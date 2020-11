Kdo nesleduje dění na burzách průběžně, toho pohled na aktuální výše indexů může vyvést z míry. Ukazují, že americká burza je na rekordech. Nejstarší a pro veřejnost nejznámější index Dow Jones dokonce během úterního obchodování překonal hranici 30 tisíc bodů, čímž dal růstu posledních týdnů punc výjimečnosti. Přitom prožíváme rok, kdy světová ekonomika prošla nejprudším otřesem v historii a americký HDP se kvůli epidemii koronaviru smrskl během jednoho čtvrtletí o třetinu. K tomu prezidentské volby vyhrál Joe Biden, který slíbil zvýšení zdanění korporací, což by pro burzu byla špatná zpráva. Takže proč rekordy? Z čeho čerpá býčí trh sílu?

Koronavirus zatím rozhodně nemizí, naopak, další vlna nabírá na síle v řadě evropských zemí i v zámoří. Investoři se však rozhodli věřit v brzké dokončení vývoje vakcín a v to, že masové očkování razantně změní situaci. Proto se jejich zájem přesunul k akciím firem, které pandemie a přijatá protiepidemická opatření nejvíc poškodily. Aerolinky i další firmy podnikající v cestovním ruchu tak dostaly znovu naději a dobře si vedou i další procyklické akcie. Růst tak nyní táhnou banky, kterým svítá naděje, že podíl špatných úvěrů nemusí být tak vysoký, což by znamenalo, že připravené rezervy se zčásti přesunou do zisku. Boduje i energetický sektor. Mírný ústup z výsluní naopak potkal technologické firmy, které byly vítězem předchozí etapy, kdy šlo na dračku cokoliv, co zavánělo novým virtuálním, a tedy koronavirem nezasaženým světem. Ovšem obři jako Apple či Microsoft si velkou většinu zisků nabraných od jara drží. Cesta k rekordům tedy byla otevřena.

Pozitivní příběh si investoři nakonec vybrali i z výměny v Bílém domě, která je na dohled. Za Bidenovu přednost berou předvídatelnost. Končí éra, kdy prezident Donald Trump hýbal trhy svými vzkazy posílanými přes Twitter. Od toho si většina obchodníků ráda odpočine. Bidenův nástup přinese i změnu v mezinárodním obchodě. Čína sice bude dál pod tlakem, ale o spojence, včetně Evropy, se nový prezident bude opírat, takže na téhle frontě se obchodní válka nepovede. To je pro megakorporace na burze vždy pozitivní, vždyť zisk ze zámoří hraje velkou roli. Dobrou náladu v byznysové komunitě posílila i nominace Janet Yellenové na post ministryně financí. Ekonomku, která mezi lety 2014 a 2018 řídila americkou centrální banku, uznávají i ti, kterým Bidenovy recepty zrovna nevoní. A obávaný růst zdanění? Očekávaná "modrá tsunami", která měla dát demokratům převahu na všech mocenských frontách, se před Senátem zastavila. Demokraté sice mají stále díky dvěma nerozhodnutým mandátům šanci srovnat skóre a při hlasovacích remízách získat s pomocí hlasu viceprezidentky i převahu, ale i tak bude cesta k vyšším daním komplikovaná.

Optimismus burz je ale přes to všechno vratký a i samotné pochybnosti o účinnosti či bezpečnosti vakcín mohou nastartovat výprodej. Co se ale nemění, je nadbytek peněz generovaných centrálními bankami. To je nakonec faktor, jenž do akcií tlačí i ty investory, kteří mají nutkání vidět za rekordy přefouknutou bublinu.