◼ ČESKO

Změna a Zelení vypověděli v Hradci koalici s ANO a ODS

Uskupení Změna pro Hradec a Zelení vypovědělo koaliční smlouvu v Hradci Králové s hnutím ANO a ODS. Koalice ANO, ODS a Změny pro Hradec a Zelených měla dosud v sedmatřicetičlenném zastupitelstvu nejtěsnější většinu 19 hlasů. Změna a Zelení mají tři zastupitele. Hradecká organizace Zelených se pro odchod z koalice vyslovila před více než týdnem. Čekalo se na výsledek vnitrostranického referenda u partnerské Změny pro Hradec.

◼ ČESKO

V Praze představili nový způsob testování na covid

V pražském Rudolfinu představili nový způsob odběru vzorků na vyšetření nemoci covid-19 za pomoci samoodběrové kloktací soustavy Gargtest. Vyšetření je založeno na principu kloktání v ústní dutině, což znamená odstranění nepříjemné procedury odběru z nosohltanu stěrovou tyčinkou. Takto odebraný a do laboratoře přepravený vzorek bude připraven na vyšetření. V současné době je dokončena certifikace testu a první výrobní šarže.

◼ USA/BRAZÍLIE

Bolsonarovi po prohře Trumpa hrozí izolace

Brazilskému prezidentovi Jairu Bolsonarovi hrozí po prohře amerického prezidenta Donalda Trumpa ve volbách hlavy státu mezinárodní izolace. Příští americký prezident Joe Biden se s Bolsonarem v uplynulých měsících střetl ohledně ochrany amazonského pralesa. Trump a Bolsonaro se netajili vzájemnými sympatiemi. Brazílie tomuto souznění upravila i svou zahraniční politiku a podporovala USA v kritice Číny či v oblasti životního prostředí.

◼ TURECKO

Turecko odsoudilo k doživotí 337 obžalovaných z puče 2016

Soud v Turecku odsoudil k doživotí 337 obžalovaných z účasti na neúspěšném vojenském převratu z 15. července 2016. Dalších 60 lidí bylo odsouzeno k nižším trestům odnětí svobody a 75 obžalovaných soud zprostil viny. Velkou část odsouzených z vraždy, pokusu o vraždu prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a pokusu o narušení ústavního pořádku tvoří vojáci a důstojníci. Během pokusu o převrat zahynulo 251 lidí. Za údajnou účast na puči bylo v Turecku odsouzeno k doživotí přes 3000 osob.

"

Je to výsostně český fenomén, v západním světě nemá svou obdobu. Aktuálně se odkladovost pohybuje kolem 23 procent dětí.

Petr Nilius

Jeden z psychologů, kteří varují před možným nárůstem počtu odkladů školní docházky.

◼ ČESKO

Třetině Čechů se během epidemie zhoršilo zdraví

Asi třetině Čechů (32 procentům) se během podzimní koronavirové epidemie zhoršil zdravotní stav. Nejčastěji zmiňovali celkovou únavu, bolest hlavy, deprese a úzkosti, bolest zad a přibírání na váze. Vyplývá to z průzkumu, který si nechal udělat výrobce léků Zentiva. Průzkumu se v říjnu zúčastnilo 1000 respondentů. U většiny dotázaných nebylo zhoršení zdravotního stavu tak závažné, aby bylo nutné vyhledat lékařskou pomoc.

◼ ČESKO

Celníci neuspěli, pokuta pro FAU je zrušená

Celníci s konečnou platností neuspěli v dalším sporu, který se týkal firmy FAU a série sporných zajišťovacích příkazů. Šlo o pokutu 4,1 milionu korun, kterou celníci vyměřili kvůli neuhrazení spotřební daně z minerálních olejů a vzali ji z peněz dříve poskytnutých jako finanční zajištění daňového skladu. Pokutu loni zrušil Krajský soud v Ostravě, kasační stížnost Generálního ředitelství cel včera zamítl Nejvyšší správní soud.

