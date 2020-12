Závěry auditu Evropské komise týkající se českého premiéra Andreje Babiše (ANO) potvrzují jeho střet zájmů. Český překlad konečné verze zprávy ohledně dotací ze strukturálních fondů pro holding Agrofert by Brusel měl zaslat do Česka v lednu. Podle několika europoslanců to včera členům kontrolního výboru Evropského parlamentu sdělili zástupci komise. "Ta zpráva je konečná a definitivně říká, že Andrej Babiš je ve střetu zájmů," řekl agentuře ČTK lidovecký člen výboru Tomáš Zdechovský. Informaci potvrdil i další poslanec přítomný neveřejnému jednání výboru. Babiš jakýkoli konflikt zájmů popírá a ministerstvo pro místní rozvoj se komisi dlouhodobě snaží přesvědčit o tom, že problémy vyřešil převedením Agrofertu do svěřenských fondů.