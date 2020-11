◼ EVROPSKÁ UNIE

Unie se dohodla na šesté vakcíně. Dodá ji Moderna

Evropská komise dojednala smlouvu s americkou firmou Moderna, která státům Evropské unie zajistí až 160 milionů dávek vakcíny proti covidu-19. Oznámila to předsedkyně EK Ursula von der Leyenová, podle níž unijní exekutiva dnes smlouvu schválí. Komise tak má v rámci společných nákupů unijních zemí již šestý kontrakt a jedná o sedmém. Americká firma minulý týden uvedla, že testování prokázalo u její očkovací látky úspěšnost 94,5 procenta.

◼ ČESKO

Zástupce žádá pro Dvořáka a Rittiga šest a čtyři roky

Státní zástupce požaduje v kauze jízdenek papírny Neograph pro bývalého šéfa pražského dopravního podniku Martina Dvořáka šestileté vězení, pětiletý zákaz činnosti ve vedení firem a dvoumilionový peněžitý trest. Pro lobbistu Ivo Rittiga žádá čtyřleté vězení a čtyřmilionový trest. Uvedl to ve včerejší závěrečné řeči. Dvořák i Rittig vinu popírají. Obžaloba tvrdí, že 17 haléřů z každé jízdenky vyrobené pro dopravní podnik putovalo k Rittigovi.

◼ EVROPSKÁ UNIE

EK neproplatí státu dotaci na linku toastů Penamu

Evropská komise s konečnou platností neproplatí evropskou dotaci 100 milionů korun, kterou Česko již dalo na stavbu linky na výrobu toastového chleba v pekárně společnosti Penam, která patří do holdingu Agrofert. Podle Bruselu nebyl projekt inovativní. Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka řekl, že firma na unikátnosti linky trvá a dotace se nechystá vracet. Majitelem Agrofertu byl premiér Andrej Babiš (ANO), firmu vložil do svěřenských fondů.

◼ USA

Musk předstihl mezi miliardáři Gatese

Šéf automobilky Tesla Elon Musk v pondělí předstihl spoluzakladatele Microsoftu Billa Gatese a je nyní druhým nejbohatším člověkem na světě. Díky růstu kurzu akcií Tesly se jeho jmění během jediného dne zvýšilo o 7,2 miliardy na 127,9 miliardy dolarů. V čele žebříčku je ředitel Amazonu Jeff Bezos.

"

Byl bych velice rád, abychom umožnili všem občanům před Vánoci se nechat dobrovolně a zdarma testovat antigenními testy.

Andrej Babiš

premiér a předseda ANO

◼ ČESKO

Do řeky Bečvy znovu unikla neznámá látka

Do Bečvy ve Valašském Meziříčí − Juřince včera znovu unikla neznámá látka. Na hladině řeky se podle starosty města Roberta Stržínka (ANO) podobně jako 27. října vytvořila pěna, testy tehdy ve vodě odhalily zvýšené množství niklu. V září Bečvu pod Valašským Meziříčím otrávil kyanid. Neznámá látka se včera podle starosty do řeky opět nejspíše dostala z vyústění kanálu, který k Bečvě vede z areálu někdejší Tesly v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Británie zvažuje stažení svých soudců z Hongkongu

Britský ministr zahraničí Dominic Raab uvedl, že Británie zvažuje stažení svých soudců z hongkongského Nejvyššího soudu, protože Peking podle Londýna porušuje mezinárodní závazky týkající se Hongkongu. Raab se tak vyjádřil v souvislosti se sérií zpráv, jimiž se Británie každý půlrok vyjadřuje k situaci v Hongkongu. Čína v reakci zkritizovala Británii za její "koloniální postoj, pokrytectví a dvojí metr".

◼ ČESKO

Zemřela hlasatelská legenda Kamila Moučková

Ve věku 92 let zemřela někdejší televizní a rozhlasová hlasatelka Kamila Moučková. Uvedla to včera na svém webu Česká televize. Moučková byla tváří protiokupačního vysílání v srpnu 1968, kdy statečně informovala až do vypnutí vysílačů o invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa, i když na ni mířily samopaly sovětských vojáků. Za normalizace pak Moučková čelila perzekucím. Do televize se mohla vrátit až po listopadu 1989.

