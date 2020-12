◼ ČESKO

Německý prezident by měl příští rok navštívit Česko

Prezident Spolkové republiky Německo Frank-Walter Steinmeier by měl příští rok navštívit Česko. Jeho český protějšek Miloš Zeman mu chce na Pražském hradě poděkovat za solidaritu Německa v koronavirové krizi. Dopisy, které si vyměnili, včera prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček zveřejnil na stránkách Pražského hradu. Steinmeier měl přijet již tento rok, jeho cesta byla ale kvůli pandemii koronaviru odložena.

◼ USA

Firma Moderna dokončila prověřování vakcíny

Vakcína proti covidu-19 americké biotechnologické společnosti Moderna má podle úplných výsledků poslední fáze testů účinnost přes 94 procent, těžkým případům nemoci dokonce předešla stoprocentně. Firma se již včera chystala požádat regulační úřady v USA a EU o schválení mimořádného nasazení látky. Vakcína Moderny by tak po látce společnosti Pfizer mohla být druhou, která obdrží povolení amerických úřadů ještě letos.

◼ ČESKO

Navštívit sociální zařízení bude možné s testem

Návštěvy v sociálních zařízeních budou možné od soboty 5. prosince, a to s antigenním testem na covid starým maximálně 48 hodin. Po jednání vlády to oznámila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Uvedla, že bude možné použít testy, které jsou k dispozici v sociálních zařízeních pro testování klientů a zaměstnanců. Návštěvy vláda zakázala 9. října kvůli šíření covidu-19 původně na dva týdny, později zákaz prodloužila.

◼ ČESKO

Zeman jmenuje šéfa antimonopolního úřadu

Prezident Miloš Zeman dnes odpoledne jmenuje náměstka ministra vnitra Petra Mlsnu novým předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Mlsna ve funkci nahradí Rafaje, který k 1. prosinci rezignoval. Jmenování Mlsny prezidentovi navrhla vláda. Zeman také tento týden jmenuje nové soudce a rektora Vysoké školy technické a ekonomické (VŠTE) v Českých Budějovicích.

"

Informace o práci BIS dostanou do rukou lidé bez prověrky a protistrana.

Marian Jurečka

Šéf lidovců. Úkoly prezidenta Miloše Zemana pro Bezpečnostní informační službu jsou podle opozice pokračováním jeho války proti kontrarozvědce.

◼ ČESKO

Piráti a STAN předloží návrh koaliční smlouvy do Vánoc

Konečný návrh koaliční smlouvy mezi Piráty a Starosty má být hotov do 23. prosince. Poté ho dostanou ke schválení členské základny obou uskupení. Na prvním společném jednání o volební koalici pro příští sněmovní volby se na tom včera dohodli představitelé obou stran. Předseda Pirátů Ivan Bartoš za hlavní principy přístupu Pirátů označil otevřenost a racionalitu. Předseda STAN Vít Rakušan řekl, že oba mají z dnešního jednání pocit, že se chtějí dohodnout.

◼ ČESKO

Nejedlý se vrátil z Moskvy, jednal s poradcem Putina

Martin Nejedlý, poradce prezidenta Miloše Zemana, se vrátil z jednání z Ruska. V Moskvě se setkal s poradcem prezidenta Vladimira Putina Jurijem Ušakovem. Nejedlý to sdělil Deníku N. Podrobnosti ke schůzce nesdělil. Zápis z ní předal ministru zahraničí Tomáši Petříčkovi (ČSSD). Na Nejedlého cestu do Ruska upozornily servery Respekt a Aktuálně.cz. Petříček sdělil, že byl ubezpečen, že prezidentův poradce nebude řešit věci z vládní působnosti.

◼ RUSKO

Soud prodloužil novináři Safronovovi vazbu

Moskevský soud prodloužil do 7. března vazbu bývalému novináři Ivanu Safronovovi, který čelí obvinění z vlastizrady kvůli údajné spolupráci s českou rozvědkou. Právní obhájce obviněného uvedl, že se proti rozhodnutí odvolá. Safronov vinu popírá. Soud zasedal za zavřenými dveřmi. Podle jeho advokáta Ivana Pavlova se za Safronova zaručilo 388 lidí, aby nemusel být ve vazbě, mimo jiné šéfredaktoři listů Vedomosti či Kommersant.

◼ TURECKO/EU

Turecko před summitem EU stáhlo spornou loď

Turecká loď Oruc Reis, která provádí ve Středozemním moři ve vodách nárokovaných i Řeckem průzkum těžby, se vrátila do přístavu. Stalo se tak necelé dva týdny před summitem Evropské unie, na němž hrozí přijetí sankcí vůči Turecku za jeho průzkum ve východním Středomoří. Podle údajů společnosti Refinitiv ve východním Středomoří ale zůstávají další dvě turecké průzkumné lodě − Yavuz a plavidlo Barbaros Hayreddin Pasa.