◼ NOVÝ ZÉLAND

Nový Zéland vyhlásí stav klimatické nouze

Kabinet novozélandské premiérky Jacindy Ardernové se připravuje na vyhlášení stavu klimatické nouze. Symbolický krok má zvýšit úsilí v boji s klimatickou změnou. Vláda souostroví hodlá příští středu předložit návrh parlamentu, ve kterém má po říjnových volbách Ardernová většinu. První zemí, která vyhlásila stav klimatické nouze, se stala minulý rok Británie následovaná Irskem, Kanadou, Francií a před týdnem Japonskem.

◼ EU/MAĎARSKO

Fideszu hrozí vyloučení z Evropské lidové strany

Spor kolem schvalování sedmiletého rozpočtu EU zvýšil tlak na nejsilnější politickou skupinu Evropského parlamentu. V řadách Evropské lidové strany kvůli zablokovaným jednáním sílí hlasy volající po vyloučení členů hnutí Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána, který odmítá podpořit spojení unijních peněz s vládou práva. Napětí vyhrotil maďarský člen, který přirovnal snahu šéfa frakce Manfreda Webera přesvědčit Budapešť ke změně názoru k praktikám gestapa.

◼ ČESKO

Lipavský chce odebrat Nejedlému diplomatický pas

Pirátský poslanec a místopředseda sněmovního zahraničního výboru Jan ­Lipavský vyzval ministra zahraničí ­Tomáše Petříčka (ČSSD), aby odebral diplomatický pas prezidentovu poradci Martinu Nejedlému kvůli chystané cestě do Ruska. Ten předpokládá, že bude informován o obsahu cesty prezidentova poradce. Návštěvu zajišťuje ruská vicepremiérka, což Lipavský považuje za skandální.

◼ ČESKO

Noc vědců letos bude patřit robotům

Na digitalizaci, automatizaci a robotizaci se zaměří letošní Noc vědců. Akce se uskuteční v pátek a kvůli koronaviru proběhne on-line. Výzkumníci lidem představí využití robotů v řadě vědeckých oborů, ale i při výrobě piva. Jen v Praze a v okolí se do Noci vědců zapojí 15 institucí. Program na webu bude divákům k dispozici až do konce roku. Letos je výročí 130 let od narození Karla Čapka a 100 let jeho sci-fi dramatu R. U. R.

◼ ČESKO

Halenkov a pražská knihovna dostaly cenu

Knihovnou roku 2020 se stala Knihovna Halenkov ze Zlínského kraje. Hlavní cenu v kategorii informační počin pak získala Městská knihovna v Praze za projekt Central jako rychlou centrální katalogizační službu. Ceny udílí ministerstvo kultury. Tradičně si pro ně laureáti jezdí do pražského Klementina, včera je ale kvůli pandemii koronaviru ministerstvo vyhlásilo na svém webu, ceremoniál je přesunutý na příští rok.

◼ ČESKO

Každý osmý se bojí, že se bude muset přestěhovat

Každý osmý dospělý v Česku má obavy z toho, že bude muset v příštích 12 měsících opustit své bydlení. Průzkum provedla agentura Median, zapojilo se do něj 1019 lidí nad 18 let. Většina z nich míní, že bydlení je špatně dostupné. Tři z deseti dotázaných mají strach, že ve stáří budou mít problém sehnat vhodné bydlení. Polovina má obavy, že se jim nepodaří obstarat bydlení pro jejich děti.

◼ ČESKO

Pečovatelé a obce žádají vyšší ceny za sociální služby

Asociace poskytovatelů sociálních služeb a Svaz měst a obcí znovu žádají ministerstvo práce o zvýšení cen za péči, stravu či pobyt v domovech seniorů. Maximální částky, které mohou lidé platit, navrhují zvednout o deset či dvacet korun za den. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) už dřív řekla, že s úpravou cen ve vyhlášce nepočítá, ale chce do chystané novely o sociálních službách navrhnout model automatického zvyšování částek za určitých podmínek.

◼ SVĚT

Na 80 procent mládeže se málo hýbe, tvrdí WHO

Více než 25 procent dospělých a přibližně 80 procent mládeže má podle Světové zdravotnické organizace nedostatek pohybu. I v době koronavirových opatření je sportovní činnost důležitá, zdůrazňuje organizace k tělesným aktivitám. Dospělým WHO doporučuje nejméně 2,5 až pět hodin tělesného pohybu týdně, což odpovídá v průměru nejméně 21 minutám denně. Platí to i pro lidi, kteří trpí chronickými nemocemi.

