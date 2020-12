◼ EVROPSKÁ UNIE

Kvůli Číně chce šéf NATO posílit spolupráci v Asii

Severoatlantická aliance by měla posílit spolupráci s partnery z východní Asie a Pacifiku, aby se lépe vyrovnala s riziky plynoucími z vojenského vzestupu Číny. Po jednání aliančních ministrů zahraničí to řekl generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Aliance podle něho musí v reakci na aktivity Pekingu zvolit "globální přístup" a nesoustřeďovat se pouze na regiony v bezprostředním sousedství svých členských států.

◼ ČESKO

Česko otevře v Jeruzalémě pobočku velvyslanectví

V izraelském Jeruzalémě vznikne pobočka českého velvyslanectví v Tel Avivu. V hierarchii diplomatických zastoupení jde o druhý nejvyšší stupeň. O vzniku úřadu jednali včera ministři zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) a Gabi Aškenazi. V Jeruzalémě, kde je nyní český honorární konzul, tak bude navíc působit jeden diplomat. Nejde o zřízení nového zastupitelského úřadu, ale o služby pro české občany, zdůraznilo ministerstvo.

◼ EVROPSKÁ UNIE

Unie bude snáze trestat porušování lidských práv

Porušování lidských práv v zemích, jako je Čína, Rusko či Saúdská Arábie, bude Evropská unie napříště moci trestat výrazně snáze než dosud. Po vzoru takzvaného Magnitského zákona ve Spojených státech budou postihy moci být zaměřeny na jednotlivce bez ohledu na státní příslušnost. Na odpovídající právní normě se dohodli zástupci členských států, ministři zahraničních věcí ji mají schválit v pondělí.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Jako první na světě schválili Britové covidovou vakcínu

Velká Británie jako první země na světě schválila použití vakcíny proti covidu-19 od americké farmaceutické společnosti Pfizer a německé firmy BioNTech. Dostupná má být od příštího týdne. Aby vakcína člověka ochránila, musí ji lékaři podat ve dvou dávkách s odstupem tří týdnů. Podle britské vlády jsou první na řadě zaměstnanci ve zdravotnictví a obyvatelé domovů pro seniory, dále by se vakcína měla podat starším lidem.

"

Jedna z možností je spolupráce se Stranou zelených, s odbornou veřejností, s lidmi, kteří se věnují konkrétním oblastem společenského života.

Tomáš Petříček

ministr zahraničí a místopředseda ČSSD o budoucím směřování strany

◼ FRANCIE

Interpol varuje před falešnými vakcínami

Organizovaný zločin se bude snažit napojit na distribuci vakcín proti koronaviru SARS-CoV-2, varovala nyní své členské státy mezinárodní policejní organizace Interpol sídlící ve francouzském Lyonu. Široká veřejnost bude podle Interpolu v ohrožení kvůli falešným internetovým stránkám, ale zejména kvůli falešným vakcínám, které by mohly ohrozit zdraví nebo i lidské životy, píše se ve včera vydané tiskové zprávě.

◼ SLOVENSKO

Vrahovi novináře Kuciaka soud zpřísnil trest

Slovenský Nejvyšší soud včera prodloužil trest vrahovi novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové. Obžalovanému Miroslavu Marčekovi vyměřil 25 let vězení, tedy o dva roky více než soud první instance, před kterým se Marček k vraždám už dříve přiznal. Přísnější trest žádal prokurátor. Vůči verdiktu Nejvyššího soudu se nelze odvolat. Právní zástupce Kuciakovy rodiny Daniel Lipšic zpřísnění trestu uvítal.

◼ ČESKO

Policie navrhla obžalovat 16 lidí v kauze Via Chem

V kauze kolem společnosti Via Chem Group a manipulací insolvenčních řízení se škodou přes 161 milionů korun navrhla královéhradecká krajská policie obžalovat 16 lidí a pět firem. Spis po téměř pětiletém vyšetřování policie s návrhem na podání obžaloby poslala na Vrchní státní zastupitelství v Praze. Podle dřívějších informací jsou mezi obviněnými podnikatel Petr Sisák, advokát Ivo Hala či bývalá českobudějovická soudkyně Marie Červinková. Hala i Sisák obvinění dříve odmítli.

◼ RAKOUSKO

Rakousko od Štědrého dne umožní lyžování

Rakousko začne od pondělí uvolňovat přísná opatření, která přijalo v boji s šířením koronaviru. Už na počátku příštího týdne se otevřou základní školy, obchody, muzea či knihovny. Od 24. prosince bude možné provozovat venkovní zimní sporty včetně lyžování. Zahraniční lyžařskou turistiku ale výrazně omezí povinná desetidenní karanténa pro lidi přijíždějící z rizikových oblastí.

