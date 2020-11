Z průmyslové výroby mají dnes na Vysočině největší zastoupení především odvětví strojírenské a kovodělné, dřevozpracující, potravinářské a energetika. Významné postavení má v regionu také zemědělství. Pro některé zemědělské komodity a činnosti je území Vysočiny doslova optimální, ať už se jedná o produkci brambor, olejnin nebo chov skotu. Právě navázání na tyto možnosti se také ukázalo základem podnikatelského úspěchu na krajském finále soutěží Vodafone Firma roku a MONETA Živnostník roku.

Fakta Vodafone Firma roku 2020 ◼ 1. místo Amylon

◼ 2. místo ThePay.cz

◼ 3. místo VODASERVIS

◼ Firma Amylon se bude v Praze ucházet o celorepublikový titul Vodafone Firma roku 2020. MONETA Živnostník roku 2020 ◼ 1. místo Luboš Mynář

◼ 2. místo Petr Vondrák

◼ 3. místo Ivan Kopecký

◼ Živnostník Luboš Mynář se bude v Praze ucházet o celorepublikový titul MONETA Živnostník roku 2020. Vodafone Odpovědná firma roku 2020 VODASERVIS MONETA Živnostník roku Srdcař 2020 Petr Vondrák

Odbornou porotu v Kraji Vysočina nejvíce zaujal řezník Luboš Mynář. "Líbí se mi jeho životní příběh a s tím související rodinné kořeny v oboru, které dále rozvíjí a pokračuje v nich. Vzhledem k těmto tradicím panu Mynářovi velmi záleží na kvalitě jeho masných výrobků, touto kvalitou si udržuje stálé zákazníky a kvalita je jediný účinný nástroj v boji s velkými markety," zhodnotil porotce Antonín Vodička z MONETA Money Bank. Mezi firmami se prosadila společnost Amylon věnující se škrobárenské výrobě. "Krajské vítězství si Amylon plně zaslouží, jelikož se podílí na škrobárenské tradici na Vysočině od roku 1912. Je mi sympatické, že disponuje vlastní sítí obchodních zástupců a v poslední době reaguje na potřeby trhu tím, že zavádí bezlepkové a veganské výrobky do svého portfolia," přiblížila volbu porotkyně Kateřina Menzel z Vodafone Czech Republic. V každém kraji je také vyhlašován vítěz kategorie Vodafone Odpovědná firma roku 2020, kterou uděluje společnost Vodafone Czech Republic ve spolupráci s Nadací Vodafone. V Kraji Vysočina byla za nejodpovědnější společnost vyhlášena firma VODASERVIS. "Porota ocenila především přístup firmy k zaměstnancům. Ve svém regionu patří mezi významné podporovatele řady sportovních a kulturních aktivit a současně podporuje také sociální služby pro seniory či osoby se zdravotním postižením. Při samotném procesu úpravy vody se vždy snaží primárně o využívání filtračních materiálů, které lze opakovaně použít a recyklovat," okomentoval volbu Jan Fencl, programový manažer Nadace Vodafone Czech Republic. Zcela novou kategorií je letos MONETA Živnostník roku Srdcař, která oceňuje mezi živnostníky toho z nich, který překonal v podnikání problémy nebo nejrůznější nástrahy, a přeci to nevzdal a pracuje dál. V Kraji Vysočina toto ocenění získal Petr Vondrák.

Vladimír Zeman, ředitel společnosti Amylon, Vodafone Firma roku 2020 Kraje Vysočina Foto: archiv soutěže

