Geografická rozmanitost Olomouckého kraje nijak nebrání rozvoji zdejšího podnikání. Působí zde řada tradičních průmyslových podniků v oblasti výroby strojů, optických nebo elektrických zařízení. Na zemědělskou výrobu navazuje množství potravinářských podniků. Nezanedbatelná je péče o zdraví v lázeňských zařízeních. Region je především ukázkou toho, že uspět se dá z jakéhokoliv místa a v nejrůznějších oborech. Jasně to ukázaly výsledky letošního krajského kola podnikatelských soutěží Vodafone Firma roku 2020 a MONETA Živnostník roku 2020.

Fakta Vodafone Firma roku 2020 ◼ 1. místo Tilak

◼ 2. místo Designfoods

◼ 3. místo Flenexa plus

◼ Firma Tilak se bude v Praze ucházet o celorepublikový titul Vodafone Firma roku 2020. MONETA Živnostník roku 2020 ◼ 1. místo Karel Giebisch

◼ 2. místo Tomáš Gajdoš

◼ 3. místo Šárka Vybíralová

◼ Živnostník Karel Giebisch se bude v Praze ucházet o celorepublikový titul MONETA Živnostník roku 2020. Vodafone Odpovědná firma roku 2020 Flenexa plus MONETA Živnostník roku Srdcař 2020 Karel Giebisch

Odbornou porotu v Olomouckém kraji zaujal masér Karel Giebisch. "Velmi obdivuji pana Giebische, který si i přes svůj zrakový hendikep začal realizovat svoji vizi stát se masérem. Klobouk dolů před jeho vůlí, vytrvalostí a hlavně elánem, ať už se získáním potřebných certifikací pro masáže či hledáním cest s využitím digitalizace a on-line řešení rezervací, objednávek a plateb. Držím mu pěsti a přeji samé spokojené zákazníky," okomentovala vítěze porotkyně Hana Piškulová z MONETA Money Bank. Mezi firmami se prosadila společnost Tilak, výrobce outdoorového oblečení. "Zaujal nás především tím, jak se česká firma dokázala stát globálním hráčem ve výrobě outdoorového oblečení, a to zejména jeho prvotřídní kvalitou a spolehlivostí. Je také jedním z posledních mohykánů, jehož výroba je realizována v České republice. Zároveň bych chtěl vyzdvihnout i inovativní proces výroby a používání unikátních technologií," zhodnotil volbu Pavel Balon z Vodafone Czech Republic. V každém kraji je také vyhlašován vítěz kategorie Vodafone Odpovědná firma roku 2020, kterou uděluje společnost Vodafone Czech Republic ve spolupráci s Nadací Vodafone. V Olomouckém kraji byla za nejodpovědnější společnost vyhlášena společnost Flenexa plus. "Nabízí svým zaměstnancům řadu zajímavých benefitů včetně zkrácených a flexibilních úvazků pro maminky po návratu z mateřské dovolené. Současně se zapojuje do veřejně prospěšných projektů v regionu a také aktivně spolupracuje i se středními a vysokými školami. V oblasti udržitelnosti a životního prostředí využívá energii především z obnovitelných zdrojů a jako jedna z prvních se zaměřila na vývoj provozních technologií pro aquaponii," okomentoval volbu Jan Fencl, programový manažer Nadace Vodafone Czech Republic. Zcela novou kategorií je letos MONETA Živnostník roku Srdcař, která oceňuje mezi živnostníky toho z nich, který překonal v podnikání problémy nebo nejrůznější nástrahy, a přeci to nevzdal a pracuje dál. V Olomouckém kraji toto ocenění získal Karel Giebisch.

Roman Kamler, zakladatel společnosti Tilak, Vodafone Firma roku 2020 Olomouckého kraje Foto: archiv soutěže

"

Musel jsem sáhnout do zahraničí

Karel Giebisch, MONETA Živnostník roku 2020 Olomouckého kraje

Karel Giebisch, MONETA Živnostník roku 2020 Olomouckého kraje Foto: archiv soutěže

