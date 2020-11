◼ ČESKO

Maláčová předloží zákon s reformou důchodů

Návrh zákona s reformou penzí zveřejní ministerstvo práce v prosinci. Vycházet by měl z takzvané technické varianty změn penzí s rozdělením nynějšího systému na dva pilíře. Peníze na reformní změny by Česko mohlo získat z fondu obnovy z EU. Po jednání důchodové komise to řekly ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) a šéfka komise Danuše Nerudová. Komise v pátek projednávala analýzu OECD o systému penzí s doporučeními úprav.

◼ SLOVENSKO

Přijíždějící z ciziny musí předložit negativní test

Slovensko bude od 7. prosince vyžadovat negativní výsledek antigenního testu na koronavirus od všech lidí, kteří přijedou do země. Oznámil to ministr zdravotnictví Marek Krajčí. Už nyní platí při cestování do země pod Tatrami omezení, výjimku z povinnosti prokázat se testem však dosud mají například studenti a pendleři. Podle ministra budou výjimku mít nadále jen ti lidé, kteří přes Slovenskou republiku pouze přejíždějí.

◼ ČESKO

Úřad bude vyvracet dezinformace o pandemii

Ministerstvo zdravotnictví hodlá ode dneška pravidelně informovat o nejčastějších dezinformacích kolem pandemie koronaviru. Uvedl to ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). "Od pondělí začne zatím náš tiskový odbor na internetových stránkách uvádět na pravou míru ty nejčastější dezinformace. Při tiskových konferencích v pátek pak vybereme vždy tu nejzásadnější a bude k ní komentář," uvedl Blatný.

◼ ČESKO

Kupkův obraz se prodal za 90 milionů korun

Obraz Františka Kupky s názvem Divertimento II se na včerejší aukci v Praze prodal za 75,2 milionu korun. Včetně aukční přirážky za něj kupec zaplatí 90,24 mi­lionu korun. Obraz se tak stal novým českým aukčním rekordem. Vyvolávací cena abstraktního obrazu byla 30 milionů. Dosavadní tuzemský aukční rekord patřil obrazu Piková dáma od malířky Toyen, který se v říjnu prodal za 78,65 milionu korun, včetně aukční přirážky.

◼ ČESKO

MF chystá zakázku na mobilní služby

Ministerstvo financí připravuje veřejnou zakázku na poskytování mobilních telekomunikačních služeb. Nový operátor by je měl poskytovat i finanční či celní správě. Cena zakázky by měla být na dva roky 44 milionů korun, nicméně smlouvu chce úřad uzavřít na dobu neurčitou. Materiál má dostat vláda na dnešním jednání pro informaci.

◼ ČESKO

Obvinění v kauze DPP byli opět osvobozeni

Soud v pátek znovu zprostil viny všechny obžalované v jízdenkové kauze pražského dopravního podniku (DPP) a papírny Neograph. Osvobození se týká i někdejšího šéfa DPP Martina Dvořáka a lobbisty Ivo Rittiga. Státní zástupce se na místě odvolal. Obžaloba tvrdí, že k Rittigovi putovalo přes karibskou firmu 17 haléřů z každé jízdenky, kterou Neograph vyrobil pro dopravní podnik. Podle pražského městského soudu nešlo o trestné činy.

◼ ČESKO

Odměna za odhalení viníka havárie na Bečvě

Náměstkyně zlínského hejtmana Hana Ančincová (Piráti) a poslanec Petr Gazdík (STAN) nabídli 100 000 Kč svědkovi, který pomůže odhalit viníka ekologické havárie na Bečvě. V září řeku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku otrávil kyanid. Ančincová vyzvala případného svědka, aby se nebál kontaktovat policii, případně se obrátil na ni či Gazdíka, ať už osobně nebo přes e-mail becvuresimeted@gmail.com.

◼ ČESKO

Platba za nevyužívaný přijímač přišla OSA draho

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Rafaj potvrdil pokutu 10,67 milionu Kč pro Ochranný svaz autorský (OSA) za zneužití dominantního postavení. Pokuta je pravomocná, úřad o tom informoval v tiskové zprávě. Úřad svaz potrestal za to, že v letech 2008 až 2014 požadoval po ubytovacích zařízeních platbu i za přijímač v pokoji, ve kterém nebyl nikdo ubytován.

◼ NĚMECKO

Čeští vlastníci bytů si stěžují na omezení

Přes 90 českých občanů, kteří vlastní nemovitost v bavorské obci Bayerisch Eisenstein, zaslalo otevřený dopis tamnímu starostovi a českým i bavorským institucím. Žádají, aby protiepidemická opatření neznemožňovala využívání jejich majetku v Německu. Chtějí, aby do svých domů mohli jezdit bez testů na covid. Informoval o tom iniciátor dopisu Jiří Hofreitr.

