Společnost Philip Morris se zavázala k budoucnosti bez kouře. "Ideální je přestat kouřit úplně. Toho ale nelze v reálném světě stoprocentně dosáhnout, a proto kuřákům nabízíme vědecky podloženou alternativu, kterou neustále zdokonalujeme. Jen v České republice na ni za první tři roky prodeje přešlo na 450 tisíc dospělých kuřáků a více než dvě třetiny z nich se k cigaretám už nevrátily," říká ředitel oddělení vnějších vztahů Philip Morris ČR Petr Šebek.

Principu, že bezdýmné tabákové výrobky, které jsou prokazatelně lepší volbou než cigarety, ale zcela bez rizika nejsou, nesmí být branou k nikotinu pro nekuřáky a už vůbec ne pro mladistvé, se drží společnost Philip Morris ČR.

Společnost Philip Morris International se zavázala k budoucnosti bez kouře, což jste si vetkli i jako motto. Uvádíte, že rozumíte milionům mužů a žen, kteří kouří cigarety a hledají méně škodlivé, a přesto uspokojivé alternativy kouření. Co si pod tím má běžný smrtelník vlastně představit?

Na celém světě je odhadem více než miliarda kuřáků cigaret. Ačkoli jsou podporováni v tom, aby kouřit přestali, mnoho z nich to neudělá. Právě jim chceme nabízet nikotinové výrobky bez kouře, výrobky se sníženým rizikem pro jejich zdraví.

Je známo, že riziko vzniku a rozvoje chorob spojených s kouřením roste s délkou doby, po kterou je člověk kuřákem. Od momentu, kdy se rozhodne přestat, začne toto riziko klesat. Proto je odvykání tím nejlepším řešením. V reálném světě ale mnoho dnešních kuřáků kouřit nepřestane. Jim chceme nabídnout nikotinové alternativy, jejichž užívání by se mírou rizika blížilo trajektorii, jako by kouřit přestali. To je ideál, k němuž se snažíme přiblížit přes bezdýmné technologie. A vše ukazuje, že jsme na dobré cestě. Proto si troufáme říci, že budoucnost bez kouře je dosažitelná a kouření tabáku ve formě, v jaké je známe po staletí, je odsouzeno k postupnému zániku. Tomuto trendu chceme svými inovacemi a vědou významně přispět. Přijde den, kdy už nebudeme vyrábět a prodávat cigarety.

Vaše společnost za poslední dvě desítky let investovala do výzkumu a vývoje bezdýmných výrobků více než 7,2 miliardy dolarů. K čemu výzkum vedl? Máte k dispozici nějaké studie, v čem a zda jsou zdravotní rizika u takzvaných bezdýmných výrobků nižší než u cigaret? Na jaké druhy bezdýmných výrobků se chcete zaměřit?

Je známo, že hlavním problémem kouření je spalování tabáku, nebo spíše tisíce škodlivých látek, které se při něm dostávají do lidského organismu. Cílem je tedy vytvořit portfolio nikotinových výrobků, které dospělým kuřákům, kteří by jinak v kouření pokračovali, spolehlivě nahradí cigarety. Soustřeďujeme se proto na vývoj bezdýmných technologií na bázi zahřívaného tabáku nebo nikotinových roztoků, které by pro své dospělé uživatele představovaly snížené riziko vzniku a rozvoje nemocí souvisejících s kouřením.

Výzkum každé z našich platforem je v různém stadiu. Nejpokročilejší je u zařízení na elektronické zahřívání tabáku, známého jako IQOS. U něho výzkum postoupil až ke klinickým studiím. Co je ale podstatné, že významně sníženou expozici škodlivinám u IQOS potvrzují i nezávislé instituce, příkladem může být americká FDA. Rozsah a hloubka našeho výzkumu je v celém tabákovém odvětví bezprecedentní a je základem každého z našich bezdýmných výrobků. Chceme v tomto směru nastavit laťku i dalším firmám v oboru. Ať už těm tradičním, či těm, které s inovacemi bez dýmu teprve přijdou.

Jaký je o tyto výrobky zájem? Máte nějaké statistiky, kolik vašich zákazníků přešlo na základě takového výzkumu od běžných cigaret k bezdýmným výrobkům? A jaké množství lidí pak u nich i zůstalo?

Jsme si vědomi toho, že jsme spustili revoluci v tabákovém průmyslu. Revoluci, která může a skutečně mění život řadě dospělých kuřáků, kteří se nikotinu nechtějí vzdát. Zároveň ale přináší výhody i jejich blízkým a společnosti jako celku.

