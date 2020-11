Police v Ráji deskových her jsou přeplněné krabicemi různých barev, tvarů i velikostí. Místo nich odcházejí zákazníci z této nenápadné prodejny v pražské Lidické ulici s balíčky s logem přepravní služby Zásilkovna. "Klidně bychom mohli dát hry pryč a nahradit je krabicemi Zásilkovny," říká jednatel firmy Michal Pešák. Obchod Naplne.cz v nedaleké Preslově ulici to udělal a náplně do tiskáren vystřídaly v regálech zásilky doručovací firmy DPD. Obě prodejny nyní nesmějí své zboží prodávat přímo, fungovat jako výdejna balíčků je pro ně jediný způsob, jak mít otevřeno. Jinak by pro ně platil zákaz provozu, který před měsícem nařídila vláda všem obchodům, aby zabrzdila šíření koronaviru. Výjimka platí pouze pro prodej potravin a dalších základních produktů.

Článek pro předplatitele Ještě na vás čeká 80 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel. Vedle přístupu k veškerému on-line obsahu HN můžete mít: Mobilní aplikaci HN

Web bez reklam

Odemykání obsahu pro přátele

On-line archiv od roku 1995

a mnoho dalšího... Máte již předplatné? Přihlaste se. Přihlásit se Zajímá vás jen tento článek? Dočtěte si ho za 19 Kč. Vaše e-mailová adresa: * Proč ji potřebujeme? Zadejte prosím platný e-mail. Tento e-mail je již použit. Zadejte jiný nebo se přihlaste Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se. Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Pokračováním nákupu berete na vědomí, že společnost Economia, a.s. bude zpracovávat vaše osobní údaje v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů. Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu: Platba kartou Rychlá online platba Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.