"Začalo to tím, že jsem si udělal masérský kurz, který jsem si ale udělal v úplně normální společnosti, která neměla s hendikepovanými nic společného a udělal jsem si ho proto, abych dokázal zjistit, jak veřejnost vnímá osoby s hendikepem," říká Karel Giebisch. Začal řešit digitalizaci, on-line objednávkový systém masáží, nabídku rezervací, věrnostní program, platby kartou. Kromě masáží, od kterých se vše odrazilo, řeší způsoby, jak by lidé s hendikepem mohli podnikat v řadě dalších oblastech. Pracuje v prostorách, které dokonale zná. "Musel jsem se zorientovat v prostoru, určit si, kam si jednotlivé věci dám, a tam je vždy najdu. Pokud mi někdo posune masážní olej nebo ubrousek, to pro mě může představovat problém si tu věc dohledat," přibližuje vítězný živnostník. Odmasíruje maximálně pět klientů denně s tím, že chce, aby masáž byla kvalitní a aby lidem pomohla. "Veškerou administrativu si chci řešit sám, abych dokázal, že hendikep není při podnikání překážkou, a tak jsem se spojil s kolegu programátorem, který se tohoto mého nápadu chytil a vytvořil mi on-line rezervační systém, což propojil i s platební bránou a s generováním dárkových poukazů," uvádí Giebisch. Zjistil, že Česko není na osoby s hendikepem připraveno, velice dlouho například bojoval s tím, aby mohl provádět platby kartou přes platební terminál, protože žádná banka u nás nemá platební terminál, který by byl ozvučený pro lidi se zrakovým postižením. "Musel jsem sáhnout do zahraničí, musel jsem si pořídit platební terminál z Německa, kde na tohle mysleli," popisuje Karel Giebisch. Mezi jeho klienty převažují ženy. Jsou to lidé z různých sfér, bankéři, úředníci, také lidé, kteří dělají v různých továrnách a podobně. V současnosti má ve svém portfoliu pět procedur. Dělá rekondiční a sportovní masáže, klasické masáže, lávové kameny, Breussovu masáž a spoušťové body, což je asi nejbolestivější masáž. Spoušťové body fungují na vyhmátnutí ztuhlých míst a masírování tlakem a silou. Nejpopulárnější je klasická, relaxační masáž, kde si lidé mohou odpočinout.

"

Masový dovoz z Číny se nás netýká

Roman Kamler, zakladatel společnosti Tilak, Vodafone Firma roku 2020 Olomouckého kraje

Roman Kamler, zakladatel společnosti Tilak, Vodafone Firma roku 2020 Olomouckého kraje Foto: archiv soutěže

Outdoorové oblečení zahrnuje všechno, co se nosí venku. A tím se nemyslí město nebo pohyb z domu do práce. "Outdoor znamená, že si vezmete batoh na záda a vyrazíte někam ven. Nemusí to být primárně hory, ale obecně pohyb v přírodě," říká Roman Kamler. V outdooru se už dlouho používá takzvaný cibulový princip, založený na jednotlivých vrstvách, které vzájemně podporují svou funkci. První vrstva je sací, která saje pot a transportuje ho dál od těla. Druhá vrstva je izolační, která má ohřát a třetí vrstva, ta svrchní, má být nepromokavá, ale zároveň prodyšná. "To je princip outdoorového oblékání. No a my kombinace takových materiálů pro výrobky používáme. Například jako jediná firma v České republice máme licenci na zpracování materiálu Gore-Tex. Důležité je, že můžeme nejen z Gore-Texu vyrábět, ale zároveň můžeme naše výrobky označit vlastním logem," vysvětluje zakladatel vítězné firmy. Tilaku se podniká dobře, protože zasahuje velmi malou, zhruba pětiprocentní výseč trhu. "Děláme, domnívám se, nejlepší, ale také zároveň nejdražší věci. A navíc k nim poskytujeme servis, který vám málokdo nabídne. Masový dovoz z Číny se nás v podstatě netýká," vysvětluje Kamler. Lidé, kteří jsou na horách déle, někam vyrazí a vědí, že budou bez dosahu civilizace několik dní nebo i týdnů, se musí na své oblečení stoprocentně spolehnout. Těm se vyplatí koupit si bundu, která je dražší, lepší a také jim bude déle sloužit. Jednání s firmou Gore, kam přijel jako nadšený horolezec s tím, že jejich materiál zná a že by z něj chtěl šít, začalo na podzim roku 1992. "A protože tenkrát po revoluci byla taková divoká doba plná nadšení, tak oni ve mně asi poznali zapáleného nadšence a licenci jsem získal. Licence se nedá koupit. Musíte dokázat, že s materiálem umíte pracovat a umíte dodržet náročné podmínky pro výrobu i testování," dodává Roman Kamler. Podle něj je třeba také znát, co od výrobku člověk očekává. Pro aktivní sportování jako je běh, kolo, běžky nebo skialpy bude prioritou paropropustnost. Naopak pro dlouhý pobyt bez možnosti se někam schovat a usušit bude prioritou spíše vyšší vodní sloupec, tedy nepromokavost.