◼ ČESKO

VZP dá v roce 2021 na péči 233 miliard korun

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) vynaloží příští rok na zdravotní péči zhruba 233 miliard korun, což je o 9,4 procenta více než letos. I přes navýšení plateb za státní pojištěnce, které je od ledna plánováno, očekává největší tuzemská pojišťovna v roce 2021 schodek asi deset miliard korun, který pokryje z vlastních rezerv. Po jednání správní rady VZP to řekla její předsedkyně Věra Adámková (ANO).

◼ ČESKO

Nad hygienou v zemi bude bdít nová instituce

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví centralizuje krajské hygienické stanice pod Státní hygienickou službu. Bude moci například zavřít školy či obchody a vyžádat si od mobilních operátorů lokalizační data o nakaženém až tři týdny zpět. Služba bude podléhat hlavnímu hygienikovi. Novelu připravuje ministerstvo zdravotnictví. Norma, kterou úřad zveřejnil, by měla platit od července příštího roku.

◼ ČESKO

Chovatelé ovcí podali kvůli vlkům ústavní stížnost

Farmáři z Broumovska podali ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího soudu, který zamítl jejich dovolání proti rozhodnutí Městského soudu Praha. Chovatelé ovcí z Broumovska se už více než dva roky domáhají u soudů změny zákona tak, aby bylo možné regulovat počty vlků, pokud budou ohrožovat životy a majetek. Sdělili to zástupci farmářů. Vlci jim působí škody a náhrady od státu jsou podle nich nedostatečné.

◼ ČESKO

Praha zřídí komisi, jež má pomoci ekonomice města

Vedení hlavního města zřídí komisi pro restrukturalizaci pražské ekonomiky. Skupina se bude zabývat dopady koronavirové krize a změnou fungování ekonomiky. Založena bude k 1. prosinci a jejím předsedou by měl být náměstek primátora Pavel Vyhnánek (Praha sobě) zodpovědný za finance města. Včera to schválili pražští radní. Cílem je vytvořit platformu sdružující politiky, úředníky, podnikatele a akademiky.

"

Nelze smysluplně plánovat, chybí finance, chybí diváci, chybí skoro vše. Už si ani nepamatuji, jak divák vypadá.

Jiří Krejčí

ředitel Divadla Petra Bezruče v Ostravě

◼ ČESKO

Dirigent Hrůša má dvě nominace na cenu ICMA

Šéfredaktoři světových hudebních časopisů a zástupci mezinárodních kulturních institucí nominovali dvě z letošních nahrávek dirigenta Jakuba Hrůši na cenu International Classical Music Awards (ICMA). Jedná se o Mou vlast Bedřicha Smetany, kterou nahrál s Bamberskými symfoniky, a o symfonii Asrael Josefa Suka natočenou ve spolupráci se Symfonickým orchestrem Bavorského rozhlasu. Vítězové budou oznámeni 20. ledna příštího roku.

◼ ČESKO

Vnitro navrhne rozpuštění několika politických stran

Ministerstvo vnitra navrhne vládě, aby k Nejvyššímu správnímu soudu zaslala návrh na pozastavení činnosti či rozpuštění dvacítky politických stran a hnutí. Důvodem je zejména to, že nedodaly Poslanecké sněmovně výroční finanční zprávy. Rozpustit chce vnitro stranu Volba lidu 21. století a hnutí PRO, Spravedlivá občanská společnost a Svobodná občanská samospráva. Této čtveřici již NSS pozastavil činnost v roce 2016 a 2017.

◼ ČESKO

Praha rozšíří zákaz plakátů a další reklamy

Pražský magistrát rozšíří nařízení, kterým jsou zakázány plakáty, plachty a další reklamní nosiče v Pražské památkové rezervaci, na velkou část metropole. Ke stávajícímu nejpřísnějšímu omezení v historickém centru přibudou dvě pásma, první ve čtvrtích okolo rezervace a druhé sahající na jihu až na Nové Dvory, na severu do Troji, na východě do Malešic a na západě do Motola. Rozšíření by mělo začít platit v říjnu příštího roku.

◼ ČESKO

Kina přišla ve druhé vlně o 150 milionů korun

Za druhou vlnu opatření proti šíření koronaviru přišla česká kina o 150 milionů korun ze vstupného. Týdenní propad tržeb kin je při plném zavření 25 milionů korun. Pokud zůstanou kina zavřená do února, budou škody až půl miliardy. Uvedli to zástupci audiovizuálních asociací. Znovu žádají vládu, aby mohla kina ve čtvrtek otevřít stejně jako některé jiné provozy či služby. Pokud se tak nestane, jsou připraveni žádat další odškodnění a zvažují vůči státu i právní kroky.

◼ USA

Biden představil tým pro komunikaci tvořený ženami

Nově zvolený americký prezident Joe Biden představil svůj komunikační tým, který tvoří pouze ženy. Ředitelkou komunikace Bílého domu se stane mluvčí Bidenova volebního štábu Kate Bedingfieldová. Bidenovou tiskovou mluvčí pak bude Jen Psakiová, která byla mluvčí ministerstva zahraničí za vlády Baracka Obamy. Mluvčí viceprezidentky Kamaly Harrisové bude Symone Sandersová. Ředitelkou pro komunikaci příští první dámy Jill Bidenové bude Elizabeth Alexanderová.