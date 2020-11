Ti, kteří prodají cenné papíry za více než 20 milionů korun, by měli zaplatit daň z výdělku (z rozdílu mezi kupní a prodejní cenou a výdaje na nákup a prodej), a to bez ohledu na to, jak dlouho akcie drží. Dosud platí, že kdo si počká tři roky, od zdanění je osvobozen. Piráti, kteří tuto novou daň prosadili do daňového balíčku, v podstatě zahájili revoluci v oblasti zdanění majetku. Jinak by na jejich návrh loni v září, kdy jej poprvé představili veřejnosti, asi nereagoval Miroslav Kalousek, exministr financí a tehdejší šéf TOP 09, slovy: "Pokládám to za levicovou úchylku a nebezpečné vyhánění úspěšných lidí ze země tam, kde se k nim takhle nechovají."

Když se ovšem podíváme na mapu nízkých daní z kapitálu, tak kromě nižší kapitálové daně nabízí v Evropě jen Belgie, Lucembursko, Švýcarsko, Slovinsko a Řecko. Zdanění kapitálu je běžnou součástí daňových soustav většiny evropských zemí. Ostatně stejně jako zdanění majetku, příjmů z práce i investic.