Od doby, kdy před 23 lety založila Dagmar Havlová se svým mužem Nadaci VIZE 97, se přístup společnosti k neziskovým organizacím změnil. Podle herečky a filantropky se zlepšuje, i když pomalu. A to navzdory rétorice některých politiků, kteří se proti podobným organizacím negativně vymezují.

Když přišla první vlna koronaviru, Dagmar Havlová příliš dlouho neváhala, okamžitě sedla k šicímu stroji a ostatní vyzvala, aby jí pomohli. "Sama jsem byla velmi překvapená, jaký dosah měly moje prosby o pomoc. Jen na základě příspěvků na sociálních sítích nás oslovila řada firem, aby nám pomohly," říká herečka. Od roku 1997, kdy svou nadaci spolu s Václavem Havlem založila, se toho hodně změnilo. Nyní její nezisková organizace využívá internet třeba k prodeji triček a mikin s Havlovým podpisem. A podle filantropky se už musí připravit další várka. Zájem byl obrovský, po té první se jen zaprášilo.

Nadaci VIZE 97 jste založila s Václavem Havlem už před více než 23 lety. Jak se v průběhu vašeho působení mění pohled veřejnosti na neziskový sektor a dobročinnost?

Zlepšuje se, i když pomalu. Dobročinnost, dobrovolnictví i pravidelné příspěvky na charitu se postupně stávají běžnou součástí životů jednotlivců i firem − stále však především těch zahraničních, které mají svou základnu v zemích se zavedenou demokracií a občanskou společností.

Ptám se proto, že rétorika některých dnešních politiků je zaměřena proti neziskovým organizacím. Projevuje se to nějak, nebo spíš míří do prázdna?

Někoho to samozřejmě ovlivnit může a může to vyvolat mylný pocit, že žádný neziskový sektor nepotřebujeme, že se o všechny plně postará stát. To ale bohužel není pravda. Stát na to nemá dostatečnou kapacitu − ani finanční, ani personální, natož nadšení a nezištné zapálení pro danou věc. V případech, které jsou na okraji zájmu společnosti, si musíme pomoci vzájemně na nižší úrovni společenství, než je stát. Někdo může být skeptický, v dnešní době si ale lze přesně zjistit, na co přispívám a jak funguje organizace, která dar využije nebo zprostředkuje potřebným.

Jak nyní v takové náladě funguje financování neziskových organizací? Je složitější, než tomu bylo dřív? Třeba i proto, že by bylo ve státním rozpočtu méně peněz.

Existuje mnohem více neziskových organizací, než tomu bylo před 23 lety. Oslovit tak stát ve správném grantovém řízení nebo soukromé partnery tedy není úplně snadné, o jejich přízeň se uchází řada projektů. Je proto mnohem důležitější umět svou činnost správně prezentovat a najít partnery se společným zájmem. Nadace VIZE 97 má širokou oblast záběru od kulturních projektů přes zdravotní oblast až po sociální podporu, každému tak můžeme nabídnout to, co je mu sympatické.

Jakou roli pro vás hrají drobní dárci? Je jich stále dost?

Drobní dárci jsou v neziskovém sektoru nepostradatelní, a to platí i pro naši nadaci. Myslím, že přibývá jednotlivců, kteří se zajímají o potřebné a o práci druhých. Je to dobře vidět na populárních on-line sbírkách nejen pro charitu.

Dagmar Havlová herečka a filantropka ◼ V roce 1997 se provdala za tehdejšího prezidenta České republiky Václava Havla. Ještě týž rok založila nadaci Vize 97, ze které vznikla po sloučení s Nadací Václava a Olgy Havlových o rok později Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Stala se a dodnes je předsedkyní správní rady. Nadace působí ve čtyřech oblastech – sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní.

◼ Nadace předává pravidelně Ceny Nadace VIZE 97 významným domácím i zahraničním osobnostem.

◼ V roce 2005 založila Mikulášský charitativní bazar a přizvala ke spolupráci deset významných neziskových organizací z celého Česka.

Mají drobní dárci třeba i osobní příběh, kvůli kterému se rozhodli právě vaši organizaci podpořit?

Někdy ano, ale spíše se o osobních příbězích dárců ani nedozvíme. Přispívají anonymně na účet a nijak se tím neholedbají. Někdy se svěří s tím, jak jsou rádi, že mohou žít v demokracii plné možností a vlastní volby, a podpoří tedy odkaz Václava Havla. Jindy nám naši příznivci napíší, jak nám fandí a že jim naše aktivity dávají smysl − to je samozřejmě to nejlepší hodnocení naší práce. To, když se díky našemu celorepublikovému screeningu na rakovinu tlustého střeva, který jsme nastolili pro lidi, již dosáhli 50 let věku, nějaký člen rodiny ještě může zachránit.

Podařilo se vám zajistit hrazenou kontrolu skrytého krvácení do stolice, za čímž bezesporu stálo obrovské úsilí. Jak se zdravotní situace v Česku od té doby zlepšila?

Bylo to pro mě velmi ubíjející a vyčerpávající, abych jako laik přesvědčila pojišťovny, senátory, poslance, lékaře a několik ministrů zdravotnictví, že tato prevence je pro nás natolik potřebná. Povedlo se mi sestavit tým odborníků, sehnat 450 milionů, zainteresovat obvodní lékaře i pojišťovny a obeznámit občany s nutností tohoto vyšetření. Tehdy jsme byli na prvním místě ve výskytu rakoviny tlustého střeva a konečníku i v úmrtnosti. Dnes jsme na dvacátém třetím. Osobně mám z toho velkou radost. Už každý naskakuje do rozjetého vlaku a kopíruje. Cestička je vyšlapaná. Vybavili jsme specializované kliniky po celé republice a rozšířilo se povědomí o nutné prevenci tohoto onemocnění. Díky tomu se nám daří zachraňovat minimálně osm tisíc lidských životů ročně. Ministerstvo zdravotnictví se do toho projektu zapojilo teprve nyní, po více než patnácti letech našeho úsilí.

