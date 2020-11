Schrödingerova kočka je legendární myšlenkový experiment z oblasti kvantové mechaniky. Zjednodušeně řečeno: když kvantovou mechaniku aplikujeme na kočku zavřenou v krabici, může být kočka za určitý čas zároveň živá a mrtvá. Který z těchto stavů platí, se dozvíme jedině, když krabici otevřeme. V Česku nyní princip Schrödingerovy kočky věrně kopíruje Blatného PES. Protiepidemický systém zároveň platí a neplatí. Jak to je, se dozvíme až v neděli, kdy nám vláda slavně vyjeví, jestli se podle něj bude řídit.

Je to celé dokonalá ukázka nahodilosti, se kterou Babišův kabinet přistupuje k covidové epidemii. Po půl roce konečně vznikla tabulka s bodovým ohodnocením situace a tomu odpovídajícími restrikcemi. V pondělí se podle tabulky mělo Česko přesunout do stupně tři, což znamená otevření obchodů. Ministr Blatný to v zásadě potvrdil výrokem "rozvolníme, uvidíme". Jenže teď se začali kroutit jak vicepremiér Hamáček, tak premiér Babiš. A říkají, že by byli opatrní. A že PES je jen z chovné stanice ministerstva zdravotnictví, vláda o něm ani nejednala. Takže nevíme zase nic. Je pátek a obchodníci netuší, jestli budou moci v pondělí otevřít, nebo ne.

Dá se rozumět tomu, že Babiš je opatrný. Česko jeho vinou v počtu mrtvých předehnalo už i Švédsko, které vydával za odstrašující příklad. Kdyby covid opět nabral na síle, dalo by to jeho upadající popularitě další, možná už smrtelnou ránu. Ale v žádném případě to neomlouvá neschopnost srozumitelně komunikovat. Opravdu je nutné, aby vláda udržovala statisíce obchodníků v napětí do posledních minut? Jak to bude v pondělí, se přece klidně mohlo rozhodnout podle tabulky PES už ve čtvrtek nebo v pátek. Opravdu si Babiš, který se tak rád chlubí, že rozumí byznysu, myslí, že otevřít krám je tak prosté jako otočit klíčem v zámku, takže může o statisících lidských osudů rozhodovat doslova za pět minut dvanáct?

Příměr se Schrödingerovou kočkou je vlastně nepřesný. U ní stav jasný není, ale Blatného PES už jednoznačně chcípl. Pravidla, která jsou zpochybněna, jsou k ničemu. Babišova vláda si tak opět může říct společně s Viktorem Černomyrdinem: Chtěli jsme fungovat srozumitelně a dopadlo to jako vždycky.