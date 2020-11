O tom, že je Moravskoslezský kraj celorepublikově jednou z nejdůležitějších průmyslových oblastí, asi pochybuje málokdo. V regionu se významně rozvíjí chemický, farmaceutický průmysl nebo třeba výroba dopravních prostředků. Útlum některých oblastí je navíc bohatě kompenzován šikovností místních malých a středních podnikatelů a živnostníků. Jasně to ukázaly výsledky letošního krajského kola podnikatelských soutěží Vodafone Firma roku 2020 a MONETA Živnostník roku 2020.

Fakta Vodafone Firma roku 2020 ◼ 1. místo WORKOUT CLUB PARKS

◼ 2. místo mcePharma

◼ 3. místo PRESSHYDRAULIKA

◼ Firma WORKOUT CLUB PARKS se bude v Praze ucházet o celorepublikový titul Vodafone Firma roku 2020. MONETA Živnostník roku 2020 ◼ 1. místo Kamil Kublák

◼ 2. místo Otakar Potyka

◼ 3. místo Pavel Flachs

◼ Živnostník Kamil Kublák se bude v Praze ucházet o celorepublikový titul MONETA Živnostník roku 2020. Vodafone Odpovědná firma roku 2020 ZEBRA SYSTEMS MONETA Živnostník roku Srdcař 2020 Pavel Flachs

Odbornou porotu v Moravskoslezském kraji zaujal farmář Kamil Kublák. "Pan Kublák byl můj favorit. Líbila se mi jeho činnost, to že se jí věnuje řadu let. Oceňuji, že své výrobky i sám prodává a umísťuje do škol a okolních restauracích. Také prodává výrobky malých zemědělců, kterým tak pomáhá dostat jejich zboží k širšímu spektru zákazníků," okomentoval vítěze porotce Martin Petrek z MONETA Money Bank. Mezi firmami se prosadila společnost WORKOUT CLUB PARKS, výrobce workoutových hřišť. "Firma nás zaujala především tím, že své produkty sama originálně navrhuje, vyrábí ve vlastní výrobě, jde tedy o jedinečný produkt. Kromě kvality, originálního designu a flexibility produktů se od konkurence výrazně odlišuje i svým přístupem k podnikání. Zároveň má obrovský přesah do komunity teenagerů a dětí, kterým umožnila díky realizaci hřišť provozovat volnočasové aktivity," uvedl k vítězné firmě člen poroty Pavel Balon z Vodafone Czech Republic. V každém kraji je také vyhlašován vítěz kategorie Vodafone Odpovědná firma roku 2020, kterou uděluje společnost Vodafone Czech Republic ve spolupráci s Nadací Vodafone. V Moravskoslezském kraji byla za nejodpovědnější vyhlášena společnost ZEBRA SYSTEMS. "V oblasti společensky prospěšných aktivit podporují mimo jiné Fakultní nemocnici v Ostravě a v Hradci Králové charitativní fotbalový turnaj Sport Hradec Cup. Na globální úrovni pak podporují nadaci Acronis Foundation, která se zaměřuje na vzdělávání a výstavbu škol v řadě rozvojových zemích světa. Přispívá k ochraně životního prostředí využíváním vlastní fotovoltaiky včetně bateriového úložiště," okomentoval volbu Jan Fencl, programový manažer Nadace Vodafone Czech Republic. Zcela novou kategorií je letos MONETA Živnostník roku Srdcař, která oceňuje mezi živnostníky toho z nich, který překonal v podnikání problémy nebo nejrůznější nástrahy, a přeci to nevzdal a pracuje dál. V Ostravě toto ocenění získal Pavel Flachs.

(Zleva) Jan Kokáš a Ondřej Koneš, jednatelé společnosti WORKOUT CLUB PARKS, Vodafone Firma roku 2020 Moravskoslezského kraje Foto: archiv soutěže

"

Zájem byl okamžitě obrovský

Kamil Kublák, MONETA Živnostník roku 2020 Moravskoslezského kraje

Kamil Kublák, MONETA Živnostník roku 2020 Moravskoslezského kraje Foto: archiv soutěže

