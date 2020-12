Zlínský kraj je ekonomicky silná oblast s významnou koncentrací velkých průmyslových podniků zejména v oblasti gumárenství, elektrotechniky nebo stavebnictví. I přesto, že kraj patří v České republice k těm nejmenším, řadí se region v tvorbě hrubého domácího produktu k celorepublikovému průměru. Bezpochyby za tím stojí nadšení a schopní lidé, za nimiž stojí tradice, odvaha a um! Jasně se to ukázalo na krajském finále soutěží Vodafone Firma roku a MONETA Živnostník roku.

Fakta Vodafone Firma roku 2020 ◼ 1. místo Vasky Trade

◼ 2. místo VW WACHAL

◼ 3. místo Crystal brothers ateliers

◼ Firma Vasky Trade se bude v Praze ucházet o celorepublikový titul Vodafone Firma roku 2020. MONETA Živnostník roku 2020 ◼ 1. místo Jana Gutteková

◼ 2. místo Zuzana Fryzelková

◼ 3. místo Radek Přikryl

◼ Živnostnice Jana Gutteková se bude v Praze ucházet o celorepublikový titul MONETA Živnostník roku 2020. Vodafone Odpovědná firma roku 2020 Business Logic MONETA Živnostník roku Srdcař 2020 Jana Gutteková

Odbornou porotu ve Zlínském kraji nejvíce zaujala Jana Gutteková věnující se knihvazačství. "Jedná se o velice úzce orientovanou živnost, která má tradici a člověk opravdu musí řemeslo milovat, aby se vrhl do takto úzce profilovaného podnikání. Vyžaduje to lásku k řemeslu a víru v úspěch. Paní Gutteková se tím živí již sedm let a plní si svůj životní sen a cíl," zhodnotil porotce Lukáš Kresta z MONETA Money Bank. Mezi firmami zazářila společnost Vasky Trade věnující se výrobě obuvi. "Václav Staněk je mladý, energický muž, který se rozhodl spojit svůj život s podnikáním. Jeho firma se zaměřuje na tradiční obor Zlínského kraje, tedy obuvnictví. A daří se mu více než dobře, růst společnosti je za dobu její existence doslova raketový a má dobře našlápnuto prosadit se i v zahraničí," přiblížil volbu člen poroty Martin Pudil z Vodafone Czech Republic. V každém kraji je také vyhlašován vítěz kategorie Vodafone Odpovědná firma roku 2020, kterou uděluje společnost Vodafone Czech Republic ve spolupráci s Nadací Vodafone. Ve Zlínském kraji byla za nejodpovědnější společnost vyhlášena firma Business Logic. "Porota ocenila širokou škálu nadstandardních firemních benefitů a propracovaný systém vzdělávání. Společenská odpovědnost a trvalá udržitelnost patří mezi základní pilíře společnosti. Tato skutečnost se odráží nejen ve významné podpoře řady charitativních a společensky prospěšných projektů, ale také ve spolupráci s řadou škol, čímž přispívá velkým dílem k okamžitému uplatnění řady jejich absolventů v hi-tech oboru s velkou přidanou hodnotou," okomentoval volbu Jan Fencl, programový manažer Nadace Vodafone Czech Republic. Zcela novou kategorií je letos MONETA Živnostník roku Srdcař, která oceňuje mezi živnostníky toho z nich, který překonal v podnikání problémy nebo nejrůznější nástrahy, a přeci to nevzdal a pracuje dál. Ve Zlínském kraji toto ocenění získala Jana Gutteková.

Václav Staněk, jednatel společnosti Vasky Trade, Vodafone Firma roku 2020 Zlínského kraje Foto: archiv soutěže

"