◼ BĚLORUSKO

Vícebojař Kravčenko skončil ve vězení

V autoritativním běloruském režimu trpí i desetibojař Andrej Kravčenko. Stříbrný olympijský medailista z Pekingu 2008 byl za protesty proti znovuzvolení prezidenta Alexandra Lukašenka vyloučen z reprezentace, ztratil práci a skončil ve vězení.

◼ ČESKO

Nejlepší mluvčí mají pražská záchranka a Tesco

Cenu pro nejlepšího mluvčího ve veřejném sektoru letos získala Jana Poštová z pražské zdravotnické záchranné služby, v soukromém sektoru ji převzal Václav Koukolíček z obchodního řetězce Tesco Stores ČR. Titul PR tým roku získal Plzeňský Prazdroj. Výsledky ocenění vyhlásila profesní organizace PR klub. Kvůli opatřením proti epidemii koronaviru byly letos ceny namísto slavnostního galavečera předány v ateliéru.

"

Máme velké obavy, že jako kontinent nebudeme mít k vakcíně včas přístup.

John Nkengasong

Ředitel afrického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí vyjádřil obavy z budoucí distribuce prostředků proti koronaviru.

◼ ČESKO

Středočeský kraj zruší jízdné zdarma

Kvůli úsporám zruší Středočeský kraj od příštího roku žákovské a seniorské jízdné. Rozhodla o tom nová krajská rada, návrh ještě musí v prosinci schválit zastupitelé. Žáci, studenti a lidé nad 65 let mohou nyní ve středních Čechách jezdit zdarma. Tato skupina má stejně jako v jiných regionech ze zákona slevu 75 procent z jízdného, zbylých 25 procent jim na požádání zpětně proplácí hejtmanství. To by mělo skončit.

◼ BĚLORUSKO

Lavrov vylučuje jednání o zbraních s Trumpem

Rusko nevidí možnost, jak jednat s vládou stávajícího amerického prezidenta Donalda Trumpa o kontrole zbrojení. Prohlásil to ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na závěr dvoudenní návštěvy běloruské metropole Minsku. Moskva až dosud neblahopřála Trumpovu soupeři Joeu Bidenovi k vítězství v prezidentských volbách. Lavrov zároveň jako "naprostou lež" odmítl informace o ruských kontaktech s běloruskou opozicí.

◼ NĚMECKO

Němce čekají vánoční fronty před obchody

V předvánočním čase se lidé v Německu nevyhnou frontám před nákupními středisky, obává se šéf Svazu německého maloobchodu Stefan Genth. Odkazuje přitom na záměr vlády a spolkových zemí ještě více omezit počet lidí v obchodech. V Německu teď platí, že v obchodech může být najednou jeden člověk na deset metrů prodejní plochy, podle informací médií by to nově mělo být dvacet metrů.

◼ EVROPA

Alpské země se přou o lyžování při pandemii

Podle švýcarské agentury cestovního ruchu Schweiz Tourismus není šance, že by se evropské země dohodly na uzavření lyžařských středisek pro tuto zimu. Úřady ve Švýcarsku trvají na konání hlavní lyžařské sezony i přes koronavirovou pandemii. Vlažně se k zastavení vleků staví také Rakousko. Naopak Itálie, Francie a Německo se už jasně vyslovily pro zrušení sezony. Při první vlně pandemie počátkem roku se mnoho lidí nakazilo v rakouském středisku Ischgl.

◼ ARGENTINA

Maradonu si připomíná rodná Argentina i Neapol

Argentinci se loučí s legendárním fotbalistou Diegem Maradonou, jenž ve středu v 60 letech zemřel na infarkt. Rakev s ostatky mistra světa vystavili v prezidentském paláci v Buenos Aires, kam se mu přišly poklonit davy lidí. V zemi platí třídenní státní smutek, bývalý reprezentant bude mít státní pohřeb. Truchlí také italská Neapol, kde slavný fotbalista hrál v letech 1984 až 1991. Radnice vyhlásila den smutku a pojmenuje po Maradonovi stadion.

