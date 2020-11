Zatímco jsme během první vlny COVID-19 byli svědky státních podpor a úlev pro podnikatele i zaměstnance, v současnosti je vládní pomoc v takovém rozsahu minimálně nejistá. To může působit paradoxně, uvědomíme-li si počty nakažených, kurz koruny ve vleku domácích i zahraničních událostí a neustále se měnící informace z domova i ze světa. Ještě v únoru byla koruna proti euru nejsilnější od roku 2012 a účastníci trhu očekávali další posilování. O necelý měsíc později nic z toho neplatilo; a jak to bylo dál, všichni dobře víme. Predikovat budoucí vývoj kurzu koruny zdá se nemožné. Z dosavadních událostí je zjevné, že nezáleží ani tak na vývoji české ekonomiky a akcích ČNB, ale primárně na světovém vývoji pandemie a jejích dopadech. Jediná jistota, která nám nejen v oblasti měnových kurzů zbývá, je nejistota. České firmy by se ale neměly snažit odhadovat budoucí vývoj koruny, vždyť kdo si dnes troufne potvrdit, že predikce postupného posilování české koruny na přelomu roku 2020 a 2021 nejsou jen dalším tichem před bouří. Nelze proto doporučit nic jiného, než aktivně řídit své měnové riziko a otevřenou pozici vůči cizím měnám.