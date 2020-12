Na podzim a v zimě by měl člověk dobře zvažovat, na jaké účely elektřinu ze slunce nebo z větru využije. Musí správně volit priority, aby mu energie nedošla a nebyl odkázaný na dieslový generátor. "Nedávno byla taková mlha, že jsme za jednu hodinu nevyrobili, a tím pádem neuložili, více než jednu kilowatthodinu elektřiny. Reálně si to může člověk představit tak, že jsme vyráběli tolik, kolik spotřebuje běžný puštěný fén na vlasy. To opravdu není moc," popisuje jeden z podzimních dnů v nezávislém domě Pavel Podruh, zakladatel projektu Český soběstačný dům.

Zima jako výzva

V našich geografických podmínkách je zimní období pro nezávislé domy doslova výzvou, která vede jejich majitele k šetrnosti. Jako zdroj elektřiny se používá převážně fotovoltaika. "Protože je poměrně levná a dostupná. Elektřina se ukládá do fyzických akumulátorů, které jsou relativně drahé. Ukládat do nich elektřinu na celou zimu, kdy je slunečního záření málo a fotovoltaika dodá jen málo elektřiny, by bylo velice nákladné. Majitel takového domu má tedy dvě možnosti. Buď v zimě omezí spotřebu, nebo si pořídí nějaký záložní zdroj elektřiny, například elektrocentrálu. Palivem může být benzin, to ale trochu nabourává koncept nezávislosti, málokdo má na pozemku ropný vrt a rafinerii. Dalším řešením je kogenerační jednotka na rostlinný olej, získávaný z vlastních zdrojů," říká Karel Srdečný, energetický auditor ze společnosti EkoWATT CZ.

Majitelé nezávislých domů mohou v zimě využívat speciální automatický kotel na dřevěné pelety, který má v sobě takzvaný Stirlingův motor. "Právě v zimě, kdy je sluníčka málo, tímto způsobem topíme. Princip je elegantní, Stirlingův motor zjednodušeně přeměňuje teplo na elektrickou energii, takže když topíme, zároveň přímo z kotle kontinuálně dobíjíme baterie," vysvětluje Podruh.

Jeden zdroj je málo

Pro co největší komfort je výhodné mít k dispozici více zdrojů. "Nejlepší je bezesporu fotovoltaika, ale výhodné je doplnit ji drobnějšími zdroji, které kryjí období bez slunce. Nabízí se malá větrná elektrárna, kterou lze umístit na dům. Skvělá je jakákoliv kombinace s tepelnými zdroji − kotel se Stirlingovým motorem či kamna s Peltierovým článkem," vysvětluje elektrikář Martin Měkota, který žije v malém nezávislém domě izolovaném slaměnými balíky. Ventilátor s Peltierovým článkem zajišťuje cirkulaci teplého vzduchu od kamen, díky čemuž se rychleji vytopí vnitřní prostor. "Takové zdroje pomáhají, když není energie ze slunce, tedy v zimě a v noci. A navíc je může řídit uživatel, a ne pouze příroda. Skvělé by bylo mít u domu potůček a miniaturní turbínu. I pár desítek wattů nepřetržitého výkonu by ohromně pomohlo. Všechny tyto technologie existují, ale jsou zatím velmi drahé," zhodnocuje Měkota.

Zimní komfort v nezávislém domě může přitom ovlivnit už jeho samotná výstavba, která umožní maximalizovat výrobu elektřiny ze slunce během celého dne. "Odborníci na solární panely tedy doporučují orientaci od východu na západ. Ne vždy to jde, ale je to nejlepší cesta. Čistý jih vytváří rychlou a vysokou výrobní špičku uprostřed dne, ovšem trochu mu uteče to východní a západní sluníčko. Orientace na sever je samozřejmě nesmyslná," zhodnocuje Podruh.

S výzdobou je to komplikované

Vidět na soběstačném domě svítící vánoční výzdobu je spíše výjimkou. "Běžné venkovní vánoční LED řetězy spotřebují kolem 40 wattů, což není mnoho, ale když svítí hodiny, tak se to nasčítá. Člověk musí zvážit, zda mu to za to stojí, či ne," zamýšlí se Podruh. Martin Měkota na druhou stranu potvrzuje, že není problém rozdělit spotřebiče takovým způsobem, aby ty nedůležité, jako je vánoční osvětlení, byly v provozu jen při plně nabité baterii, zatímco ty důležité, jako jsou mrazák, oběhové čerpadlo kotle či světla uvnitř domu, budou fungovat neustále. "LED technologie se navíc rychle vyvíjejí, jsou stále úspornější a světlo z nich se zkvalitňuje. Troufám si říct, že kromě posunu ve vývoji fotovoltaiky a baterií umožnila LED světla rozvoj soběstačných domů. Díky tomu ani vánoční osvětlení už nespotřebovává tolik co dřív," říká. "Život v soběstačném domě sestává z okamžiků, kdy musíme šetřit a kdy naopak můžeme plýtvat, protože máme plnou baterii a energie by nám protékala mezi prsty," dodává Měkota.

Článek byl publikován v komerční příloze HN Inteligentní budovy.