◼ EVROPSKÁ UNIE

V EU půjde podat kolektivní zákaznickou žalobu

Evropský parlament schválil jednotná pravidla, na jejichž základě budou spotřebitele při hromadných stížnostech na výrobce či prodejce zastupovat určené organizace. Unijní země by směrnici měly začlenit do svého práva do dvou let. Podle poslanců by měla nová úprava pomoci lidem v případech, jako byla kauza Dieselgate spojená s automobilkou Volkswagen, v níž se zákazníci v řadě evropských zemí nedomohli odškodnění.

◼ ČESKO

Soud zamítl stížnost Zemana ve sporu o Fajtovu profesuru

Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost prezidenta Miloše Zemana ve sporu o jmenování kunsthistorika Jiřího Fajta profesorem. Zeman Fajta nejmenoval. Podle Městského soudu v Praze šlo o nezákonné rozhodnutí, protože prezident hodnotil uchazečovu odbornou způsobilost a vhodnost, což nepřísluší hlavě státu, nýbrž univerzitě. Zeman by se měl návrhem zabývat znovu. Podle Fajta je rozhodnutí dobrou zprávou pro ochranu akademických svobod.

◼ ČESKO

Komise ČOV vyzvala k návratu dětí ke sportu

Lékařská komise Českého olympijského výboru vyzvala vládu, aby při uvolňování opatření proti šíření koronaviru rychle umožnila návrat dětí ke sportu. Poukázala na to, že právě v tomto věku se tvoří a upevňuje vztah k pohybu. Sportování dětí i tělocvik ve školách jsou nyní z epidemických důvodů zakázané. Komise upozorňuje, že by vláda při rozhodování o opatřeních proti šíření koronaviru měla zvažovat dlouhodobé důsledky.

◼ ČESKO

Laserový systém Dukovan a Temelína zachytí i dron

V Jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín nechala firma ČEZ nainstalovat nový laserový systém, který chrání prostor vybraných budov proti dronům a jiným hrozbám přicházejícím ze vzduchu. Dokáže rozlišit například ptáka od uměle vyrobeného objektu. Systém od firmy Tacticaware využívá detektory, které se používají v automobilovém průmyslu. Nedotknutelnost bezletového pásma nad oběma elektrárnami zajišťuje vojenské letectvo.

◼ AUSTRÁLIE

Vědci se obávají o budoucnost ptakopyska

Australští vědci se obávají o budoucnost ptakopyska podivného, malého obojživelného savce, jenž obývá řeky a toky některých australských oblastí a Tasmánie. V posledních 30 letech se rozloha přirozeného prostředí ptakopyska v Austrálii zmenšila více než o pětinu. Nejvíc ho ohrožují klimatické změny či nadměrné čerpání vody z řek.

◼ ČESKO

Vědci z univerzity budou analyzovat daňové úniky

Vědci z Mendelovy univerzity v Brně budou analyzovat způsoby, jakými se firmy vyhýbají placení daní. Připojí se k mezinárodnímu projektu, který se zabývá daňovými úniky v zemích visegrádské čtyřky a v Srbsku. Jeho cílem je umožnit státům úniky lépe odhalit a účinněji se jim bránit. Podle vědců přichází státní rozpočet kvůli daňovým únikům každoročně o miliardy, nejčastěji kvůli dani z přidané hodnoty.

"

Nikdo se s námi nebaví. MPO nás odkazuje na ministerstvo školství, to nás odkazuje na MPO a ministerstvo zdravotnictví.

Marcela Hergesselová

Podle předsedkyně Asociace jazykových škol soukromým jazykovým školám chybějí informace o tom, odkdy a jak budou moct obnovit svůj provoz.

◼ ČESKO

Počet lidí, kteří nesplácejí úvěry, opět klesl

Počet lidí, kteří nesplácejí úvěry, se ve třetím čtvrtletí opět snížil. Na konci září nesplácelo své úvěry o desetinu lidí méně než před rokem. U úvěrů na spotřebu šlo o 191 tisíc lidí, u úvěrů na bydlení o 16 109 lidí. Podle výkonné ředitelky Bankovního registru Lenky Novotné je to způsobené mimo jiné kombinací zákonné možnosti odkladu splátek a ochotou finančních institucí, které přistupují k odkladům splátek i nad rámec zákonné povinnosti.

