Tohle není debata o jednom zákoně, to je zásadní debata o budoucnosti České republiky. O tom, v jakém státě budeme žít," zdůrazňuje vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček. "Nebudou peníze na sociální služby, prostě nebudou," varuje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). "Řítíme se do kelu," hřímá první místopředseda strany Roman Onderka. "Bude tady znovu pokus vybudovat zdravotnictví jen pro bohaté, budou znovu zdravotnické poplatky, drahé léky," tvrdí sociálnědemokratický ministr kultury Lubomír Zaorálek. Podobné scénáře podle sociálních demokratů hrozí, pokud parlament definitivně schválí snížení daní z příjmů pro většinu zaměstnanců na 15 procent tak, jak to navrhuje premiér Andrej Babiš (ANO).

Článek pro předplatitele Ještě na vás čeká 90 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel. Vedle přístupu k veškerému on-line obsahu HN můžete mít: Mobilní aplikaci HN

Web bez reklam

Odemykání obsahu pro přátele

On-line archiv od roku 1995

a mnoho dalšího... Máte již předplatné? Přihlaste se. Přihlásit se Zajímá vás jen tento článek? Dočtěte si ho za 19 Kč. Vaše e-mailová adresa: * Proč ji potřebujeme? Zadejte prosím platný e-mail. Tento e-mail je již použit. Zadejte jiný nebo se přihlaste Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se. Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Pokračováním nákupu berete na vědomí, že společnost Economia, a.s. bude zpracovávat vaše osobní údaje v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů. Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu: Platba kartou Rychlá online platba Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.