Jsou i jiné projekty, o kterých můžete říci, že jste na ně hrdá?

Taky jsem hrdá, že se nám povedlo opravit naprosto zdevastovaný kostel sv. Anny a můžeme v něm dát prostor umění. Spojit horní a dolní Jelení příkop v krásnou procházku občanům, nevím proč je již několik let tato cesta zavřená. Lávku přes Chotkovu silnici zaplatil ze soukromých peněz můj manžel. Stále drží a je nejen krásná, ale hlavně praktická. Podpořili jsme mnoho studentů, kteří nám (pokud nezůstanou v zahraničí) nyní pomáhají v charitativní činnosti. Oceňovali jsme zasloužilé profesory, postavili dům pro seniory a posíláme je na pobyty do zahraničí.

Čemu se věnujete v současnosti?

Na poli zdravotnictví se stále věnujeme prevenci a osvětě rakoviny tlustého střeva a konečníku. Během roku máme několik kulturních projektů a také se průběžně staráme o opravu kostela sv. Anny. Budujeme v něm centrum kulturního a duchovního života a umožňujeme pořádat v tomto prostoru kulturní i vzdělávací a charitativní programy. V oblasti vzdělávání podporujeme hudebně talentované studenty a pomáháme jim se rozvíjet.

Jedním z vašich projektů byla rekonstrukce průchodu valem Prašného mostu. Ten je nyní pro veřejnost uzavřen. Existuje nějaká možnost, jak o jeho otevření znovu bojovat?

Já jsem všechny možnosti vyčerpala. Je to na vás, upozorňovat a bojovat za práva občanů.

Patří ještě velké charitativní společenské akce k dobrému prostředku k setkávání s dárci?

Velká akce je dobrá příležitost pro první seznámení. Tyto kontakty je pak potřeba rozvíjet a prohlubovat stále. V době koronaviru je těžké někoho náhodně potkat a "padnout si do oka". Ovšem čím dál tím více, a to nejen v době koronaviru, lze svou činnost ukazovat na sociálních sítích.

Takže soustředíte své aktivity i na internet a sociální sítě?

Ano, sociální sítě a komunikace v on-line prostředí jsou pro práci nadace nepostradatelné. Já sama jsem byla velmi překvapená, jaký dosah měly moje prosby o pomoc s šitím roušek při jarní vlně. Na základě příspěvků v sociálních médiích nás oslovila řada firem, které nám chtěly pomoci s prací nebo naším prostřednictvím podpořit zdravotníky a seniory, kterým jsme roušky vozili. A všechny nabídky jsme využili ve prospěch společnosti.

Jak fungujete nyní ve druhé vlně?

Museli jsme například přesunout každoroční předávání Ceny Nadace VIZE 97 na příští rok. Debata s laureátem panem Ivanem Chvatíkem se také bohužel nemohla uskutečnit. Uvidíme, jestli nebude ohrožený i Mikulášský charitativní bazar, který pořádáme v Pražské křižovatce. Pražské křižovatky se opatření dotkla asi nejvíce ze všech našich projektů.

Myslíte si, že pandemie bude mít vliv na neziskový sektor? Ohrozí ho, nebo naopak posílí?

Věřím, že budeme ohleduplnější vůči svému okolí. To by se mohlo pozitivně projevit tím, že lidé budou více vnímat nezištnou pomoc jako důležitý článek pro správný chod celé společnosti. Uvidíme. Mým nápadem na získání finančních prostředků je kalendář s mými hereckými rolemi za celou divadelní kariéru. Aktuálně shromažďujeme finanční prostředky z prodeje triček a mikin s podpisem Václava Havla na pomoc odloženým novorozencům. Je jich u nás na 500, kterých se buď maminka zřekne, nebo jsou jí odebráni. Jsme také jediní, kdo má práva používat jméno Václava Havla. Trika, mikiny a kalendáře můžete koupit na webových stránkách nadace.

Právě trika nebo mikiny s podpisem Václava Havla jsou z vašich posledních projektů hodně vidět. Znamená to, že měly úspěch?

Ano, první várka triček se vyprodala obratem, museli jsme urychleně řešit výrobu dalších kusů.

Kdo o ně projevuje zájem?

Jsou to lidé všech věkových kategorií. Ale o těch mladších se více dozvídáme prostřednictvím již zmiňovaných sociálních médií, kde neváhají sdílet fotky svých outfitů s tričkem nebo mikinou. Oceňuji jejich veřejnou podporu a jasnou deklaraci názoru.

Jak vám pomáhá odkaz Václava Havla ve vaší práci? Popřípadě mohla byste krátce přiblížit jeho vztah k neziskové sféře, dobročinnosti?

Když jsem zakládala Knihovnu Václava Havla v roce 2004, tak trochu jsem doufala, že by to mohli vzít na svá bedra. Ale ukázalo se, že ne. Vaškův odkaz je tedy naší prací, pečujeme o jeho jméno a ochranná známka je v našem vlastnictví. Hlídáme, aby jméno Václav Havel skutečně pomáhalo a nesloužilo ke zviditelňování jednotlivců nebo k maskování vyprázdněných projektů bez hlubšího společenského étosu. Solidaritu, pomoc druhým a řešení palčivých problémů v rámci komunity či mimo dikci státu považoval Václav za nepostradatelnou součást občanské společnosti.

Článek byl publikován ve speciální příloze Hospodářských novin Nejlepší nadace a fondy.