◼ ČESKO

Festival Fringe letos uvede česká divadla

Prague Fringe Festival, největší český festival anglického divadla, nyní probíhá v jiné podobě, než bylo každoročně zvykem. Podobně jako mnoho dalších kulturních akcí bude mít v době pandemie koronaviru on-line podobu a namísto toho, aby se do Prahy sjeli divadelníci z celého světa, festival představí to nejlepší z českého divadla světu. Přehlídka nazvaná Prague Fringe Reimagined potrvá do 29. listopadu.

◼ ČESKO

V Porubě byl zprovozněn poeziomat na kličku

V ostravské městské části Poruba byl nainstalován poeziomat na kličku. K jeho fungování tak není zapotřebí elektrický proud a potřebnou energii pro jeho provoz si točením kličkou vyrobí lidé sami. Poeziomat je něco jako hudební skříň, do které lidé vhodili minci a ona začal hrát píseň, kterou si zvolili. Stačí zatočit kličkou, a až se stroj rozbliká, mohou si lidé v seznamu místních nebo regionálních autorů vybrat báseň.

◼ ČESKO

Noc vědců nabídne virtuální záznamy i hry s roboty

Záznamy přednášek, atraktivních workshopů či 3D prohlídek doprovodí na Univerzitě Palackého tento pátek program Noci vědců 2020 s podtitulem Člověk a robot. Pořadatelé původně počítali s programem napříč celou Olomoucí, k on-line variantě programu museli přistoupit kvůli opatřením v souvislosti s koronavirem. Celá akce se uskuteční na webu Nocvědců.cz, chybět nebudou ani hry s robotí tematikou.

◼ ITÁLIE

Vláda žádá sladění pravidel pro zimní areály v Alpách

Italská vláda chce, aby pro lyžařská střediska v Alpách platila v různých zemích podobná pravidla provozu. Diplomati proto oslovují další státy Evropské unie, píší italské deníky. Řím má v úmyslu ponechat alpská střediska uzavřená i v období vánočních svátků, záměr ale kritizují regiony na severu země i podnikatelé. Rakouský ministr financí řekl, že pokud budou na popud EU všechna lyžařská střediska zavřená přes Vánoce, měla by unie odškodnit provozovatele.

◼ RUSKO

Válečné lodě se střetly poblíž Vladivostoku

Ruská vojenská loď vytlačila americký torpédoborec z ruských vod na Dálném východě, uvedlo ruské ministerstvo obrany. Torpédoborec USS John McCain podle Moskvy pronikl za hranici mezinárodních vod do zálivu Petra Velikého, kde se nachází město Vladivostok s velitelstvím ruského Tichooceánského loďstva. Americké námořnictvo podle listu The Moscow Times uvedlo, že torpédoborec byl ve vodách, na které Rusko vznáší neoprávněné nároky.

◼ TURECKO

Soud obžaloval další lidi z Chášukdžího vraždy

Turecký soud obžaloval dalších šest lidí z podílu na vraždě novináře a kritika saúdskoarabské monarchie Džamála Chášukdžího. Všichni jsou občany Saúdské Arábie. Chášukdží byl zavražděn v roce 2018 na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu. Jeho ostatky se nenašly, podle vyšetřovatelů bylo tělo rozřezáno a odvezeno. Mezi obžalovanými jsou dva spolupracovníci saúdskoarabského korunního prince Muhammada bin Salmána.

◼ NĚMECKO

Pod skokanským můstkem bude vánoční mše

Skokanský můstek ve Willingenu, kde se pravidelně konají závody Světového poháru, bude letos na Štědrý den dějištěm ekumenické bohoslužby. Organizátoři tím chtějí v lyžařském areálu na severozápadě Hesenska umožnit při současných restrikcích proti šíření koronaviru účast na mši co největšímu počtu lidí. Kvůli opatřením bude do areálu vstup možný jen s lístkem na jméno. Skokani tu budou závodit 30. a 31. ledna.

"

Označování sebe sama za pronásledované oběti vždy byl a je ústřední motiv antisemitských postojů.

Felix Klein