◼ ČESKO

Poslanci odmítli zvýšení biosložky v benzinu

Podíl biosložky v benzinu se zatím zvyšovat nebude. Sněmovna odmítla návrh poslance ANO Pavla Pustějovského, který ho chtěl navýšit z nynějších 4,1 procenta objemových na 8,8 procenta. Poslanci ale neschválili ani návrh poslance Pirátů Radka Holomčíka, který chtěl povinné přimíchávání biosložek snížit a poté zrušit. Oba chtěli své návrhy prosadit do vládní předlohy, která upravuje přepočet strategických zásob ropy. Sněmovna ji schválila.

◼ BAHRAJN

Schumacherův syn Mick bude závodit ve formuli 1

Syn sedminásobného mistra světa formule 1 Michaela Schumachera Mick vstoupí v příští sezoně do královské automobilové třídy a bude jezdit za tým Haas. Angažování německého lídra seriálu formule 2 před víkendovým závodem F1 v Sáchiru oznámilo vedení americké stáje. Mickův otec, sedminásobný mistr světa F1, utrpěl v prosinci 2013 vážné poranění hlavy a byl dlouho v kómatu. Rodina nepodává o jeho zdravotním stavu žádné informace.

◼ ČESKO

Přístroj zjistí z vibrací těla vývoj nemoci covid-19

Vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové pracují na vývoji senzorů a algoritmů, které z vibrací těla pacienta s covidem zjistí, jaký u něj bude vývoj nemoci. Systém je navržený jako bezkontaktní se senzory uloženými pod matrací, na které pacient leží. Metodu vědci testují v nemocnicích v Chrudimi a v Trutnově. Projekt, který potrvá do září roku 2021, podpořila 2,5 milionu korun Technologická agentura ČR.

◼ Z TWITTERU

Česku raketový restart nehrozí. První covid vlna připravila českou ekonomiku o 231 miliard Kč na přidané hodnotě, v tržbách jsou to další stovky miliard. Letos se ekonomika smrskne o devět procent a příští rok se bude s vypětím všech sil stavět na nohy.

@HelenaHorska

Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank

"

Míříme na 25 procent a výš.

Ivan Bartoš

Předseda Pirátů říká, že by ve sněmovních volbách v příštím roce chtěli v koalici s hnutím Starostové a nezávislí získat nejméně čtvrtinu voličských hlasů a stát se vítězi hlasování.

◼ ČESKO

Přetíženému Nejvyššímu správnímu soudu se uleví

Nejvyšší správní soud (NSS) zřejmě dostane širší možnost odmítat pro nepřijatelnost kasační stížnosti, což by mělo omezit jeho nynější přetíženost. Poslaneckou novelu zákona, která to předpokládá, včera schválila sněmovna. Předlohu ještě musí posoudit Senát a podepsat prezident. Soud by mohl odmítat stížnosti u jednodušších případů, tedy takových, které rozhodují na správních úsecích krajských soudů specializovaní samosoudci.

◼ ČESKO

Výbor: Sleva na poplatníka se má zvýšit o 3000 korun

Senátní hospodářský výbor podpořil sazby daně z příjmů fyzických osob 15 a 23 procent po zrušení superhrubé mzdy. Slevu na poplatníka chce zvýšit jen o 3000 korun na 27 840 korun ročně. Kraje a obce by kvůli zrušení superhrubé mzdy měly podle výboru dostat vyšší podíl na výnosech daní, získaly by tak zhruba 20 miliard korun ročně. Sazby daně nechal výbor beze změn tak, jak to ve sněmovně prosadily zejména ANO a ODS.

◼ ČESKO

Česko-německý fond podpoří památky i ochranu přírody

Česko-německý fond budoucnosti rozdělí mezi 103 projektů v obou zemích 27,6 milionu korun. Mezi podpořenými projekty jsou akce z oblasti ochrany životního prostředí nebo nové digitální formáty, které umožňují vzájemnou komunikaci přes omezení související s pandemií. Zhruba třetina záměrů schválených v posledním čtvrtletí roku připadá na památkovou péči. Patří sem i několik památek, jimž příspěvek od fondu umožní završit dlouholetou obnovu.

◼ ČESKO

Poslední pamětnice bojů u Sokolova zemřela

V noci na včerejšek zemřela jedna z posledních veteránek druhé světové války, poslední pamětnice bojů u Sokolova Jarmila Halbrštátová, rozená Kaplanová. Bylo jí 96 let. O jejím úmrtí informovalo na webu ministerstvo obrany. Prezident Miloš Zeman ji loni vyznamenal medailí Za hrdinství. Podle projektu Paměť národa zemřela v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Ministerstvo obrany eviduje 249 žijících veteránů druhé světové války.