◼ ČESKO

Brabec chystá novinky při ochraně českých řek

Na řece Bečvě by měl být trvalý monitoring kvality vody. V plánu je i vytvoření seznamu všech výpustí do toků a vyjasnění kompetencí složek zasahujících při událostech, jako byla ekologická havárie na Bečvě. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) o tom jednal s policií, zástupci spolků i samospráv. Navrhnout chce zvýšení horní hranice sankcí ve vodním zákoně z pěti na 50 milionů korun. Zářijovou havárii, kdy do Bečvy unikl kyanid, šetří policie.

◼ ČESKO

Agentura plánuje ještě letos dát peníze na sportoviště

Národní sportovní agentura chce ještě letos rozdělit mimořádné dotace na rozvoj sportovní infrastruktury. Poukazuje na to, že řada naplánovaných projektů byla odložena po jarním propuknutí pandemie koronaviru. Návrh by měla dnes projednávat vláda. Dotace jsou určeny na obnovu a výstavbu sportovních zařízení v regio­nech, na sportoviště s mezinárodními parametry nebo pro nová zařízení určená na trénink.

◼ ČESKO

Budova Nové scény dostane památkovou ochranu

Ministerstvo kultury zahájilo řízení o prohlášení budovy Nové scény za kulturní památku. Návrh ohledně divadelní budovy ze 70. a 80. let ležel na ministerstvu několik let. Národní divadlo nyní připravuje rekonstrukci Nové scény a dalších přilehlých budov z téže doby. Ústav teorie a dějin architektury Fakulty architektury ČVUT dokončil jejich stavebně-historický průzkum, zjistil při něm velkou míru dochování autentických prvků staveb.

◼ BĚLORUSKO

Lukašenko: Až bude nová ústava, odejdu z funkce

Dlouholetý běloruský lídr Alexandr Lukašenko prohlásil, že po přijetí nové ústavy už nebude zastávat funkci prezidenta. Lukašenko, který je ve funkci hlavy státu od roku 1994, zároveň podtrhl, že nový základní zákon je podle něj potřebný. O konkrétních reformách či datech se ale nezmínil a z tábora běloruské opozice podle agentury AP dříve zaznělo, že se politik projevováním zájmu o ústavní novelu jen snaží získat čas.

"

Znevýhodňování na základě přízvuku je forma rasismu.

Francouzští poslanci v bouřlivé debatě. Ve Francii bude nově zakázáno diskriminovat na základě přízvuku, což by mělo pomoci například přistěhovalcům nebo obyvatelům regionů, kteří mluví jinak než příslušníci vzdělané pařížské elity. Zákon schválil parlament.

◼ ČESKO/POLSKO

Polsko by mělo odpovědět na požadavky k Turówu

Polsko podle ministerstev životního prostředí a zahraničí a Libereckého kraje slíbilo brzkou odpověď na české požadavky pro případné pokračování těžby v hnědouhelném dole Turów, který leží v bezprostřední blízkosti českých hranic. Vyjádřit by se mělo příští týden. Pro ČR je zásadní příslib hrazení veškerých dalších nákladů, které Česku v souvislosti s činností vzniknou. Koncem září česká strana podala kvůli rozšiřování dolu podnět k Evropské komisi.

◼ ČESKO

Horská střediska se chystají na nejistou sezonu

Skiareály v Česku se připravují na novou lyžařskou sezonu, přestože není jasné, za jakých podmínek se budou moci otevřít pro veřejnost. V řadě horských středisek využívají současného chladného počasí k výrobě umělého sněhu. Balíček opatření pro skiareály má být hotov příští týden. Ředitel Asociace horských středisek Libor Knot řekl, že pro zákaz provozu středisek přes vánoční prázdniny není relevantní důvod.

◼ ČESKO

Kbelské muzeum zrenovovalo letoun Avia

Letecké muzeum Kbely nechalo zrenovovat jeden ze svých největších exponátů, historický dopravní letoun Avia Av-14 z roku 1958. Práci zajistil Vojenský technický ústav. Sdělil to Andrej Halada z Vojenského historického ústavu. Kompletní renovace trvala devět měsíců, odborníci na letounu pracovali přímo na kbelském letišti. Iljušin Il-14 byl vyráběný v 50. a 60. letech minulého století.

◼ ČESKO

Rada pro výzkum představila laureáta České hlavy

Rada pro výzkum, vývoj a inovace představila trojici odborníků, které se letos rozhodla ocenit. Prvním byl molekulární imunolog Václav Hořejší, kterému v listopadu vláda na návrh rady za celoživotní přínos vědě udělila národní cenu Česká hlava. Další dva odborníci, Evžen Bouřa z Akademie věd ČR a Vít Dočkal z ČVUT, zastou­pili týmy, které mají čestnou cenu za přínos v boji s pandemií. Bouřův tým přispěl k poznání chování SARS-CoV-2, Dočkal s kolegy v březnu rychle vyvinul polomasky vyráběné pomocí 3D tisku.

