kterou soud v létě poslal do konkurzu, jde do prodeje. Ve výběrovém řízení se prodávají obří výrobní haly i se strojním vybavením na více než 50 hektarech pozemků. Odhadní cena nemovitostí i movitého majetku, které se prodávají vcelku, činí 1,3 miliardy korun. Prodejem pověřil věřitelský výbor aukční a dražební společnost Gaute. ČTK to dnes za Gaute sdělil Jaroslav Martínek. Součástí prodeje je také duševní vlastnictví firmy. Budou se dražit nejen nemovitosti a stroje, ale i práva k patentům a užitným vzorům VHM. Spolu s podnikem přejdou na nového majitele rovněž jeho zaměstnanci. Ve firmě nyní pracuje téměř 300 lidí a firma stále vyrábí. Většinovým vlastníkem VHM je holding CE Power Industries Jaroslava Strnada. Insolvenční návrh podalo letos v březnu samo vedení, podle kterého byla firma dlouhodobě ztrátová a už nebyla schopná platit své závazky.