◼ USA

Republikán vyzývá Trumpa, aby nepodněcoval lidi k násilí

Vysoce postavený republikánský volební činitel ve státu Georgia Gabriel Sterling vyzval svého spolustraníka prezidenta Donalda Trumpa, aby "přestal povzbuzovat lidi k násilným činům" tím, že šíří nepodložená tvrzení, že volby provázely podvody. Vyjádření přišlo poté, co jeden z Trumpových právníků řekl, že by měl být nedávno propuštěný šéf vládní agentury pro kybernetickou bezpečnost Christopher Krebs "vyveden za úsvitu ven a zastřelen" za své výroky o férovosti voleb.

◼ SINGAPUR

Pěstované kuřecí se objeví v singapurských restauracích

Singapur jako první země na světě schválil prodej kuřecího masa, jež bylo vypěstováno v laboratoři. Kuřecí kousky vyrábí americký start-up Eat Just. Používá zvířecí svalové buňky, které pak uměle pěstuje v laboratorních podmínkách. Do nabídky restaurací v Singapuru se toto maso dostane v blízké době, řekl spoluzakladatel firmy Josh Tetrick. Poptávka po alternativách k masu ve světě roste. Nabízí je firmy jako Beyond Meat či Impossible Foods, jež je však vyrábí z rostlinných proteinů.

◼ IZRAEL

Izrael se přiblížil k vypsání předčasných voleb

Izraelský parlament včera při předběžném hlasování schválil návrh na své rozpuštění a vyhlášení předčasných voleb. Byly by čtvrté za minulé dva roky. Důvodem předložení návrhu jsou vleklé spory kolem rozpočtu ve vládní koalici. Pro návrh se vyslovilo 61 poslanců, proti jich hlasovalo 54. Návrh předložil opoziční politik Jair Lapid ze strany Ješ Atid, jež hlasovala pro rozpuštění stejně jako labouristé a středolevý Merec. Návrh odmítl pravicový Likud premiéra Benjamina Netanjahua.

◼ HONGKONG

Hongkongský aktivista Wong byl odsouzen

Nejznámější představitel hongkongského prodemokratického hnutí Joshua Wong byl včera odsouzen na 13,5 měsíce do vězení za loňskou protivládní demonstraci před policejním ústředím v Hongkongu. Spolu s Wongem byli odsouzeni také dva jeho kolegové, ti dostali desetiměsíční a sedmiměsíční trest.

◼ AUTA

Tesla nevylučuje spojení s jinou automobilkou

Americký výrobce elektromobilů Tesla nevylučuje spojení s jinou automobilkou. Řekl to šéf společnosti Elon Musk, když v úterý přebíral ocenění od mediální skupiny Axel Springer Media. Tesla by podle Muska byla ochotna jednat s konkurentem, který by spojení považoval za "dobrý nápad". Tesla se v letošním roce díky rostoucímu zájmu o elektromobilitu stala z hlediska tržní hodnoty největší automobilkou na světě.

◼ LIHOVINY

Ve Stock Spirits i přes pokles zisku vládne spokojenost

Výrobce lihovin Stock Spirits ve finančním roce do konce letošního září zvýšil zisk před úroky, daní a odpisy (EBITDA) o 6,1 procenta na 71 milionů eur. Tržby narostly o 9,1 procenta na 341 milionů eur. Firma uvedla, že hospodaření zlepšila navzdory pandemii a zvýšení spotřebních daní v Česku a Polsku, což jsou pro firmu největší trhy. Čistý zisk sice klesl o 31,2 procenta na 19,6 milionu eur, firma ale snížila dluh a navrhla zvýšit dividendu.

◼ TRH PRÁCE

Nové způsoby práce zavedly tři čtvrtiny firem

Pandemie koronaviru způsobila ve fungování firem řadu změn. Vedle nových způsobů práce, které zavedly tři čtvrtiny podniků, změnilo 37 procent firem obchodní model a 62 procent jich zavedlo nové technologie a automatizaci. Výrazně přibylo i zaměstnanců, kteří změnili obor své působnosti. Vyplývá to z průzkumu personálně-poradenské společnosti Randstad mezi dvěma sty HR manažery a vedoucími pracovníky firem.

◼ MĚNY

Koruna je k dolaru nejsilnější od září 2018

Koruna ve středu vůči dolaru zpevnila o pět haléřů a během dne se podle serveru Patria Online obchodovala za 21,82 koruny za dolar. K americké měně, která v posledních dnech zamířila dolů, tak byla nejsilnější od poloviny září 2018. K euru koruna ve srovnání s úterním závěrem naopak oslabila o 13 haléřů na 26,39 koruny za euro.

"

Lidé si nyní ve srovnání s loňskem půjčují méně, což je ovlivněno pandemií. Jsou více obezřetní ke svým financím, ale je to samozřejmě také tím, že byly uzavřené kamenné prodejny.

Luděk Jírů