Naší snahou je, aby dospělí kuřáci, kterým IQOS pomohl zbavit se cigaret, neměli jediný důvod se ke kouření vrátit. Tomu podřizujeme všechno. Respektive − přáli bychom si, aby existoval pouze jediný důvod, proč by dospělí uživatelé chtěli ze světa IQOS odejít. A sice ten, že se rozhodli s nikotinem přestat úplně.

Jen v České republice za první tři roky na IQOS přešlo na 450 tisíc dospělých kuřáků a více než dvě třetiny z nich se k cigaretám už nevrátily. Podobné trendy vidíme i v globálním měřítku. To je obrovské povzbuzení, že naše vize je dosažitelná a práce na jejím naplnění dává smysl.

Osobně jsem velmi rád, že můžu být u tak historické proměny celého jednoho průmyslového odvětví. Byť to bude ještě dlouhá a nesnadná cesta. Nechci, aby to znělo neskromně. Jsem ale přesvědčen, že za pár let budeme na dnešek koukat podobně jako na éru nástupu chytrých telefonů nebo digitálních fotoaparátů. Opravdu věřím tomu, že cigarety zůstanou minulostí stejně jako řada jiných technologií minulého století.

Prezentujete, že prodej takzvaných bezdýmných výrobků je postaven na jiné bázi než prodej cigaret − formou partnerů nebo přímým prodejem, kdy odborně vyškolená osoba vede s kuřákem v průměru asi 40minutový rozhovor…

Transformace našeho podnikání, kterou umožnily technologie a věda, má samozřejmě velký dopad i na náš každodenní byznys. Musíme si uvědomit, že naše tradiční podnikání − výroba a prodej cigaret − je vlastně dost rutinní činností. V zásadě se staráme o to, aby zboží bylo na pultech a naše značky byly schopné obstát v konkurenci.

Nyní ale přicházíme s kvalitativně úplně jiným výrobkem. Má elektroniku, je třeba jej dobíjet, čistit, máte možnost jej personifikovat. V případě klasických cigaret náš byznys končil prodejem zboží, dnes prodejem vlastně začíná. Dříve se naše podnikání točilo hlavně okolo našich značek. Teď je, a to bez nadsázky, v centru zájmu právě zákazník a jeho vztah k nám.

Ale není to jen uživatel našich výrobků. Stejně tak je to i dospělý kuřák, který ještě svět alternativ bez dýmu neobjevil. Představuje to obrovské nároky na osobní kontakt a dialog. Většina našich zákazníků dostala na své cestě do světa bez dýmu pečlivou individuální podporu od IQOS partnerů a kdykoliv se na naši podporu může spolehnout.

Co všechno probíráte?

Jak jsem říkal, budování světa bez dýmu vyžaduje především dialog s dospělými kuřáky. První volbou by samozřejmě mělo být s kouřením úplně přestat. Ti, kteří to z nějakého důvodu udělat nechtějí, se pak musí dozvědět o existenci bezdýmných alternativ, pochopit jejich benefity oproti cigaretám, ale i porozumět přetrvávajícím rizikům. Mají-li spolehlivé a dobře podané informace, pak se mohou rozhodnout pro změnu.

Existují různé důvody, proč lidé začali kouřit a proč v tom pokračují. Mají-li být alternativy bez dýmu úspěšné, tedy mají-li skutečně jednou provždy nahradit cigarety, musí na tyto potřeby umět odpovědět. Hraje v tom roli nejen nikotin, ale i rituál jako takový. Bez informací a zpětné vazby to nejde.

Máte i své prodejny, call centra, on-line prodej, věrnostní IQOS Club. Můžete tyto služby více přiblížit?

Digitální komunikace a téměř instantní kontakt mezi zákazníkem a jeho značkou je dnes naprostou samozřejmostí. Díky tomu se i nám daří inovovat a odstraňovat překážky, kvůli kterým třeba někteří kuřáci ještě nedokážou opustit cigarety. Od uvedení IQOS na český trh v létě 2017 už jsme představili jeho čtyři nové modely. Každý z nich přinášel vylepšení také na základě zpětné vazby od zákazníků.

Všechny platformy, na které se ptáte, slouží právě k tomu, aby nás dospělý uživatel IQOS jednoduše našel, a to ve formě, která nejvíce vyhovuje jeho potřebám − může se jednat o osobní, telefonický nebo digitální kontakt. Pochopitelně při své komunikaci dodržujeme pravidla a standardy, jež od nás společnost očekává. Bezdýmné tabákové výrobky jsou prokazatelně lepší volbou než cigarety.

Zároveň ale nejsou bez rizika. Na jedné straně tedy mohou přinést lepší život těm, kteří by jinak pokračovali v kouření, na druhé straně ale nesmí být branou k nikotinu pro nekuřáky a už vůbec ne pro mladistvé. To je princip, který je pro nás úplně zásadní.

