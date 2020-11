Český překlad konečné verze zprávy ohledně dotací ze strukturálních fondů pro holding Agrofert by Brusel měl zaslat v lednu. Podle několika europoslanců to včera členům kontrolního výboru Evropského parlamentu sdělili zástupci komise. Česko by tak mohlo vracet do unijního rozpočtu kolem 450 milionů korun.

"Zpráva je konečná a definitivně říká, že Andrej Babiš je ve střetu zájmů," řekl ČTK lidovecký člen výboru Tomáš Zdechovský. Informaci potvrdil i další poslanec přítomný neveřejnému jednání výboru.

Babiš jakýkoli konflikt zájmů popírá a znovu zopakoval, že Agrofert neovládá. Ministerstvo pro místní rozvoj se komisi dlouhodobě snaží přesvědčit o tom, že problémy vyřešil převedením Agrofertu do svěřenských fondů.

Komise podle Zdechovského zároveň uvedla, že neproplatí firmám kolem Agrofertu žádné dotace od léta 2018, kdy vstoupila v platnost zpřísněná unijní pravidla o střetu zájmů. Pozastavení unijních peněz potrvá do doby, než Babiš střet zájmů vyřeší, a bude se týkat i fondů spojených s příštím sedmiletým rozpočtem a balíkem koronavirové pomoci, uvedl Zdechovský.

Komise podle europoslanců sdělila, že české úřady dostanou po lednovém doručení finální verze zprávy tříměsíční lhůtu na to, aby uvedly, jak a do kdy se podle závěrů auditu zařídí. Pokud Česko nebude souhlasit a odmítne vrátit peníze, bude se moci obrátit již jen na Soudní dvůr Evropské unie.

Vedle auditu strukturálních fondů zkoumá Babišovy vazby na Agrofert i druhý audit zaměřený na zemědělské dotace, jeho konečné znění ale dosud nebylo zveřejněno.