◼ ŠPANĚLSKO

Za ubytování migrantů hrozí letoviskům pokuty

Hotelům na Kanárských ostrovech hrozí za ubytování migrantů pokuty. Sankcemi pohrozily ubytovacím zařízením starostky měst San Bartolomé de Tirajana a Mogán, jež patří k hlavním turistickým letoviskům na ostrově Gran Canaria, píší španělská média. Kanárské ostrovy čelí v posledních týdnech přílivu uprchlíků z Afriky. Na souostroví, které je v zimě populární destinací pro turisty z Evropy, jich od začátku roku připlulo přes 18 tisíc.

◼ NĚMECKO

Německo prodlouží pomoc firmám postiženým krizí

Spolková vláda v Německu prodlouží pomoc firmám zvláště postiženým koronavirovou krizí. Přímé platby, které nemusí vracet, budou dostávat až do konce června příštího roku, uvedla ministerstva financí a hospodářství. Původně byla tato pomoc plánována jen do konce letošního roku. Dosud mohla firma získat nejvýše 50 tisíc eur (1,3 milionu korun) na měsíc, nově to bude až 200 tisíc eur. V plánu je i pomoc do nového začátku pro živnostníky.

◼ ČESKO

Sparta ohlásila ztrátu skoro půl miliardy

Fotbalová Sparta Praha zaznamenala v sezoně 2019/20 ztrátu 471,6 milionu korun. Letenští to uvedli v pozvánce na valnou hromadu, kde se má částka schvalovat. Před pár dny ale informovali, že valná hromada se 4. prosince kvůli opatřením proti koronaviru neuskuteční. Podle zveřejněných čísel dosáhl klub druhého nejhoršího hospodářského výsledku od příchodu majitele Daniela Křetínského v roce 2004.

◼ INDIE

Kvůli viru upadla Indie vůbec poprvé do recese

Indická ekonomika je kvůli dopadům pandemie koronaviru poprvé v historii v recesi. Hrubý domácí produkt nejlidnatější demokracie světa ve třetím čtvrtletí meziročně klesl o 7,5 procenta po rekordním propadu o 23,9 procenta v předchozím kvartálu. Hospodářství ale po uvolnění protipandemických opatření ukazuje známky oživení. Indie má v absolutních číslech druhý nejvyšší počet případů nákazy koronavirem na světě po Spojených státech.

◼ ČÍNA

Šest lidí dostalo vězení za podvody s orgány

Soud v provincii An-chuej na východě Číny poslal do vězení šest lidí, mezi nimi čtyři vysoce postavené lékaře, kvůli podvodům při odebírání orgánů zemřelých pacientů. Čína se potýká s obrovským nedostatkem orgánů. Podvodníkům se opakovaně povedlo získat souhlas příbuzných s darováním orgánů zemřelého, když předstírali, že působí v rámci oficiálního dárcovského programu. Následně orgány potají prodali.

◼ NĚMECKO

Berlín omezil odpalování zábavní pyrotechniky

Německo kvůli koronaviru zvažovalo, že před nadcházejícím koncem roku zakáže prodej zábavní pyrotechniky. Na něm se kancléřka Angela Merkelová s premiéry spolkových zemí nedohodla, pro odpalování dělobuchů ale budou platit přísnější pravidla. Na rušných místech, třeba u Braniborské brány v centru Berlína, práskat dělobuchy možné nebude. Kriminalisté varovali, že zákaz prodeje by vedl jen k většímu pašování, mimo jiné i z Česka.

◼ KOREJSKÝ POLOOSTROV

Soul zmařil hackerský útok KLDR na vývojáře vakcíny

Jihokorejská tajná služba zmařila pokusy KLDR o hackerský útok na blíže neurčené farmaceutické firmy v Jižní Koreji, které vyvíjejí vakcíny proti koronaviru. Poslanci jihokorejského parlamentu po schůzce se zástupci Národní zpravodajské služby (NIS) také řekli, že kvůli obavám z koronaviru severokorejský režim zakázal vstup do metropole KLDR Pchjongjangu z ostatních měst a několik jich uzavřel.

◼ KUBA

Policie zadržela skupinu opozičních umělců

Kubánská policie zadržela skupinu opozičních umělců, kteří desátým dnem drží hladovku za propuštění rapera Denise Solíse. Podle podporovatelů policie proti protestujícím umělcům použila násilí. Většina zadržených byla po několika hodinách propuštěna. K osvobození Solíse, který byl odsouzen na osm měsíců vězení za to, že se posmíval policistům, vyzval tento týden také americký ministr zahraničí Mike Pompeo.

