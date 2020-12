Už přes deset týdnů dráždí veřejnost mlčení úřadů, které šetří otravu řeky Bečvy. Informační embargo k jedné z největších ekologických havárií v Česku vysvětlují úředníci tím, že nesmějí mařit policejní pátrání po viníkovi havárie.

Jana Moravcová působila do roku 2015 devět let jako ředitelka pobočky České inspekce životního prostředí v Ústí nad Labem. Pod jejím vedením platil úřad za jeden z nejdůslednějších v zemi. V rozhovoru pro HN nynější ředitelka ekologické organizace Beleco inspekci kritizuje. Nemá podle ní důvod tajit většinu svých kroků. Moravcová také uvádí, že není možné vypustit z okruhu podezřelých chemičku Deza, která patří do holdingu Agrofert. Její zástupci podezření odmítají a inspekce brzy po havárii firmu ze seznamu podezřelých vyškrtla.