Mám ráda věci s osobním příběhem

Jana Gutteková, MONETA Živnostník roku 2020 Zlínského kraje

Jana Gutteková, MONETA Živnostník roku 2020 Zlínského kraje Foto: archiv soutěže

Provozuje knihvazačství. "Už podle názvu lze pochopit, že se jedná o staré, historické řemeslo. Snažím se k němu přistupovat inovativně, protože mám ráda věci s osobním příběhem, takže do knih šifruji určitá osobní tajemství zákazníků," říká Jana Gutteková. Oslovují ji nejenom milovníci knih, ale i samotní autoři nebo lidé, kteří chtějí někoho potěšit speciálním vydáním. Od toho se odvíjí veškerá práce, ať je to úprava textu, ilustrace, vazba samotná, různé osobní značky a šifry, které do knihy komponuje. Většinou pracuje s jednotkami knih. Jsou však autoři, kteří chtějí deset kusů jedné knihy, přičemž každá kniha musí mít jiné desky, jinou vazbu, tak aby, když si ji někdo koupí, si vybral tu, která je mu příjemná, se kterou je spojené nějaké to tajemství. "Jsou to osobní věci, velice osobní. Když vzpomenu například na pána, který přišel s USB, na kterém měl sepsaný rodokmen a chtěl z něj vyrobit knihu pro svého syna jako svatební dar s tím odkazem, že když syn bude pokračovat dál v rodové linii, tak rodokmen bude předáván dál a dál," přibližuje vítězná živnostnice. Zákazník chtěl mít nejen tištěnou podobu knihy, ale v ní zakomponované i USB, aby kdykoli šlo s obsahem dál pracovat. "Dostala jsem se k tomu doslova jako slepý k houslím. Na střední škole jsem studovala grafický design a volnou grafiku a dozvěděla jsem se o možnosti tvorby knih. A protože jsem chtěla původně studovat sochařinu, tak tvorba knih pro mě byla pojítkem mezi grafickou plochou a prostorovou sochařinou," uvádí Gutteková. Přihlásila se na školu a tam se začala učit. Škola byla velice umělecky pojatá, potom už zbývalo se naučit vlastní řemeslo, takže jezdila po restaurátorských centrech, ke knihařům, na workshopy. "Základem je samozřejmě papír, kůže a plátno. Ráda zkouším i nevšední materiály, takže se pouštím do skla, do kovových knih, do látek, které jsou ručně utkány. Protože mám ráda čistý design, tak jsem vytvořila speciální skleněný obal na knihu, na kterém je vyleptaný podpis autora knihy," dodává Jana Gutteková. Ráda by lidem ukázala a nabídla to, že nemusí mít doma konzumní věc, že ji lze přetvořit ve věc velice osobní, která nemusí být omezena formou knihy nebo tradičními knihařskými materiály.

"

Pro mě boty symbolizují mnohé

Václav Staněk, jednatel společnosti Vasky Trade, Vodafone Firma roku 2020 Zlínského kraje

Václav Staněk, jednatel společnosti Vasky Trade, Vodafone Firma roku 2020 Zlínského kraje Foto: archiv soutěže

Vyrábí a prodává kvalitní kožené boty ze Zlína. Dříve se hodně věnoval atletice, ale uvědomoval si, že atletika ho neuživí až do konce života. "Dával jsem si hodně otázek, co budu v životě dělat a podnikání se mi zdálo nejlepší. Od nějakých čtrnácti let jsem se vzdělával v komunikaci, ve vyjednávání, v marketingu a on-line prostředí," říká Václav Staněk. Baťovský Zlín a tradice obuvnictví, právě z toho vzešlo, že by mohl prodávat kvalitní kožené boty. "Pro mě boty symbolizují mnohé, a to především z toho důvodu, že jsem z České republiky a ze Zlína. Pro mě jsou boty typickým artiklem České republiky a myslím si, že by tomu tak mělo být i nadále. Co se týče Tomáše Bati, on začínal v poměrně brzkém věku, stejně jako já. A to, co on dokázal, k tomu mám obrovský obdiv," vysvětluje jednatel vítězné firmy. V Praze mají Vasky prodejnu Na Příkopech. Boty prostě musí sedět, takže kamenné pobočky jsou důležité, aby si je lidé mohli vyzkoušet. Zároveň jsou marketingovým nástrojem, kde jsou boty vidět. I z toho důvodu se nebáli a troufli si na prestižní místo v centru Prahy. Další obchody jsou v Brně, Zlíně a Ostravě. "Přinášíme nové vzory, teď to byly především tenisky, které jsou zkrátka a dobře pohodlná obuv. Máme je do elegantního stylu, takže kromě toho, že jsou volnočasové, tak jdou vzít třeba s černou podešví k obleku a podobně. Snažíme se jít našim zákazníkům naproti," uvádí Staněk. Podle jeho slov se už dnes český zákazník dívá, kde byly boty vyrobeny a za jakých podmínek. Na výrobě bot se podílí přes padesát ševců. "Z hlediska růstu, který se nám daří neustále zvyšovat, si ani nedokáži pořádně představit, kde budeme za čtyři roky, ale můžu říci jistě, že chceme dělat stále kvalitní české boty a také to, že o nás bude vědět i v zahraničí," dodává Václav Staněk. Tam se chce prosadit nejdříve v on-line prostředí, které je z hlediska nákladů mnohem jednodušší, rychlejší a levnější. Na základě fungujícího on-line byznysu pak plánuje založit prodejny v Německu, Rakousku, Švýcarsku a také v Maďarsku.