Zatímco během jarní vlny pandemie museli zákazníci internetového supermarketu Rohlík.cz čekat na nákup klidně i tři dny a některé zboží bylo vyprodané, na podzim žádné velké omezení při svém nákupu nepociťují. Rohlík se nyní díky novému skladu v Horních Počernicích mohl předzásobit, a zvládá tak obsloužit více lidí.

"V říjnu jsme pouze dočasně omezili nákup na 35 položek a zákazník mohl objednat jen jeden nákup denně. Platby jsme přijímali předem on-line, s výjimkou pro seniory a držitele průkazu ZTP. Nyní už zákazník opět nakupuje tak, jak je zvyklý, bez jakýchkoliv omezení," říká ředitel českého Rohlíku Petr Pavlík.

Ředitel českého Rohlíku Petr Pavlík Foto: Rohlík.cz

Jak zvládáte pandemii? Na jaře volná závozová okna a produkty téměř mizely pod rukama. Je to teď na podzim jiné?

Zákazníci se nyní chovají jinak. Nedochází k masivnímu předzásobení, spíše se zvýšila frekvence běžných nákupů trvanlivých i čerstvých potravin. Na jaře se počty našich klientů zdvojnásobily, přes léto došlo k mírnému poklesu, ale stále se o nás zajímalo o 20 až 40 procent zákazníků víc než před pandemií. Aktuálně jsou prodeje ještě vyšší než na jaře. V on-line supermarketu Rohlík.cz nabízíme zákazníkovi výběr ze 16 tisíc položek a k polovině z toho se blížíme v čerstvém sortimentu. To je pro nás potvrzením zájmu zákazníka o kvalitní potraviny a zároveň potvrzením důvěry zákazníků v naši službu.

Poučila vás jarní situace v přípravách na podzim?

Zkušenosti jsme se snažili zohlednit nejen vůči podzimu, ale také předvánočním nákupům. Především jsme objednali dostatek zboží v předstihu a udělali si rezervace u dodavatelů. Ke skladu v Liboci teď v říjnu přibyl sklad v Horních Počernicích, čímž se zvýšila naše kapacita pro Prahu a přilehlé regiony o 50 procent. Zároveň jsme do větších prostor přestěhovali sklad v Brně, takže i zde budeme připraveni zásobovat o polovinu více zákazníků. Na jaře byla naším problémem právě nedostatečná skladová kapacita.

Jak koronavirus mění nákupní tendence Čechů?

Po první fázi, kterou bylo trochu panické předzásobení trvanlivými potravinami, začalo výrazně rychleji než ostatní kategorie růst maso. Silně se projevilo, že zákazníci mají mnohem více času na vaření. Místo kanceláří tráví čas na home officu a nenavštěvují restaurace. Vidíme to v nárůstu objednávek přes Rohlík Chef recepty, kdy si kliknete na recept a máte objednávku všech potřebných potravin a ingrediencí přímo v nákupním košíku. Vzrostly i produkty určené pro delší kuchyňskou úpravu. Jsem si jistý, že někteří lidé se pouštěli i do jídel a receptů, které za celý život neviděli. Zatímco obecně vnímáme tlak na rychlost a jednoduchost, tento trend přípravy jídel jde navzdory událostem posledních měsíců opačným směrem. Hitem jsou bio položky, sous vide úprava nebo konfit. O polovinu se zvýšil počet prodaných příloh, především knedlíků. Na odbyt jdou také hotová jídla, jako například svíčková, guláš nebo lasagne. V březnu jsme zaznamenali nárůst v této kategorii zhruba o 70 procent a trvá to i nyní. Takže nejen že si zákazníci na jaře vyzkoušeli hotová jídla, ale zůstávají u nich.

Jaký je váš recept na spokojeného zákazníka?

Klademe důraz na kvalitu, šíři sortimentu a rychlost doručení. Se zákazníkem komunikujeme. Když se stane, že v nákupu najde třeba omylem rozbité vajíčko nebo mu cokoliv nedorazí, připíšeme mu kredit na další nákup, aniž bychom cokoliv složitě zkoumali nebo zpochybňovali. Pro spokojenost zákazníka děláme vše. Uvedli jsme vlastní řadu produktů Bez kompromisu, za jejichž kvalitu dali hlavu na špalek sami nákupčí včetně našeho zakladatele Tomáše Čupra. V souvislosti s touto řadou jsme aktuálně uvedli do provozu vlastní nářezové centrum. Sortiment zahrnuje skoro 40 položek výborných a čerstvých krájených uzenin, sýrů a dalších delikates. To byl doposud důvod, proč zákazníci chtěli nakupovat v kamenných obchodech. Teď už dovezeme čerstvě nařezané zákazníkům domů, bez porušení teplotního řetězce. Navíc zákazník nekupuje společně s jídlem plastový obal. Delikatesy jsou zabalené v recyklovatelných obalech, stačí oddělit fólii od papíru.

Inspirovala vás současná situace ještě k dalším novinkám?

Během jarní koronakrize jsme v reakci na zavření gastropodniků spustili společně s restauracemi projekt Rohlík Bistro, tedy službu dovozu šokově zchlazených hotových jídel z vyhlášených restaurací v Praze a v Brně. Chtěli jsme podpořit restaurace a šéfkuchaře, aby mohli připravovat svoje speciality alespoň pro zákazníky ke konzumaci doma. Tuto službu jsme v červnu přesunuli do naší stálé nabídky. Zákazníci si mohou dát například kuřecí tikka masala s basmati rýží a jogurtovou rajtou z restaurace Sia, gulášovou polévku z Kantýny nebo těstoviny z Pasta Fresca. Spolupracujeme také například s Eskou, Alcronem nebo V Zátiší.

Takže jídlo chutná stejně, jako když si ho dáte v restauraci?

Díky metodě šokového zchlazení se dá říci, že téměř ano. Jídlo si zachová konzistenci i chuť, a navíc vydrží tři až pět dní, takže ho zákazník může uchovat v lednici. Restaurace pro nás připravují speciality, které se k šokovému chlazení hodí nejlépe. Nejedná se tedy o rozvoz jídel z běžného menu. Aktuálně jsme v Praze teď na podzim rozšířili nabídku sezonních pokrmů, tedy zvěřiny, dýně a podobně. V Praze nabízíme 45 jídel, v Brně 19. Odběr restauracím garantujeme a riziko neprodaných porcí neseme my. V těchto dnech aktuálně přidáváme dalších téměř 20 jídel z pěti nových podniků.

Článek byl publikován v komerční příloze HN Kvalita jako služba.