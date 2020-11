Současná situace je natolik turbulentní, že na tuto otázku není možné nazírat z krátkodobého hlediska. Z toho dlouhodobého je však největší příležitostí pro Třebíčsko, značnou část Kraje Vysočina a také Jihomoravského kraje, výstavba pátého bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Skutečnost, že o této stavbě již bylo rozhodnuto, zaručuje, že se v kraji podaří udržet nejen odborní pracovníci, kteří pracují přímo v elektrárně, ale také mnoho firem, které s elektrárnou spolupracují. Pokud by výstavba nového bloku schválena nebyla, v ohrožení by se rázem ocitly tisíce pracovníků a jejich rodin, které by se následně odstěhovaly do jiných regionů za lepšími pracovními a platebními podmínkami. Výstavba nového bloku navíc zaručuje, že do Kraje Vysočina přijdou i další odborníci, pro něž bude potřeba vybudovat novou infrastrukturu. Znamená to tedy obrovskou příležitost pro stavební firmy, které budou stavět nové domy či komunikace, ale třeba i firmy zabývající se poskytováním služeb.