◼ EVROPSKÁ UNIE

Turecko riskuje uvalení nových sankcí kvůli plynu

Turecku hrozí přísnější sankce ze strany Evropské unie kvůli průzkumu zásob ropy a zemního plynu ve východním Středomoří. Podle Francie a Řecka nevyslyšela Ankara varování, aby se vyvarovala provokací, které v říjnu vyslaly členské země EU. Přesný rozsah návrhu nových sankcí Paříž ani Atény zatím nepředstavily. Evropský parlament navíc vyzval k uvalení sankcí na Turecko v souvislosti se sporem na rozděleném ostrově Kypr.

◼ ŠVÉDSKO

Princ se nakazil, král musel na testy

Švédský princ Carl Philip a jeho manželka Sofia se nakazili koronavirem. Testy proto podstoupil i král Carl XVI. Gustaf. Švédsko je pozorně sledovanou zemí, protože se rozhodlo s nákazou bojovat jinak než většina států. Vláda se situaci snažila zvládnout bez plošných zákazů.

◼ Z TWITTERU

Zjednodušeně tady panuje představa, že kdyby se ze sektorů, ve kterých se dnes nedaří − restaurací, cestovek a divadel − přesunuli lidi do fabrik a lesů, aby tam sázeli stromky, vyřešili bychom tento problém, ale to je nesmysl.

@RafajJan1

Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, k řešení koronavirové krize v Česku

"

Naším cílem je, aby zdravotnické úřady byly opět schopné trasovat šíření koronaviru, a bránit tak dalším přenosům infekce.

Angela Merkelová

německá kancléřka

◼ EVROPSKÁ UNIE

Podle Maďarska a Polska je veto rozpočtu EU nutné

Maďarsko a Polsko považují za nutné své veto sedmiletého rozpočtu Evropské unie a unijního fondu na podporu ekonomik zasažených koronavirem, shodli se na schůzce šéfové vlád obou zemí. Polský premiér Mateusz Morawiecki tvrdí, že podmiňování výplaty unijních peněz dodržováním principů právního státu může vést k rozpadu evropského bloku. Podle šéfa maďarské vlády Viktora Orbána je veto legitimním nástrojem v současném sporu.

◼ FRANCIE

Kvůli vraždě učitele šetří úřady další studenty

Ve Francii začali v souvislosti s brutální říjnovou vraždou učitele Samuela Patyho vyšetřovat další čtyři studenty školy, kde vyučoval. Tři z nich ve věku 13 a 14 let jsou podezřelí z napomáhání vraždě s teroristickým pozadím, u čtvrté nezletilé studentky se zkoumá podezření z křivého obvinění. Středoškolského učitele zavraždil 16. října na pařížském předměstí Conflans-Sainte-Honorine osmnáctiletý Čečenec Abdulak Anzorov.

◼ Z TWITTERU

Jedinou cestou k prosperitě lidí v ČR je vzdělávání. Takže investice do něj mají vysokou míru návratnosti. Na to by měla myslet vláda při sestavování Národního plánu oživení a odolnosti.

@DavidDnavratil

David Navrátil, hlavní ekonom České spořitelny, komentuje vládní plány podpory ekonomického a společenského oživení a odolnosti po epidemii koronaviru.

◼ ČESKO

V souvislosti s Berbrem řeší komise Vyšehrad

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zahájila řízení s druholigovým klubem Slavoj Vyšehrad. Podezírá ho z úplatkářství a narušení regulérnosti soutěže. Někdejší sportovní ředitel Vyšehradu Roman Rogoz je od října ve vazbě v souvislosti s kauzou Romana Berbra, místopředsedy Fotbalové asociace ČR. Podle komise mohl pražský klub ovlivnit zápasy druhé ligy s Líšní, Chrudimí a Sokolovem.

"

ČD čeká v důsledku covidu-19 a s tím spojeným fatálním propadem cestujících velmi náročné období a z tohoto důvodu musíme posílit společnost na úrovni finančně-krizového řízení.

Karel Havlíček