Zabývá se pěstováním brambor, obilovin a technických plodin, jako je mák, kmín a pohanka. To je základní sortiment. "Snažíme se prodávat všechny zemědělské produkty sami. Nevyužíváme žádné mezisklady, velkoobchody. Veškerou naši produkci prodáme tady u nás na farmě," říká Kamil Kublák. Oslovil i okolní farmáře, kteří se pro nápad prodeje přímo na farmě také nadchli. Jako konvenční zemědělec biopotravinám z počátku nevěřil. "Ale co jsem začal dělat tento obchod a poznávat farmáře kolem sebe a začal hlavně konzumovat biostravu, tak jsem opravdu přehodnotil svoje názory a už se na to dívám jinak. Opravdu tito zemědělci to mají extrémně složité, zvlášť když se bavíme o zelenině, kterou nesmíte postříkat proti plevelům a musí nějak vyrůst. Navíc jsou extrémně kontrolovaní státem, to znamená, že všechno, co vypěstují, jde na rozbor, kdy se nesmí najít žádná stopa pesticidů, takže je to poctivé, není to lež," přibližuje vítězný živnostník. Dnes má v obchodě dodavatelů na sto padesát. Po revoluci jeho rodině vrátili statek, hospodářství a polnosti. Byl ještě na škole, takže nejdříve začínali otec s bratrem. On po vojně dostal na starost obchod. "Dodávali jsme do velkoskladů, ale to nám nevycházelo, vůbec se to nerentovalo, takže jsme se nakonec rozhodli prodávat sami. Já jsem si vždycky myslel, že už je všechno vymyšleno. My jsme se tady do toho pustili a já jsem měl za to, že to je věc, která funguje v každém městě. Čekal jsem, že to bude propadák, že do roka zkrachujeme. Ale to mě překvapilo. Když jsme začali dělat tímto svým způsobem, přímo jako farmáři, ne někdo, kdo si řekl, budu něco prodávat a jenom počítat na kalkulačce, tak mě došlo, že to je úplně jiný koncept, než jsou různé frančízy, které jsou po celé republice. Ten zájem byl obrovský, okamžitě," popisuje úspěch Kublák. Dluhů se zbavili do roka. Hlavně mladá a střední generace už se dnes totiž dívá na to, jak se stravuje. To je obrovská změna a oni tu dobu prostě trefili. A jak je to s cenou bio a regionálních potravin? "Budete se divit, ale velký rozdíl v tom není. Také jsem čekal, že ceny budou někde jinde, ale je to minimum, do deseti procent. A to proto, že si ten zisk farmáři upírají. Mají strach, aby si lidé neřekli, že jsou drazí," dodává Kamil Kublák.

"

Jsme největším výrobcem v České republice

Jan Kokáš, jednatel společnosti WORKOUT CLUB PARKS, Vodafone Firma roku 2020 Moravskoslezského kraje

Jan Kokáš, jednatel společnosti WORKOUT CLUB PARKS, Vodafone Firma roku 2020 Moravskoslezského kraje Foto: archiv soutěže

"Zabýváme se návrhem, výrobou a realizací workoutových hřišť a doplňků pro cvičení s vlastní váhou. Jedná o soustavy hrazd, bradel a laviček sloužících pro posilování," říká Jan Kokáš. Společnost realizuje hřiště nejen ve veřejném prostoru, tedy volně přístupné občanům, ale prodává i koncovému zákazníkovi čili přímo na zahradu k rodinnému domu a podobně. Je největším výrobcem workoutových hřišť v České republice. "Když jsme začínali, tak jsme byli jedni z workoutistů, jedni z komunity, a na tom jsme si zakládali, aby se naše hřiště v komunitě líbila a aby uživatelé jasně věděli, jakým způsobem hřiště používat," přibližuje jednatel vítězné firmy. Od konkurence se výrazně liší tím, že nejsou jen výrobci, ale snaží se investovat i do projektů, pomocí kterých vzdělávají děti i dospělé ke zvýšení své pohybové aktivity. Jedním z těchto projektů je i workoutdoskol.cz, ve kterém společnost upozorňuje na rostoucí obezitu u dětí a nabízí řešení pomocí zábavného pohybu na hřištích připomínajících průlezky. Workoutová hřiště jsou převážně z oceli a nerezu. Samotná realizace začíná zpracováním návrhu konkrétního půdorysu hřiště, poté přichází výroba i montáž. Hřišť je několik základních variant. "Nicméně vzhledem k tomu, že se snažíme přistupovat ke klientům individuálně, a také často narážíme na atypický pozemek, tak je nutné zvážit individuální návrh, nikoli pouze typovou sestavu," uvádí Kokáš. Nejmenší workoutové hřiště se dá postavit na zhruba třiceti metrech čtverečních. Ideální workoutové hřiště má nad 80 metrů čtverečních. "Musíme se neustále zabývat inovacemi, abychom přicházeli s novými produkty. Druhým směrem je expanze. Už teď se snažíme dívat po okolních zemích. V počtu workoutových hřišť je Česká republika na tom možná jedna z nejlepších. Naše první analýzy ukazují, že konkurenčně by to pro nás nemělo být zásadně náročné se v zahraničí prosadit," dodává Jan Kokáš. Posilování s vlastní váhou je tu už od nepaměti. Člověku se pomocí cvičení s vlastní váhou daří aktivovat svaly a pohyby, se kterými se potkává v běžném životě. Každý sport a většina zaměstnání vlastní váhu využije, takže ať už někdo chystá běhat nebo hrát volejbal, či být členem záchranného systému, tak se mu dost pravděpodobně workoutové cvičení bude hodit.