Luboš Mynář, MONETA Živnostník roku 2020 Kraje Vysočina

Luboš Mynář, MONETA Živnostník roku 2020 Kraje Vysočina Foto: archiv soutěže

Prodejnu i výrobnu má v Křižanově u Velkého Meziříčí. "Když jsme do tohoto objektu přišli, tak tady bylo řeznictví s bourárnou. Postupem času jsme do toho zainvestovali, postavili lednice a zvětšil se výrobní prostor za bývalým obchodem," říká Luboš Mynář. Maso kupuje od českých dodavatelů a z českých porážek na Vysočině, konkrétně z Polné a z Dolních Heřmanic. "Je to vyloženě české, na čemž si zakládáme, protože takových těch cizích překupníků je tady v republice dost," dodává vítězný živnostník. Půlky se rozbourají, dají se na výsek, rozvezou se do místních restaurací. Zásobuje také školy a školky v Křižanově a ve Velkém Meziříčí. Pokud jde o maso, do restaurací, škol a školek směřuje 25 % produkce, ostatní se prodá přes prodejnu. Pokud jde o masné výrobky, je to tak 10 %, zbytek jde rovněž přes pult zákazníkům, kteří k němu jezdí ze širokého okolí. Přijíždějí z Nového Města, Bystřice, Žďáru nad Sázavou, dokonce sem jezdí kamioňáci z Prahy a Ústí. Sortiment výrobků začíná od párků, přes uzené maso a klobásy, až po šunky. "Prodává se všechno. Nedá se říci, že by nám něco stálo. Co je naší pýchou, to je uzené maso, které si děláme sami od A až do Z. Děláme klobásy podle staré receptury ještě od mých předků, z roku 1939," uvádí Mynář. Do polovičky výrobků nepoužívá žádná éčka, jen obyčejnou sůl. Je ale sortiment, do kterého přidávat musí, aby docílil soudržnosti výrobku. "Co se týká legislativy, tak hlavním problémem jsou alergeny, které my musíme hlídat. Jsou určité alergeny, kterým se vyhýbám úplně automaticky. Ale díky tomu, že spadáme pod kontroly i dvakrát ročně, odevzdáváme vzorky, tak vždycky vyjdeme stoprocentně," chlubí se právem Luboš Mynář. Ve vlastní výrobně pracuje jeho syn a další dva lidé, na prodejně tři prodavačky, které se střídají. Uvažoval o zřízení dalších dvou prodejem. Jedna měla být v Přibyslavi a druhá ve Velké Bíteši, ale kvůli pandemii se plány zastavily, protože byl strach zainvestovat. Až se situace uklidní, ty dvě prodejny by chtěl nicméně ještě rozjet a otevřít.

Vladimír Zeman, ředitel společnosti Amylon, Vodafone Firma roku 2020 Kraje Vysočina

Vladimír Zeman, ředitel společnosti Amylon, Vodafone Firma roku 2020 Kraje Vysočina Foto: archiv soutěže

Amylon je tradiční česká potravinářská firma, která vznikla v roce 1912 v Ronově nad Sázavou a její současné logo je nositelem škrobárenství v České republice. Pokud se řekne Amylon, tak se lidem vybaví zejména pudinky, což je tradiční výrobek škrobárenství. Dalšími výrobky jsou bramborové knedlíky, různé škroby a potravinářské směsi. "Vedle toho je ale naší hlavní činností průmyslová výroba, to je především výroba pšeničného škrobu. Vyrábíme tekutý pšeničný škrob a z něho deriváty škrobu, což jsou například škrobové sirupy," vysvětluje Vladimír Zeman. Z hlediska malospotřebitelských balení se snaží vyrábět pudinky v takových příchutích, které chutnají českým zákazníkům, a to se jim daří. "Z hlediska průmyslové výroby jsme jediná škrobárenská firma, která ve výrobě sirupů přežila. Konkurenti v celé Evropě zanikli a jsou tady pouze nadnárodní firmy. Prosadili jsme se naší snahou vymezit se tak, abychom vyráběli produkt na míru konkrétním zákazníkům, to znamená, aby se jejich jednotlivé výrobky, například bonbóny nebo müsli tyčinky, lišily a nebyly stejné," popisuje ředitel vítězné firmy. Tím se jim podařilo prosadit v České republice i v zahraničí. Výrobu má společnost v Havlíčkově Brodě a v Ronově nad Sázavou. "Jenom pro představu zpracováváme asi 1200 tun mouky měsíčně. Našimi odběrateli jsou většinou evropští, můžeme říci i světoví zákazníci, ve škrobárenství 80 % naší výroby vyvážíme," dodává Zeman. Společnosti se daří i v oblasti biovýrobků, vyrábí škálu téměř čtyřiceti druhů dostupných nejen v České republice, ale i v zahraničí. "Máme téměř 130 pracovníků. Zaměstnance máme loajální, kromě strojních profesí nemáme žádný výrazný problém s jejich získáváním. Vytváříme takové podmínky, aby naši zaměstnanci byli spokojeni a musím konstatovat, že odměňování v potravinářství se dnes výrazně přibližuje strojnímu průmyslu," uzavírá Vladimír Zeman.