Pokud by se zvedla úroveň nejslabších žáků, vyplatilo by se to nejen jim samotným v podobě lepší práce a vyšší kvality života, ale i státu.

Podle propočtů ekonomů z institutu CERGE by to Česku v dlouhodobém horizontu přineslo nejméně 18 miliard ročně na dodatečném přírůstku HDP.

"Takže investovat jakoukoli sumu pod 18 miliard za rok se státu vyplatí," říká Daniel Münich, jeden z autorů nové studie, kterou mají HN exkluzivně k dispozici.