◼ MĚNY

Digitální měna Facebooku má být spuštěna v lednu

Libra, digitální měna firmy Facebook, je připravena na spuštění v lednu, avšak v omezeném formátu. Uvedl to list Financial Times s odvoláním na tři zdroje zapojené do projektu. Facebook ohlásil plán vytvoření nové digitální měny loni v červnu, od té doby svůj projekt upravil, aby pro něj zajistil souhlas regulačních orgánů. Asociace Libra, která má vydávat a spravovat měnu, rozhodla, že digitální měna bude vázána na dolar.

◼ CLA

Čína uvalila až 200procentní cla na vína z Austrálie

Čína v sobotu uvalila cla ve výši od 107 do 212 procent na vína z Austrálie. Podle čínského ministerstva obchodu jde o dočasné opatření s cílem zastavit import dotovaných australských vín. Austrálie obvinění z dumpingu odmítá. Čína už v minulých měsících přijala opatření vůči australskému uhlí, cukru, ječmenu, hovězímu či humrům. Austrálie cla považuje za trest za to, že byla jednou ze zemí volajících po nezávislém vyšetřování původu koronaviru.

◼ AUTA

Za 10 let stoupne v EU počet aut na LNG na 280 tisíc

Do roku 2030 vzroste v Evropě počet nákladních vozidel na zkapalněný zemní plyn LNG z loňských 9500 na 280 tisíc. Zvýší se také počet čerpacích stanic na LNG ze stávajících 340 na více než 2000. Vyplývá to ze studie společnosti Eurowag, která poskytuje služby dopravcům. Lídrem v oblasti LNG je v současnosti Itálie, která má přes 2300 nákladních vozidel a 82 čerpacích stanic LNG. Následují Německo s 1100 vozy a 33 čerpadly a Španělsko s více než 1400 vozy a 58 stanicemi.

◼ LETADLA

Letiště Praha propustí dalších 150 lidí

Pražské letiště propustí kvůli letošnímu obřímu poklesu provozu dalších 150 zaměstnanců. Mělo by jít zejména o provozní a administrativní pozice. Letiště tak naváže na jarní vlnu propouštění, kdy podnik opustilo 450 zaměstnanců. Před krizí mělo letiště zhruba 2900 pracovníků. V říjnu přes něj cestovalo kolem 115 tisíc lidí, což je meziročně o 93 procent méně.

◼ BURZA

Pražská burza se vrátila na úroveň od března

Pražská burza se po čtvrtečním oslabení v pátek vrátila na nejsilnější úroveň od březnového začátku epidemie nemoci covid-19 v Česku. Index PX stoupl o 0,33 procenta na 968,32 bodu. K růstu mu pomohly hlavně posilující akcie Komerční banky a bankovní skupiny Erste. Index pražské burzy se už ve středu dostal na nejvyšší úroveň od 5. března, tedy doby těsně po začátku epidemie koronaviru, ale ještě před vyhlášením jarního nouzového stavu.

◼ DOPRAVA

Zájezdoví dopravci požadují kompenzace za miliardu

Zájezdoví dopravci zažádali z kompenzačního programu Covid bus o více než 985 milionů korun. Žádosti podalo 1023 dopravců, což je o třetinu více, než stát původně předpokládal. Uvedl to mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Stát na kompenzace vyhradil miliardu korun, dopravci se tak se žádostmi do vyčleněné částky vešli. Dotace by měly kompenzovat ztráty dopravců od 12. března, tedy začátku nouzového stavu, do konce června.

◼ FINANCE

Živnostníků s problémem splácet přibyla třetina

Od vypuknutí koronavirové pandemie v březnu stoupl do konce října o 31 procent počet drobných podnikatelů, kteří jsou v prodlení s placením svých závazků. Vyplývá to ze statistiky společnosti M.B.A. Finance, která spravuje pohledávky velkých finančních institucí, pojišťoven, dodavatelů energií a telekomunikací. Celkový počet lidí, kteří neplatí za čerpané zboží a služby, se meziročně zvýšil o šest procent. Ale u neplatičů OSVČ byl nárůst 31 procent.

◼ TECHNOLOGIE

Británie chce omezit technologické giganty

Británie příští rok zavede pravidla, jejichž cílem je zabránit firmám Google a Facebook a dalším technologickým gigantům zneužívat dominantní pozice na trhu. Nový systém chce dát spotřebitelům větší kontrolu nad jejich údaji, pomoci v rozkvětu malým podnikům a zajistit lepší podmínky zpravodajským serverům. Úřad pro hospodářskou soutěž a trhy upozornil, že Google a Facebook měly v roce 2019 na celkových výdajích za reklamu na internetu podíl zhruba 80 procent.

"

Internetový obchod v Rusku teď roste výrazně rychleji než v USA či v největších zemích EU díky tomu, že vychází z nízkého základu.

Boris Ovčinnikov