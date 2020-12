O inteligentních budovách se mluví už řadu let. A vize, kterou na papír napřed kreslí architekti a projektanti, se postupně proměňuje v realitu. Západní svět chce snížit svoji uhlíkovou stopu a chytré domy mají být jedním z nástrojů zelené ekonomiky. Takové rozhodnutí není náhodné − jsou to právě budovy, které podle Mezinárodní energetické agentury zkonzumují třetinu z celosvětové spotřeby energií.

Rozsah inteligentních nástrojů v budovách, které spotřebu energií redukují, je široký. "Moderní technologie například hlídají otevřená okna, součástí budov bývá inteligentní osvětlení, které upravuje intenzitu podle množství venkovního světla, pod kontrolou je vytápění i chlazení," říká Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky. Nejde ovšem jen o úspory. "Chytrost je schovaná v mnoha aspektech, které mají jeden společný cíl a tím je zvýšení komfortu při užívání budov," dodává Lukáš Smelík, šéfredaktor projektu Inteligentní budovy.

Beton, který chladí i hřeje

Počet inteligentních budov se zvyšuje po celém světě. Mezi špičku patří třeba moderní administrativní komplex The Edge v amsterdamské obchodní čtvrti Zuidas. Budova má 15 pater, prosklenou fasádu a maximálně využívá denní světlo. Do vínku dostala tisícovky senzorů a měřidel, které pomáhají inteligentnímu řídicímu systému optimalizovat spotřebu. Komfortní je i z uživatelského hlediska. Při vjezdu do garáží například pozná auto nájemníka a nasměruje ho na dostupné parkovací místo.

Chytré budovy vyrůstají i v Česku. Například v polovině loňského roku byla otevřena nová budova centrály ČSOB v Radlickém údolí v Praze. Ta je postavená z aktivních betonů, které ji v zimě ohřívají a v létě chladí. Tepelnou pohodu navíc zajišťují tepelná čerpadla a solární panely na jižní straně fasády. Budova využívá i rekuperaci tepla a řízené větrání.

Uhlíkovou neutralitu si jako svůj cíl vytyčilo také sídlo Nadace Partnerství v Brně. Pasivní dům Otevřená zahrada využívá progresivní technologie i obnovitelné zdroje. Výsledkem je téměř nulová bilance oxidu uhličitého, kterou monitoruje přes 70 měřičů. Ke splachování toalet nebo k zalévání rostlin využívá budova dešťovou vodu. Zachytává a čistí se i voda z kuchyněk nebo umýváren.

Chytrá budova místo brownfieldu

V Brně stojí i další chytrá budova, která v posledních měsících budí pozornost. Nová Zbrojovka vznikla na místě jednoho z největších brownfieldů jihomoravské metropole, v areálu bývalé Zbrojovky. V budoucnu by tu měly vyrůst další moderní kanceláře s pracovním zázemím až pro 10 tisíc lidí. První dokončenou stavbou je administrativní budova ZET.office s industriální atmosférou a moderními technologiemi.

"V Nové Zbrojovce se setkávají původní prvky areálu se současnými postupy a technologiemi. Do budovy jsme integrovali moderní systém od společnosti Siemens, který zajistí její bezproblémový a spolehlivý chod a příjemné pracovní prostředí. V neposlední řadě systém sníží i energetickou náročnost budovy, a tím pádem také dopad na životní prostředí," říká Vladimíra Durčáková, manažerka projektu.

Srdce inteligentního domu

Jsou to právě chytré systémy, které se stávají srdcem i mozkem inteligentních budov, a ani u ZET.office tomu není jinak. Centrální platforma zde spojuje systémy měření a regulace, požární signalizace, přístupového systému i zabezpečení. Kromě bezproblémového chodu zajistí také ideální klima v objektu, regulaci vytápění, vzduchotechniky či klimatizace a dalších technických zařízení.

"Díky své variabilitě a modularitě je možné platformu využít pro automatizaci, řízení, dohled a optimalizaci provozu jedné nebo více technologií v budovách různých velikostí, dále pak řídí zdroje tepla a chladu," říká Milan Stehlík, vedoucí obchodu Siemens Smart Infrastructure RSS regionu Jižní Morava.

Projekt Nové Zbrojovky odstartoval v roce 2016 a první prostory se otevřely po čtyřech letech prací. Kancelářská místa v budově ZET.office už jsou z větší části pronajatá. Zbytek areálu ještě čeká na dostavbu.

Článek byl publikován v komerční příloze HN Inteligentní budovy.