To je běžný postup. Chceme stránky bránit před potenciálním útokem a přetížením, které by mohlo v prvních hodinách hrozit. Tak vicepremiér pro ekonomiku a dvojnásobný ministr Karel Havlíček omlouval nefunkčnost e-shopu, přes který se od včerejška měly nakupovat elektronické dálniční známky. Havlíček se při vysvětlování výpadku trvajícího většinu pracovního dne nebál ani ještě absurdnějších konstrukcí a tvrdil, že přece nikdo neslíbil dostupnost systému "pro lidi" hned od prvního dne. To je sice snadno vyvratitelná lež, ale na to, že zoufalí ministři občas říkají zoufalé věci, jsme si v Česku už zvykli.

Proč ale Havlíček vlastně tak zpanikařil kvůli tomu, že vývojáři nedokázali vychytat během testování všechny chyby? Vždyť to není zas tak neobvyklá situace. Připomeňme si třeba, jak startovala webová část Obamacare, tedy reformy financování zdravotnictví v USA. Přestože šlo o vůbec nejdůležitější vnitrostátní krok, jaký Barack Obama během svých dvou mandátů prosadil, byl úvod víc než rozpačitý. Poměrně jednoduchá stránka, na které se Američané měli do Obamacare hlásit, selhala jen pár hodin poté, co byla zpřístupněna veřejnosti. Kvůli velkému zájmu, ne útoku hackerů. Trapas jako hrom, vždyť šlo o klíčový vládní projekt v zemi, jež dala světu internet a je stále vedoucí počítačovou velmocí. Obama tehdy problém netajil, naopak, dal najevo své rozhořčení a všechny ujistil, že brzy bude vše v pořádku. Samozřejmě bylo.

Havlíček tak racionálního postupu nebyl schopen zřejmě proto, že elektronické dálniční známky jsou symbolem digitalizace, který vnímá každý řidič. V lednu jejich hladké zavedení Havlíček jmenoval hned jako svou druhou konkrétní prioritu, když po svém neúspěšném předchůdci ministerstvo dopravy přebíral. Když má problémy i tak relativně jednoduchý projekt jako e-shop s velice omezenou škálou produktů, jak asi vypadá plnění mnohem komplexnějších úkolů? A jak je může řídit věčně přetížený ministr, který ztratí nervy při zhlédnutí hlášky o nefunkčnosti právě spuštěného serveru?